Hoà Minzy đi quay MV xa nhà, kiểm tra camera ở nhà bé Bo nói 1 câu khiến dân tình 'rớt nước mắt'

Đoạn video ghi lại cảnh hậu trường của MV, cuộc trò chuyện của Hòa Minzy với con trai ở nhà khiến fan không khỏi ôm tim xuýt xoa vì quá đáng yêu.

Từ ngày công khai hình ảnh của con trai là bé Bo, quý tử nhà Hòa Minzy cũng dần có lượng người hâm mộ "khủng" không kém mẹ là bao. Con trai của Hòa Minzy hiện đã 4 tuổi và trộm vía vô cùng thông minh, lanh lợi. Nhiều khoảnh khắc đáng yêu cũng như tình huống đối đáp thể hiện sự nhạy bén, kháu khỉnh của cậu bé cũng được netizen khen ngợi không ngớt.

Nhiều khoảnh khắc đáng yêu cũng như tình huống đối đáp thể hiện sự nhạy bén, kháu khỉnh của cậu bé khiến netizen thicha thú - Ảnh: Internet Vừa qua, Hòa Minzy đã chính thức tung ra MV ca nhạc Người đến sau thay em. "Bài hát này là món quà tặng tới tất cả người hâm mộ đang chờ đợi sản phẩm âm nhạc comeback chính thức của mình trong thời gian tới", nữ ca sĩ chia sẻ.

Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh hậu trường của MV đã được hé lộ khiến nhiều khán giả thích thú. Theo đó, tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, Hòa Minzy đã không quên nhiệm vụ gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình của nhóc tì là bé Bo. Có thể thấy, ngay khi nhìn thấy hình ảnh của bé Bo, Hòa Minzy đã không khỏi thích thú. Về phần bé Bo, nhìn thấy Hòa Minzy qua màn hình điện thoại, cậu bé lập tức luôn miệng gọi: "Mẹ ơi mẹ ơi" khiến nhiều người cũng "tan chảy" theo. Bé Bo cũng nũng nịu đòi mẹ khi thủ thỉ: "Mẹ ở nhà chơi với con đi". Đáp lại, Hòa Minzy nửa thật nửa đùa: "Ở nhà chơi với con thì làm sao có tiền". Ngay khi được mẹ Hòa Minzy ngỏ ý đưa bé Bo ra chỗ quay MV để chơi cùng, thì cậu nhóc vẫn chỉ nằng nặc đòi mẹ ở bên cạnh: "Mẹ ở nhà chơi với con đi!", không những vậy cậu nhóc còn liên tục kêu "Mẹ, mẹ ơi,..." khiến cộng đồng mạng vô cùng đồng cảm trước hoàn cảnh xa cách của mẹ con Hòa Minzy. Về phía Hòa Minzy, dù nữ ca sĩ liên tục cười nói để động viên bé Bo, nhưng dân mạng đều có thể thấy được ánh mắt đượm buồn của Hòa Minzy khi phải đi làm xa cậu bé.

"Người đến sau thay em" là sản phẩm âm nhạc mở đầu cho loạt dự án tiếp theo của Hòa Minzy. Trước đó, nữ ca sĩ cũng đã có chia sẻ về sản phẩm này: "Đã rất lâu rồi sau Không thể cùng nhau suốt kiếp, Hòa Minzy chưa ra mắt một sản phẩm âm nhạc chính thức nào. Với Người đến sau thay em, dù là được mời tham gia nhưng lại được ê-kíp đầu tư và truyền thông mạnh mẽ nên Hòa Minzy cũng vô cùng hồi hộp và hào hứng khi thể hiện cũng như chờ đợi ra mắt 'đứa con tinh thần' này". Từng có mối tình đẹp và có con chung với thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy khiến nhiều người tiếc nuối và bất ngờ thông báo cả hai đã đường ai nấy đi. Sau khi chia tay bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy đã dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống lẫn công việc, thường xuyên xuất hiện trước khán giả với diện mạo xinh xắn thường thấy. Đặc biệt, khoảng thời gian gần đây, Hòa Minzy có cơ hội liên tục góp mặt trên nhiều sân khấu âm nhạc lớn.

Hòa Minzy nghẹn ngào trút hết nỗi lòng, nhắn nhủ một câu đầy sâu sắc đến con trai khi 18 tuổi Dù là mẹ đơn thân nhưng nữ ca sĩ Hòa Minzy vẫn luôn dành mọi điều tốt nhất và đầy đủ cho quý tử của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-minzy-di-quay-mv-xa-nha-kiem-tra-camera-o-nha-be-bo-noi-1-cau-khien-dan-tinh-rot-nuoc-mat-490370.html