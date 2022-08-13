Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là "Nữ thần mặt mộc"

Hậu trường 13/08/2022 00:30

Huỳnh Nguyễn Mai Phương gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Miss World Vietnam 2022 còn được netizen khen ngợi nhờ gương mặt xinh đẹp, thanh tú ngay cả khi không trang điểm đậm.

Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 (Miss World Vietnam) diễn ra vào tối 12/8 tại TP Quy Nhơn (Bình Định). Sau phần thi ứng xử top 2 bằng tiếng Anh của Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Lê Nguyễn Bảo Ngọc, MC đã công bố kết quả Miss World Vietnam 2022. Chủ nhân vương miện cao nhất thuộc về Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999. Người đẹp cao 1,7m, số đo ba vòng 82-63-92 cm. Cô từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt thành tích top 5. 

Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 1
Huỳnh Nguyễn Mai Phương là chủ nhân vương miện cao nhất của Miss World Vietnam 2022 - Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngay từ đầu cuộc thi, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã là thí sinh nhận được sự chú ý lớn nhờ học vấn "khủng" và nhan sắc hiện đại, cá tính. Không những vậy, khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Mai Phương còn được mệnh danh "nữ thần mặt mộc" nhờ gương mặt xinh đẹp tự nhiên khi không trang điểm.

Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 2
Huỳnh Nguyễn Mai Phương sở hữu gương mặt sắc nét từ thời đi học - Ảnh: Internet
Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 3
Cô được mệnh danh là "nữ thần mặt mộc" vì đường nét thanh tú khi không trang điểm hoặc chỉ trang điểm nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

 Mai Phương sở hữu làn da mịn màng, sống múi cao, gương mặt góc cạnh cùng nụ cười rạng rỡ. Khi để mặt mộc, Mai Phương nổi bật với vẻ dịu dàng, trong sáng. Khi trang điểm đậm, cô lại gây bất ngờ với nhan sắc quyến rũ và cá tính.

Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 4
Trong những hoạt động từ thiện, Mai Phương ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp - Ảnh: Internet

 Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 5

Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 6
Dừng chân tại top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp sinh năm 1999 cũng là cái tên gây nhiều tiếc nuối tại thời điểm đó - Ảnh: Internet

 Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 7

Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 8
Mai Phương cá tính và quyến rũ khi trang điểm đậm, lên đồ sành điệu - Ảnh: Internet

 Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 9Nhìn những hình ảnh này mới hiểu vì sao mà Miss World Việt Nam 2022 được mệnh danh là 'Nữ thần mặt mộc' - Ảnh 10

Cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2016, giải Ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh 2017, nhiều lần nhận học bổng của trường và hiện tại đang sở hữu tấm bằng IELTS 8.0

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Từ khóa:   Huỳnh Nguyễn Mai Phương Mai Phương Miss World Vietnam 2022

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