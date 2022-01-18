Hoa hậu Lương Thùy Linh nghiện mốt 'thả rông', diện lại chiếc áo 1 gang từng gây tranh cãi

Hậu trường 18/01/2022 15:59

Dù không sở hữu vòng 1 siêu khủng nhưng Lương Thùy Linh càng ngày càng hở bạo với mốt “thả rông” vòng 1.

Đăng quang Miss World Vietnam 2019, đại diện Việt Nam và lọt Top 20 Miss World cùng năm khi mới 19 tuổi, Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh với đôi chân dài 1m22 cùng trình độ học vấn và tiếng Anh đáng nể.

Hoa hậu Lương Thùy Linh nghiện mốt 'thả rông', diện lại chiếc áo 1 gang từng gây tranh cãi - Ảnh 1
Dù không sở hữu vòng 1 căng tràn sexy nhưng Lương Thùy Linh vẫn trung thành với mốt thả rông

Tuy chưa hết nhiệm kỳ sau hơn 2 năm đăng quang, thế nhưng nàng hậu gốc Cao Bằng càng ngày càng nghiện mốt hở bạo. Ngoài các item khoe được đôi chân trứ danh, mỹ nhân Cao Bằng còn vô cùng nghiện thả rông vòng 1. Dẫu vậy, không phải khi nào cô cũng được đánh giá cao với phong cách “thoải mái” này.

Hoa hậu Lương Thùy Linh nghiện mốt 'thả rông', diện lại chiếc áo 1 gang từng gây tranh cãi - Ảnh 2
Dù chưa hết nhiệm kỳ Miss World, nhưng Lương Thùy Linh càng ngày càng hở bạo

Sau buổi catwalk vô cùng ấn tượng và thần thái bên cạnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại show trình diễn thời trang ở Vũng Tàu vừa rồi, Miss World 2019 có thời gian xả hơi ở thành phố biển đầy nắng cùng hội chị em. Trang phục đời thường của Lương Thùy Linh vô cùng “cháy” khi diện outfit hở bạo vòng 1 hờ hững trong chiếc áo croptop màu cam. Chỉ với một chiếc áo cài móc bé xíu của Jaquemus, nàng hậu Gen Z để lộ vòng 1 “chảy xệ” kém quyến rũ. Tuy nhiên, vòng eo con kiến cứu vớt phần nào vòng 1 muốn “đi chơi xa” của nàng hậu.

Hoa hậu Lương Thùy Linh nghiện mốt 'thả rông', diện lại chiếc áo 1 gang từng gây tranh cãi - Ảnh 3
Mốt thả rông lại vô tình làm lộ nhược điểm vòng 1 "tiêu điều", xập xệ của cô nàng

Thiếu đi nội y nâng đỡ, vòng 1 của chân dài có vẻ “tiêu điều”, xuống cấp hơn hẳn. Có vẻ mốt thả rông không dành cho Lương Thùy Linh. Từ thảm đỏ đến các chuyến đi chơi, trong những bộ ảnh nghệ thuật hay ở đời thường, chân dài sinh năm 2000 thường xuyên quên nội y.

Hoa hậu Lương Thùy Linh nghiện mốt 'thả rông', diện lại chiếc áo 1 gang từng gây tranh cãi - Ảnh 4
Lương Thùy Linh cũng thường xuyên "quên nội y" khi diện trang phục đời thường

Có thể thấy, Lương Thùy Linh đủ khôn khéo khi lựa chọn chất vải để không bị hớ hênh khi thả rông vòng 1 nhưng lại để lộ rất nhiều khuyết điểm như xương ngực gồ ghề... Có vẻ như khi không dùng phụ tùng nâng đỡ mà chỉ dán miếng dán ngực nên vòng 1 chảy xệ, chạy lạc đi đâu mất của nàng Miss World càng lộ rõ hơn hẳn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh nghiện mốt 'thả rông', diện lại chiếc áo 1 gang từng gây tranh cãi - Ảnh 5
Hoa hậu Lương Thùy Linh nghiện mốt 'thả rông', diện lại chiếc áo 1 gang từng gây tranh cãi - Ảnh 6
Xương ngực gồ ghề lộ rõ khiến Lương Thùy Linh trông kém sang hơn hẳn

Trong những bộ cánh sang trọng hay đầm dạ hội, Lương Thùy Linh cũng không toát lên được vẻ đẹp với thần thái “chanh sả” khi body mỏng dính, vòng 1 thả rông nhưng lại kém phần quyến rũ này.

Hoa hậu Lương Thùy Linh nghiện mốt 'thả rông', diện lại chiếc áo 1 gang từng gây tranh cãi - Ảnh 7
Body "mỏng dính" nhưng Lương Thùy Linh vẫn nghiện mốt thả rông vòng 1
Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi!

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi!

Lương Thùy Linh không phải có một quyết định bừa bãi! Nàng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 rất thông minh. Không thể đến tập 5 của "The Next Face Vietnam" mà cuộc thi không có gì chuyển biến ngoạn mục cả.

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