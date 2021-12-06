‘Em loại chị, em không có cửa để chọi với H’Hen Niê’, nghe xong có một mentor xanh mặt thấy rõ

Nếu như ở tập trước, thử thách của chương trình là tìm kiếm “The Next Vedette”, những gương mặt người mẫu mới cho sàn diễn runway thì trong tập 5 “ The Next Face Vietnam ”, Nhà sản xuất tiếp tục đặt tiêu chí tìm kiếm “The Next Brand Ambassador" - Những gương mặt quảng cáo trong tương lai, đáp ứng đủ điều kiện để trở thành đại sứ thương hiệu của các nhãn hàng

Chính vì thế, Top 8 thí sinh xuất sắc nhất đã được gặp gỡ và tham gia “lớp học kỹ năng” diễn xuất trước ống kính ở tầm cao hơn cùng diễn viên Anh Dũng, đồng thời cũng là giám khảo khách mời cho tập này. Diễn viên Anh Dũng là một gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc, đồng thời là cái tên bảo chứng phòng vé trên màn ảnh rộng, với rất nhiều bộ phim truyền hình tạo được tiếng vang như “Khi người đàn ông góa vợ bật khóc”, “Tuổi thanh xuân 2”, “Sống chung với mẹ chồng”, “Gái già lắm chiêu 5”,...

Là một diễn viên được đào tạo bài bản với hơn 10 năm kinh nghiệm, Anh Dũng đã có phần chia sẻ hết sức ý nghĩa để Top 8 hiểu hơn về cách đưa cảm xúc vào nhân vật thông qua cách diễn và đọc thoại. Khác với các tập trước, ở thử thách phụ lần này, Top 8 được chia ngẫu nhiên để bắt cặp với nhau, hóa thân thành các nhân vật trong câu chuyện ‘tình tay ba’ do diễn viên Anh Dũng đặt ra. Mặc dù đã cố gắng hết mình để hóa thân vào câu chuyện tình ái, nhưng các thí sinh vẫn chưa thuyết phục được vị giám khảo khách mời khó tính này. Diễn viên Anh Dũng cho rằng các tiểu phẩm đều bị một màu, không có điểm nổi bật, cách xử lý tình huống của các thí sinh chưa thật sự tinh tế và chưa khai thác được nhiều góc độ khác nhau của câu chuyện. Chính vì thế, đã không có team nào giành chiến thắng trong thử thách phụ và Mentor H’Hen Niê lại một lần nữa được quyết định thứ tự thi trong thử thách chính vì là đội chiến thắng ở tập 4. Lần này, vì muốn thử thách các thí sinh của mình, Mentor H’Hen Niê đã “mạnh dạn” chọn team mình thi đầu tiên, lần lượt sau đó là team Mentor TyhD và team Mentor Lương Thùy Linh.

Bước vào vòng đánh giá và loại, “đội hình mạnh nhất” của HLV H’Hen Niê mặc dù sở hữu 4 thành viên, tưởng như sẽ có được lợi thế lớn trong thử thách này, thế nhưng lại được Diễn viên Anh Dũng đánh giá là nhạt nhòa và chưa gây được ấn tượng, đồng thời mỗi phân cảnh chưa bộc lộ được màu sắc riêng của từng thí sinh. Ở đội HLV TyhD, diễn viên Anh Dũng đã dành nhiều lời khen cho ‘visual’ xuất sắc của Thế Duy khi lên hình. Tuy nhiên, vị giám khảo khách mời quyền lực này cũng thẳng thắn “chê trách” Mentor TyhD vì tập trung hướng dẫn cho Shinsa Phạm quá nhiều mà vô tình quên mất Thế Duy, dẫn đến viral clip bị mất đi sự liên kết mang tính đồng đội. Từ cảnh đầu đến cảnh cuối, vì chỉ ở yên trong một căn phòng nên cách Thế Duy thể hiện vẫn chưa thoát ra khỏi sự “một màu”.

Với team HLV Lương Thùy Linh, Diễn viên Anh Dũng dành nhiều lời khen cho chiến thuật thông minh của “nàng hậu GenZ” khi đã để hai cô gái team mình cùng gặp nhau ở căn phòng cuối cùng trong mỗi phân đoạn để cùng hô thông điệp đến từ nhãn hàng Tiki. Thí sinh Y Hạ cũng gây bất ngờ cho tất cả các giám khảo với khả năng diễn xuất cực kỳ ấn tượng khi cùng lúc phải nhập vai nhiều khách hàng khác nhau, mặc dù trước đó Y Hạ chưa từng qua một trường lớp diễn xuất nào.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá các clip trên nhiều yếu tố, diễn viên Anh Dũng đã công bố đội chiến thắng thử thách tuần này chính là team Mentor Lương Thùy Linh. Như vậy, cả 2 thí sinh Shinsa Phạm và Thế Duy team Mentor TyhD đều phải bước vào vòng nguy hiểm, cùng với Minh Châu và Kiều Diễm (team H’Hen Niê) vì những sự thể hiện chưa thực sự thuyết phục các giám khảo trong tập 5.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm tại vòng loại của tập 5, khi team TyhD chỉ còn lại duy nhất 2 thành viên và tất cả đều đang rơi vào vòng nguy hiểm. Cô cũng đã lên chiến thuật để Shinsa và Thế Duy cần phải cư xử thế nào để ‘lấy lòng’ được Mentor Lương Thùy Linh trong phòng loại trừ. Đặc biệt, đứng trước nguy cơ “banh team”, Mentor TyhD đã không ngần ngại “lật bài ngửa” với HLV Lương Thùy Linh. Sau khi khóc hết nước mắt vì team mình không dành chiến thắng thì mentor TyhD liền “tỉnh” trở lại, chơi chiến thuật khích tướng và phân tích thiệt hơn cho Lương Thùy Linh đưa ra quyết định hợp lý. TyhD lên giọng “gắt”: “Em loại chị thì thứ nhất là chương trình này banh! Thứ hai là em nghĩ em có thắng nổi H’Hen Niê với 4 thí sinh hay không?”

Mentor chiến thắng cũng lắng nghe những lời thuyết phục cũng như chia sẻ của các thí sinh nguy hiểm về đam mê với nghề người mẫu, những cố gắng không ngừng nghỉ của họ trong suốt chặng đường “The Next Face Vietnam 2021”. Cuối cùng, mặc dù yêu quý Minh Châu và Kiều Diễm ngay từ những ngày đầu tiên, nhưng Mentor Lương Thùy Linh vẫn quyết định loại cả 2 thành viên của “buôn làng” H’Hen Niê để các đội bắt đầu “chơi lại một level mới” như lời đề nghị của “Drama queen” TyhD. Đây là một quyết định vô cùng khôn ngoan của “nàng hậu genZ” khi cục diện của chương trình bất ngờ thay đổi, tưởng như team Mentor H’Hen Niê có thể “bảo toàn” cả 4 thành viên thì chỉ bằng một pha “loại thẳng tay” của HLV Lương Thùy Linh, thế trận ngay lập tức quay lại điểm xuất phát với 2 thành viên mỗi đội. Cả 6 “gà chiến” của các team đều vô cùng xuất sắc và đang rất quyết tâm chinh phục những thử thách cuối cùng của “The Next Face Vietnam”.

Không khóc nữa, TyhD chơi chiêu bài thách đố Lương Thùy Linh để nàng Hậu đưa ra được quyết định sáng suốt nhất

Hiện tại, chỉ còn team Mentor TyhD vẫn “trắng tay” sau 3 thử thách căng thẳng, liệu team này có bứt phá ở tập 6 để giành về cho “hành tinh mẹ” chiến thắng đầu tiên, hay hai team còn lại sẽ tiếp tục ghi điểm? Cả 3 team đều muốn các “gà cưng” góp mặt ở chung kết, vậy ở tập 6 họ sẽ có những chiến thuật nào để giành về cho mình điểm số quý giá? Những thử thách căng thẳng nào đang chờ đón họ? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 6 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 12/12/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC