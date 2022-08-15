Sau chuỗi ngày du lịch tại Tây Ban Nha, hôm nay Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Hậu trường 15/08/2022 09:44

Hôm nay (15/8) nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, theo thời hạn mà Học viện đề ra. Để làm rõ những lùm xùm vừa qua.

Nhận được thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trở về nước ngày 8/8, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin, lãnh đạo Học viện yêu cầu giảng viên Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện. “Căn cứ theo thông tin đấy, chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức, báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh sinh hoạt để liên lạc và yêu cầu bạn đó ngày 15.8 phải trình diện ở trường”, ông Tuấn nói.

Sau chuỗi ngày du lịch tại Tây Ban Nha, hôm nay Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh 1
Hôm nay (15/7), Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh: Internet

Trước đó, tối 1.7, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên, đã có cuộc họp khẩn cấp và gửi biên bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-cơ quan chủ quản của Học viện. Trong biên bản này, lãnh đạo Học viện thống nhất tạm đình chỉ mọi công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh tại Học viện trong quá trình xác minh vụ việc.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có 20 năm công tác thuộc biên chế Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Anh là giảng viên đàn bầu tại khoa Âm nhạc truyền thống. Ngay sau vụ lùm xùm xảy ra tại Tây Ban Nha, Học viện đã xác minh làm rõ việc Hồ Hoài Anh tự ý đi nước ngoài trong thời gian Học viện đang trong giai đoạn chuẩn bị tuyển sinh mà không báo cáo và xin phép ban lãnh đạo Khoa Nhạc cụ truyền thống cũng như lãnh đạo Học viện.

Sau chuỗi ngày du lịch tại Tây Ban Nha, hôm nay Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh 2
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có 20 năm công tác tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ảnh: Internet

PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói rằng, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đủ thẩm quyền để xử lý vụ việc liên quan hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Sau khi giải trình với đơn vị công tác sẽ giải trình với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Sau chuỗi ngày du lịch tại Tây Ban Nha, hôm nay Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh 3
Hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh trong vụ lùm xùm tại Tây Ban Nha vừa qua - Ảnh: Internet

Bộ Ngoại giao cũng thông tin, hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh sau khi được trả hộ chiếu đã về nước, quá trình điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành. Ngay sau khi về nước, Hồng Đăng xuất hiện trước công chúng khi cùng vợ xuất hiện tại quán cà phê. Hồ Hoài Anh vẫn khá kín tiếng.

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Sau khi Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông thông tin việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng đã về Việt Nam, khán giả có những phản ứng trái chiều đầy bất ngờ.

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