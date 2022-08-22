Kể từ khi những lùm xùm liên quan đến việc từ thiện nổ ra, danh hài Hoài Linh trở nên im hơi lặng tiếng và gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Người ta chỉ thỉnh thoảng được biết thông tin về ông thông qua người đại diện hay một số nghệ sĩ thân thiết.

Thời gian gần đây, khi sóng gió dần lắng xuống, Hoài Linh dần quay trở lại làng giải trí. Ông tham gia vào một số dự án kịch và phim điện ảnh, tuy không đóng vai chính nhưng vẫn nhận được sự chú ý của nhiều người. Được biết, hiện tại, Hoài Linh đang có chuyến lưu diễn cùng đoàn nghệ thuật tuồng cổ Huỳnh Long tại miền Trung.