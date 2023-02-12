Hoài Lâm bất ngờ tái xuất với diện mạo điển trai, thon gọn như soái ca

Lần xuất hiện này của Hoài Lâm khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ với diện mạo mới nhất của mình. Có thể thấy, nam ca sĩ đã giảm cân đáng kể và lấy lại nhan sắc vốn có của mình.

Thời gian qua, Hoài Lâm thu hút sự chú ý khi tái xuất showbiz sau vài năm vắng bóng, sống ẩn dật. Trở lại với khán giả yêu âm nhạc, song ngoại hình nam ca sĩ cũng trở thành chủ đề bàn tán.

Giọng ca Như Những Phút Ban Đầu thi thoảng xuất hiện với vẻ ngoài tăng cân, có lúc thiếu sức sống, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Mới đây, người hâm mộ vô cùng bất ngờ và thích thú trước diện mạo mới lạ của giọng ca Hoa nở không màu. Nam ca sĩ xuất hiện trong buổi đi chơi, giao lưu cùng bạn bè. Có thể thấy Hoài Lâm đã giảm cân khá nhiều, lấy lại được vẻ ngoài điển trai trước kia.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ luôn nở nụ cười tươi, thái độ vui vẻ. Tín hiệu tích cực này khiến khán giả vui mừng. Bên cạnh đó, giọng hát của Hoài Lâm cũng được đánh giá cao.

Có ý kiến cho rằng việc nam ca sĩ giảm cân thành công khiến những đường nét bảnh bao khi xưa dần quay trở lại. Hoài Lâm cũng đã có khoảng thời gian tập luyện chăm chỉ trong phòng thu.

Hoài Lâm tỏ ra tự tin, hào hứng khi ca hát. Điều này làm người hâm mộ thêm tin tưởng vào lời hứa "sẽ đi hát nghiêm túc trở lại" của anh chàng trước đó đang dần được thực hiện. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự khen ngợi trước những nỗ lực của Hoài Lâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-lam-bat-ngo-tai-xuat-voi-dien-mao-ien-trai-thon-gon-nhu-soai-ca-555010.html