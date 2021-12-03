Hoa hậu Lương Thùy Linh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng bên bờ biển

Xã hội 03/12/2021 15:44

Bên cạnh gương mặc đẹp sắc sảo, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn nổi tiếng với "đôi chân dài nhất làng mẫu Việt" 1m22, cùng số đo 3 vòng nóng bỏng 89-62-92.

Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam vào đầu tháng 8/2019. Sau khi đăng quang, người đẹp đã có nhiều thay đổi về phong cách thời trang. Người đẹp quê Cao Bằng được nhận xét ngày càng trở nên nóng bỏng, gợi cảm và táo bạo hơn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng bên bờ biển - Ảnh 1

Mới đây, nàng hậu 21 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội một bộ ảnh bikini sexy cô chụp trong một chuyến du lịch biển.

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng bên bờ biển - Ảnh 2

Trong ảnh, Lương Thùy Linh diện một bộ đồ bơi có thiết kế khá táo bạo, khoe triệt để đường cong trên cơ thể. Đặc biệt là vòng eo con kiến gợi cảm, cuốn hút.

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng bên bờ biển - Ảnh 3

Sắc vóc của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi đến từ bạn bè và người hâm mộ. Ngay cả Hoa hậu Mai Phương Thúy và Trần Tiểu Vy cũng phải trầm trồ trước ngoại hình nóng bỏng của nàng hậu này.

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng bên bờ biển - Ảnh 4

Hiện tại, Lương Thùy Linh đang là một trong 3 vị mentor của một gameshow khá hot trên truyền hình. Dù mới phát sóng những tập đầu tiên nhưng sự sắc bén, quyết liệt và cách cư xử có phần thẳng thắn của cô nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều đến từ khán giả.

Hoa hậu Lương Thùy Linh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng bên bờ biển - Ảnh 5

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