Hoài Lâm xuất hiện tỉnh táo trên livestream, không còn gương mặt đờ đẫn, nói chuyện khó hiểu

Hậu trường 17/08/2022 10:32

Sau những hình ảnh có biểu hiện lạ trên sóng livestream. Mới đây, Hoài Lâm xuất vô cùng tỉnh táo, nói năng lưu loát khiến người hâm mộ khá bất ngờ!

Thời gian qua, Hoài Lâm lâu nay đã không còn mặn mà với showbiz. Thi thoảng anh vẫn mở livestream để giao lưu với khán giả. Vừa qua, nam ca sĩ 'Hoa nở không màu' khiến người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện trên sóng livestream với những biểu hiện khó hiểu. Có thể thấy, gương mặt con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh khá hốc hác, mắt lộ thâm quầng, nhìn có vẻ thiếu sức sống. Đáng chú ý, nam ca sĩ liên tục ngủ gật trong lúc trò chuyện, hát tặng fan. 

Hoài Lâm xuất hiện tỉnh táo trên livestream, không còn gương mặt đờ đẫn, nói chuyện khó hiểu - Ảnh 1
Hoài Lâm lâu nay đã không còn mặn mà với showbiz - Ảnh: Internet
Hoài Lâm xuất hiện tỉnh táo trên livestream, không còn gương mặt đờ đẫn, nói chuyện khó hiểu - Ảnh 2
Hoài Lâm khá hốc hác, mắt lộ thâm quầng, nhìn có vẻ thiếu sức sống trong livestream - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh của Hoài Lâm trên sóng, nhưng không còn trong trạng thái đờ đẫn như trước kia nữa, thay vào đó có thể thấy gương mặt Hoài Lâm rất tỉnh táo và rạng rỡ. Nam ca sĩ đã có màn chia sẻ với người hâm mộ vì bí quyết hát hay như ca sĩ.

Hoài Lâm xuất hiện tỉnh táo trên livestream, không còn gương mặt đờ đẫn, nói chuyện khó hiểu - Ảnh 3

Theo đó, Hoài Lâm chia sẻ: "Anh không có biết dạy như thế nào hết, anh chỉ biết là có những cách rừng rú như là phải ra ruộng la làng hay là em mua cái lu về, nếu ở thành phố thì mua cái thùng nhựa cũng được. Xong em đút đầu vào đó em la, em la là em tự cảm âm được mà cái giọng em nó phát ra được thì nó sẽ thành cái thanh, thì lúc đó em có thể hát được. Hồi nhỏ cha nói là đi ra ruộng la để người ta không có chửi. Còn giờ mình đóng phòng lại, mình mua cái thùng phi như cái lu vậy đó, mình đút đầu vô mình la. Vừa nghe tiếng của mình vừa có thể cảm âm,....".

Hoài Lâm xuất hiện tỉnh táo trên livestream, không còn gương mặt đờ đẫn, nói chuyện khó hiểu - Ảnh 4

Có thể xác định được đây chính là những chia sẻ vô cùng chân chất và dân dã của Hoài Lâm khi được khán giả hỏi về cách luyện thanh cũng như tập tành hát cho hay. Tưởng chừng như đây chính là diện mạo mới của Hoài Lâm sau khi gây xôn xao về những biểu hiện khi livestream trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là đoạn clip cũ được cư dân mạng chia sẻ lại mà thôi.

Hoài Lâm xuất hiện tỉnh táo trên livestream, không còn gương mặt đờ đẫn, nói chuyện khó hiểu - Ảnh 5

Hiện tại, Hoài Lâm đã vắng bóng khá lâu trên những sân khấu âm nhạc. Mà thay vào đó, nam ca sĩ tập trung phần lớn thời gian của mình để nghỉ ngơi cũng như thi thoảng sẽ livestream hát hò tặng fan. Trước đó, Hoài Lâm đã tung ra MV mới của mình mang tên Trước sau trời cũng mưa. Đây cũng là sản phẩm được người hâm mộ ngóng chờ nhiều nhất sau khi liên tục "úp mở" việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Chia sẻ của Isaac về top 3 Miss World 2022: Tương tác với cả 3 nhưng chỉ trầm trồ trước nhan sắc Phương Nhi

Chia sẻ của Isaac về top 3 Miss World 2022: Tương tác với cả 3 nhưng chỉ trầm trồ trước nhan sắc Phương Nhi

Tuy ban đầu không nhớ tên nhưng nam Isaac đã hết lời khen ngợi vẻ đẹp trong sáng của Á hậu 2 Phương Nhi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm Showbiz Việt Hoài Lâm Livestream

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 45 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An