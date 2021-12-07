Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi!

Tin tức giải trí 07/12/2021 13:00

Lương Thùy Linh không phải có một quyết định bừa bãi! Nàng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 rất thông minh. Không thể đến tập 5 của "The Next Face Vietnam" mà cuộc thi không có gì chuyển biến ngoạn mục cả.

Tối 05/12, team Lương Thùy Linh xuất sắc giành chiến thắng “ngoạn mục” trong thử thách diễn xuất ở tập 5 "The Next Face Vietnam 2021". Lương Thùy Linh đã lắng nghe người khác thuyết phục mình và nếu không thật sự thông minh thì đã không thể có mặt ở vị trị đó. Đã là thi thì phải có chiến thuật và Lương Thùy Linh đã vận dụng cơ hội của mình rất tốt để tiếp cận chiến thắng cuối cùng.

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 1

Với kinh nghiệm dày dặn trong việc quay quảng cáo cho các nhãn hàng, Lương Thùy Linh thể hiện sự linh hoạt khi hướng dẫn hai thí sinh của mình hoàn thành thử thách. Sự sáng tạo và khả năng phối hợp của team Lương Thùy linh đã góp phần tạo nên một sản phẩm quảng cáo hoàn hảo.

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 2

Lựa chọn phong cách streetstyle, Lương Thùy Linh khoe trọn vòng “eo con kiến” khi kết hợp giữa bra đen với quần jeans khá “bụi bặm”. Bên cạnh đó, cô nàng khéo léo tạo thêm điểm nhấn với chiếc mũ cao bồi, điều này đã khiến hình ảnh của cô trở nên nổi bật và thời thượng hơn.

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 3

Ở phần đầu của chương trình, Lương Thùy Linh khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu trổ tài diễn xuất trước thử thách của giám khảo khách mời – diễn viên Anh Dũng. Tuy không phải sở trường của mình, nàng hậu vẫn tự tin ứng biến nhanh nhạy cùng các thành viên trong team của mình.

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 4

Xuyên suốt thử thách quay quảng cáo cho nhãn hàng, mentor Lương Thùy Linh thể hiện sự tập trung cao độ, vạch ra những kế hoạch rõ ràng và chi tiết. Nhờ vậy, Lương Thùy Linh đã có phần theo dõi và dẫn dắt thí sinh với cái nhìn bao quát hơn. Thêm vào đó, việc hiểu rõ ưu khuyết điểm của team mình cũng giúp Lương Thùy Linh có những hướng giải quyết hiệu quả hơn trước những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quảng cáo.

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 5Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 6

Team Lương Thùy Linh được đánh giá là một đội mạnh, tuy các thí sinh đều trẻ tuổi nhưng thành viên team Linh đều là những cô gái ham học hỏi, thích thử thách và không ngại trau dồi thêm cho bản thân mình. Vậy nên, mặc dù khá lép vế về mặt “số lượng”, Lương Thùy Linh vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu của nhãn hàng một cách trọn vẹn nhất. Tinh thần đồng đội của team Lương Thùy Linh cũng là một điều khiến Host Nam Trung và diễn viên Anh Dũng rất thích thú, đây cũng là một trong những yếu tố giúp team của nàng hậu “ôm trọn” chiến thắng thử thách lần này.

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 7

Là huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất chương trình, Lương Thùy Linh thể hiện sự bản lĩnh và quyết đoán tại vòng loại thí sinh. Đối diện với đàn chị, nàng hậu sinh năm 2000 giữ cho mình một “cái đầu lạnh” và đưa ra quyết định loại trừ tốt nhất cho đại cuộc của "The Next Face Vietnam 2021". 

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 8Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 9Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 10

Đã có chiến thắng đầu tiên trong tay, những thử thách khó nhằn của chương trình vẫn còn chờ đợi team Lương Thùy Linh ở phía trước. Cùng chờ đón Lương Thùy Linh ở tập tiếp theo của chương trình The Next Face Vietnam 2021 nhé!

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 11

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 12
TyhD dùng chiến thuật thông minh, đàm phán với Lương Thùy Linh ngay phút 89 của trận đấu, lật ngược thế cờ
Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 13
H'Hen Niê khóc nấc khi Lương Thùy Lương loại "đúp" thí sinh của mình
 

Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 14Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 15Lương Thùy Linh thông minh mà, sao Hen loại Linh được, còn Linh thì lại không? Linh tuân thủ luật chơi mà mọi người ơi! - Ảnh 16

Ảnh: BTC

 

 

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Từ khóa:   Lương Thùy Linh H'Hen Niê The Next face Vietnam 2021

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