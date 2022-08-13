Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là "Nữ thần mặt mộc"

Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Vietnam) diễn ra vào tối 12/8 tại TP Quy Nhơn (Bình Định). Sau phần thi ứng xử top 2 bằng tiếng Anh của Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Lê Nguyễn Bảo Ngọc, MC đã công bố kết quả Miss World Vietnam 2022 . Chủ nhân vương miện cao nhất thuộc về Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999. Người đẹp cao 1,7m, số đo ba vòng 82-63-92 cm. Cô từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt thành tích top 5.

Ngay từ đầu cuộc thi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã là thí sinh nhận được sự chú ý lớn nhờ học vấn "khủng" và nhan sắc hiện đại, cá tính. Không những vậy, khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Mai Phương còn được mệnh danh "nữ thần mặt mộc" nhờ gương mặt xinh đẹp tự nhiên khi không trang điểm.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sở hữu gương mặt sắc nét từ thời đi học - Ảnh: Internet

Cô được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" vì đường nét thanh tú khi không trang điểm hoặc chỉ trang điểm nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

Mai Phương sở hữu làn da mịn màng, sống múi cao, gương mặt góc cạnh cùng nụ cười rạng rỡ. Khi để mặt mộc, Mai Phương nổi bật với vẻ dịu dàng, trong sáng. Khi trang điểm đậm, cô lại gây bất ngờ với nhan sắc quyến rũ và cá tính.