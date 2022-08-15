Sau chuỗi ngày du lịch tại Tây Ban Nha, hôm nay Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Nhận được thông tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trở về nước ngày 8/8, PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông tin, lãnh đạo Học viện yêu cầu giảng viên Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện. “Căn cứ theo thông tin đấy, chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức, báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh sinh hoạt để liên lạc và yêu cầu bạn đó ngày 15.8 phải trình diện ở trường”, ông Tuấn nói.

Hôm nay (15/7), Hồ Hoài Anh phải trình diện tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh: Internet

Trước đó, tối 1.7, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nơi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là giảng viên, đã có cuộc họp khẩn cấp và gửi biên bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-cơ quan chủ quản của Học viện. Trong biên bản này, lãnh đạo Học viện thống nhất tạm đình chỉ mọi công tác của giảng viên Hồ Hoài Anh tại Học viện trong quá trình xác minh vụ việc.