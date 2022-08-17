Hoài Lâm xuất hiện tỉnh táo trên livestream, không còn gương mặt đờ đẫn, nói chuyện khó hiểu

Sau những hình ảnh có biểu hiện lạ trên sóng livestream. Mới đây, Hoài Lâm xuất vô cùng tỉnh táo, nói năng lưu loát khiến người hâm mộ khá bất ngờ!

Thời gian qua, Hoài Lâm lâu nay đã không còn mặn mà với showbiz. Thi thoảng anh vẫn mở livestream để giao lưu với khán giả. Vừa qua, nam ca sĩ 'Hoa nở không màu' khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện trên sóng livestream với những biểu hiện khó hiểu. Có thể thấy, gương mặt con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh khá hốc hác, mắt lộ thâm quầng, nhìn có vẻ thiếu sức sống. Đáng chú ý, nam ca sĩ liên tục ngủ gật trong lúc trò chuyện, hát tặng fan. Hoài Lâm lâu nay đã không còn mặn mà với showbiz - Ảnh: Internet Hoài Lâm khá hốc hác, mắt lộ thâm quầng, nhìn có vẻ thiếu sức sống trong livestream - Ảnh: Internet Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh của Hoài Lâm trên sóng, nhưng không còn trong trạng thái đờ đẫn như trước kia nữa, thay vào đó có thể thấy gương mặt Hoài Lâm rất tỉnh táo và rạng rỡ. Nam ca sĩ đã có màn chia sẻ với người hâm mộ vì bí quyết hát hay như ca sĩ.

Theo đó, Hoài Lâm chia sẻ: "Anh không có biết dạy như thế nào hết, anh chỉ biết là có những cách rừng rú như là phải ra ruộng la làng hay là em mua cái lu về, nếu ở thành phố thì mua cái thùng nhựa cũng được. Xong em đút đầu vào đó em la, em la là em tự cảm âm được mà cái giọng em nó phát ra được thì nó sẽ thành cái thanh, thì lúc đó em có thể hát được. Hồi nhỏ cha nói là đi ra ruộng la để người ta không có chửi. Còn giờ mình đóng phòng lại, mình mua cái thùng phi như cái lu vậy đó, mình đút đầu vô mình la. Vừa nghe tiếng của mình vừa có thể cảm âm,....".

Có thể xác định được đây chính là những chia sẻ vô cùng chân chất và dân dã của Hoài Lâm khi được khán giả hỏi về cách luyện thanh cũng như tập tành hát cho hay. Tưởng chừng như đây chính là diện mạo mới của Hoài Lâm sau khi gây xôn xao về những biểu hiện khi livestream trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là đoạn clip cũ được cư dân mạng chia sẻ lại mà thôi. Hiện tại, Hoài Lâm đã vắng bóng khá lâu trên những sân khấu âm nhạc. Mà thay vào đó, nam ca sĩ tập trung phần lớn thời gian của mình để nghỉ ngơi cũng như thi thoảng sẽ livestream hát hò tặng fan. Trước đó, Hoài Lâm đã tung ra MV mới của mình mang tên Trước sau trời cũng mưa. Đây cũng là sản phẩm được người hâm mộ ngóng chờ nhiều nhất sau khi liên tục "úp mở" việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-lam-xuat-hien-tinh-tao-tren-livestream-khong-con-guong-mat-do-dan-noi-chuyen-kho-hieu-492611.html