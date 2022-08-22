Mới đây, trên trang cá nhân, chuyên viên trang điểm thân cận của Hoài Linh đã tiết lộ một câu chuyện liên quan đến nam danh hài khiến ai cũng bất ngờ.
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Kể từ khi những lùm xùm liên quan đến việc từ thiện nổ ra, danh hài Hoài Linh trở nên im hơi lặng tiếng và gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Người ta chỉ thỉnh thoảng được biết thông tin về ông thông qua người đại diện hay một số nghệ sĩ thân thiết.
Thời gian gần đây, khi sóng gió dần lắng xuống, Hoài Linh dần quay trở lại làng giải trí. Ông tham gia vào một số dự án kịch và phim điện ảnh, tuy không đóng vai chính nhưng vẫn nhận được sự chú ý của nhiều người. Được biết, hiện tại, Hoài Linh đang có chuyến lưu diễn cùng đoàn nghệ thuật tuồng cổ Huỳnh Long tại miền Trung.
Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Phi - người make up thân cận của NS Hoài Linh - đã chia sẻ câu chuyện tâm linh về nam danh hài. Cụ thể, người này đăng tải: "Đêm nay anh diễn, bướm về đậu trên tay, nếu là mẹ Bạch Mai hay má Kết hay anh Thâu thì chắc muốn nhắn nhủ điều gì, mưa gió sấm chớp đùng đùng, hát xong 1 bài trời hết mưa".
Bài viết sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ hải ngoại Phương Trang - em gái ruột của Hoài Linh - cũng để lại icon hình trái tim đỏ bên dưới phần bình luận của bài đăng.
Về chuyến lưu diễn của Hoài Linh tại miền Trung, qua những đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy, nam danh hài được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả, nhiều người thi nhau đứng kế bên ông để xin được chụp ảnh cùng. Hoài Linh cũng rất vui vẻ, tươi cười chụp ảnh cùng bà con.