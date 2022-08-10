MC xinh đẹp nhất nhì VTV đốn tim fan với bộ ảnh bikini khoe body 'nóng bỏng'

Hậu trường 10/08/2022 19:50

Loạt ảnh bikini mới của MC Ngô Mai Phương khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi khoe body cực nóng bỏng.

 

Vốn định hình phong cách kín đáo, tiểu thư, MC Ngô Mai Phương hiếm khi chia sẻ ảnh diện đồ bơi. Chia sẻ với Tiền Phong, Mai Phương cho biết, vì tính chất công việc nên cô cần tiết chế khi chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, sexy. Tuy nhiên, kể từ sau khi kết hôn, Mai Phương cởi mở hơn và tự tin hơn khi diện bikini cũng như chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

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Sở hữu body gợi cảm, không chút mỡ thừa, MC Mai Phương tiết lộ cô áp dụng chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện nhẹ nhàng. Mai Phương cho rằng, phụ nữ không cần tập quá nặng, tập luyện để duy trì thân hình săn chắc và khoẻ mạnh là được. Bởi, nếu tập quá nặng, cơ bắp lên nhiều khiến cơ thể phái đẹp kém đi sự mềm mại, nữ tính vốn có

MC xinh đẹp nhất nhì VTV tung ảnh bikini khoe body bỏng rẫy - Ảnh 2.

Ngô Mai Phương là gương mặt quen thuộc cũng như MC được yêu thích của chương trình “Bữa trưa vui vẻ”, “Ngày xưa chill phết”…Cô nàng sinh năm 1997, quê Hải Phòng. Mai Phương từng giành vị trí Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi sinh viên khi còn đang theo học tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

MC xinh đẹp nhất nhì VTV tung ảnh bikini khoe body bỏng rẫy - Ảnh 5.

Mai Phương từng gây “sốt” khi nộp hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng quyết định rút lui vào phút chót vì không thể sắp xếp được thời gian. Với nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp tựa nàng thơ, Mai Phương chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Cô được khán giả ưu ái với danh xưng “MC xinh đẹp nhất nhì VTV”.

MC xinh đẹp nhất nhì VTV tung ảnh bikini khoe body bỏng rẫy - Ảnh 8.

MC xinh đẹp nhất nhì VTV tung ảnh bikini khoe body bỏng rẫy - Ảnh 12.

Hiện tại, Mai Phương vẫn gắn bó với VTV dù sau khi kết hôn, thời gian của cô có phần hạn hẹp. "Thời gian đầu sau khi kết hôn thì Phương khá hoang mang vì khối lượng công việc nhiều mà thời gian lại hạn hẹp. Tuy nhiên, sau đó Phương sắp xếp được ổn thỏa thì tức là Phương phải giảm thiểu công việc. Trước đây, Phương thuộc tuýp 'tham công tiếc việc'. Nhưng từ khi lấy chồng, Phương tiết chế hơn và cũng nhận được sự thông cảm, thấu hiểu từ các anh chị đồng nghiệp, lãnh đạo cơ quan nên dù trong công việc hay cuộc sống đều ổn cả" - Mai Phương chia sẻ

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Từ khóa:   MC Mai Phương mc vtv xinh đẹp

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