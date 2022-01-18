Dù không sở hữu vòng 1 siêu khủng nhưng Lương Thùy Linh càng ngày càng hở bạo với mốt “thả rông” vòng 1.
- Lương Thùy Linh vẫn chăm chỉ diện bikini khoe dáng nóng bỏng dù bị mẹ phản đối
- Hoa hậu Lương Thùy Linh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng bên bờ biển
Đăng quang Miss World Vietnam 2019, đại diện Việt Nam và lọt Top 20 Miss World cùng năm khi mới 19 tuổi, Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh với đôi chân dài 1m22 cùng trình độ học vấn và tiếng Anh đáng nể.
Tuy chưa hết nhiệm kỳ sau hơn 2 năm đăng quang, thế nhưng nàng hậu gốc Cao Bằng càng ngày càng nghiện mốt hở bạo. Ngoài các item khoe được đôi chân trứ danh, mỹ nhân Cao Bằng còn vô cùng nghiện thả rông vòng 1. Dẫu vậy, không phải khi nào cô cũng được đánh giá cao với phong cách “thoải mái” này.
Sau buổi catwalk vô cùng ấn tượng và thần thái bên cạnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại show trình diễn thời trang ở Vũng Tàu vừa rồi, Miss World 2019 có thời gian xả hơi ở thành phố biển đầy nắng cùng hội chị em. Trang phục đời thường của Lương Thùy Linh vô cùng “cháy” khi diện outfit hở bạo vòng 1 hờ hững trong chiếc áo croptop màu cam. Chỉ với một chiếc áo cài móc bé xíu của Jaquemus, nàng hậu Gen Z để lộ vòng 1 “chảy xệ” kém quyến rũ. Tuy nhiên, vòng eo con kiến cứu vớt phần nào vòng 1 muốn “đi chơi xa” của nàng hậu.
Thiếu đi nội y nâng đỡ, vòng 1 của chân dài có vẻ “tiêu điều”, xuống cấp hơn hẳn. Có vẻ mốt thả rông không dành cho Lương Thùy Linh. Từ thảm đỏ đến các chuyến đi chơi, trong những bộ ảnh nghệ thuật hay ở đời thường, chân dài sinh năm 2000 thường xuyên quên nội y.
Có thể thấy, Lương Thùy Linh đủ khôn khéo khi lựa chọn chất vải để không bị hớ hênh khi thả rông vòng 1 nhưng lại để lộ rất nhiều khuyết điểm như xương ngực gồ ghề... Có vẻ như khi không dùng phụ tùng nâng đỡ mà chỉ dán miếng dán ngực nên vòng 1 chảy xệ, chạy lạc đi đâu mất của nàng Miss World càng lộ rõ hơn hẳn.
Trong những bộ cánh sang trọng hay đầm dạ hội, Lương Thùy Linh cũng không toát lên được vẻ đẹp với thần thái “chanh sả” khi body mỏng dính, vòng 1 thả rông nhưng lại kém phần quyến rũ này.