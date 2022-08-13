Á hậu 2 Phương Nhi bị rơi vương miện sau khi nhận giải nhưng biểu cảm của MC lại là điều khiến netizen chú ý

Hậu trường 13/08/2022 07:26

Khoảnh khắc này khiến Phương Nhi và những người xung quanh vô cùng bất ngờ, khán giả theo dõi cũng phải "thót tim".

Tối 12/8, đêm chung kết của Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) 2022 đã chính thức khép lại với Top 3 thuộc về: Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Á hậu 1 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2 Phương Nhi. Sau khi trao giải Á hậu 2 Phương Nhi, một sự cố đã bất ngờ xảy ra.

Á hậu 2 Phương Nhi bị rơi vương miện sau khi nhận giải nhưng biểu cảm của MC lại là điều khiến netizen chú ý - Ảnh 1
Top 3 Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) 2022 - Ảnh: Zing

Á hậu 2 là cô gái đầu tiên được công bố. Không ngoài dự đoán của khán giả, Á hậu 2 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 chính là Nguyễn Phương Nhi, người đẹp mang SBD 116.

Á hậu 2 Phương Nhi bị rơi vương miện sau khi nhận giải nhưng biểu cảm của MC lại là điều khiến netizen chú ý - Ảnh 2
Á hậu 2 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 chính là Nguyễn Phương Nhi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi được Á hậu Tường San trao vương miện, Phương Nhi đã bất ngờ bị rơi vương miện danh giá xuống đất khiến mái tóc trở nên rối bù. Nhưng rất nhanh sau đó, các máy quay phải chĩa ra hướng các MC và ghi lại được khoảnh khắc MC Thụy Vân há mồm vì ngạc nhiên, trong khi MC Nguyên Khang "đứng hình mất 5 giây". 

Á hậu 2 Phương Nhi bị rơi vương miện sau khi nhận giải nhưng biểu cảm của MC lại là điều khiến netizen chú ý - Ảnh 3
Phương Nhi đã bất ngờ bị rơi vương miện danh giá xuống đất - Ảnh: Internet
Á hậu 2 Phương Nhi bị rơi vương miện sau khi nhận giải nhưng biểu cảm của MC lại là điều khiến netizen chú ý - Ảnh 4
Chiếc vương miện rơi khiến cho mái tóc của Phương Nhi trở nên rối bù - Ảnh: Internet

Á hậu 2 Phương Nhi bị rơi vương miện sau khi nhận giải nhưng biểu cảm của MC lại là điều khiến netizen chú ý - Ảnh 5

Sự cố các nàng hậu rơi vương miện trên sân khấu không phải hiếm gặp. Trước Phương Nhi, nhiều người đẹp cũng vô tình gặp sự cố này như Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung hay Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thảo Nhi Lê. 

Á hậu 2 Phương Nhi bị rơi vương miện sau khi nhận giải nhưng biểu cảm của MC lại là điều khiến netizen chú ý - Ảnh 6
Hình ảnh MC Thụy Vân há mồm kinh ngạc khiến netizen thích thú - Ảnh: Internet

Á hậu 2 Phương Nhi bị rơi vương miện sau khi nhận giải nhưng biểu cảm của MC lại là điều khiến netizen chú ý - Ảnh 7

Nguyên nhân là do vương miện khá nặng, việc dùng kẹp ghim đính kết vào tóc các người đẹp cũng gặp không ít khó khăn. Dẫu gặp sự cố bất ngờ nhưng các người đẹp đều nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và mỉm cười rạng rỡ trên sân khấu. 

Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là "Nữ thần mặt mộc"

Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là "Nữ thần mặt mộc"

Huỳnh Nguyễn Mai Phương gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Miss World Vietnam 2022 còn được netizen khen ngợi nhờ gương mặt xinh đẹp, thanh tú ngay cả khi không trang điểm đậm.

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