Chia sẻ của Isaac về top 3 Miss World 2022: Tương tác với cả 3 nhưng chỉ trầm trồ trước nhan sắc Phương Nhi

Tuy ban đầu không nhớ tên nhưng nam Isaac đã hết lời khen ngợi vẻ đẹp trong sáng của Á hậu 2 Phương Nhi.

Sở hữu ngoại hình điển trai lại có giọng hát cao vút, xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên,… Isaac là nam nghệ sĩ được yêu thích hiện nay. Isaac tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988, tại Cần Thơ. Anh được biết đến là ngôi sao hiếm hoi có đời tư sạch sẽ, nói không với scandal dù đã theo nghề nhiều năm. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh đã bỏ túi nhiều bài hát nổi tiếng như Giá ngày đầu đừng nói thương nhau, Tôi đã quên thật rồi, Anh sẽ về sớm thôi...

Sở hữu ngoại hình điển trai lại có giọng hát cao vút, Isaac là nam nghệ sĩ được yêu thích hiện nay - Ảnh: Internet Trong buổi họp báo mới nhất công bố dự án âm nhạc Ngồi yên anh sang ngay của nam ca sĩ Isaac, anh chàng đã nhận một câu hỏi ngoài luồng về ấn tượng với top 3 Hoa hậu thế giới Việt Nam 2022 khi có thời gian tiếp xúc với cả 3 trong quá trình làm ca khúc chủ đề. Dù ban đầu nam ca sĩ có vẻ bối rối vì không thể nhớ rõ ai với ai, nhưng khi được nhìn ảnh của cả 3, nam thần đã "bắn" ra một loạt kỷ niệm đặc biệt với 3 nàng hậu.

Isaac trong buổi họp báo - Ảnh: Internet Isaac tâm sự anh nhớ rõ khuôn mặt của ba cô gái lọt top 3 chung cuộc: "Không chỉ một mình Phương Nhi, mà hầu hết ba cô gái chiến thắng trong Miss World Vietnam 2022 Isaac đều nhớ mặt hết. Không biết các bạn thí sinh còn nhớ không, nhưng Isaac nhắc lại không biết có đúng không nha. Thì cô gái đạt danh hiệu cao nhất là bạn đầu tiên Isaac nắm tay trong MV tại phân cảnh bước vào khu vườn". Isaac nhớ chính xác từng cảnh quay và người mình cùng tương tác - Ảnh: Internet Ba mĩ nhân đều bất ngờ có tương tác đặc biệt với Isaac trong MV Summer Love - ca khúc chủ đề của chương trình, thậm chí giọng ca sinh năm 1988 còn nhớ rõ tương tác với từng người trong phân cảnh nào. Theo đó Mai Phương đã cùng nam thần nắm tay nhau trong cảnh vườn hoa. Cả Bảo Ngọc và Phương Nhi đều có chung cảnh quay khoe visual đỉnh cao trên du thuyền.

Á hậu 1 Bảo Ngọc và Á hậu 2 Phương Nhi xuất hiện rạng rỡ cạnh "nam thần" - Ảnh: Internet Đồng thời nam ca sĩ dành những lời có cánh tới Á hậu Bảo Ngọc: "Bạn Á hậu 1 rất cao và rất xinh, là bạn Isaac quay cùng trên du thuyền. Và sau buổi đó bạn ấy có hát tặng Isaac cùng ê-kíp một bài hát karaoke rất dễ thương". Isaac chia sẻ Phương Nhi là cô gái để lại nhiều ấn tượng nhất. Nhắc về Á hậu 2 Phương Nhi, Isaac đã phải trầm trồ rằng: "Lần đầu tiên Isaac gặp Phương Nhi là ấn tượng ngay rằng sao bạn xinh vậy! Cái nét của Nhi rất là đáng yêu, chắc chắn rằng Phương nhi là người Isaac ấn tượng về vẻ đẹp rất là trong sáng. Chính Phương nhi cũng là cô gái đứng bên trái Isaac trong phân cảnh cầm ly rượu trên du thuyền..."

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