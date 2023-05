‘Em loại chị, em không có cửa để chọi với H’Hen Niê’, nghe xong có một mentor xanh mặt thấy rõ

Nếu như ở tập trước, thử thách của chương trình là tìm kiếm “The Next Vedette”, những gương mặt người mẫu mới cho sàn diễn runway thì trong tập 5 “The Next Face Vietnam”, Nhà sản xuất tiếp tục đặt tiêu chí tìm kiếm “The Next Brand Ambassador" - Những gương mặt quảng cáo trong tương lai, đáp ứng đủ điều kiện để trở thành đại sứ thương hiệu của các nhãn hàng