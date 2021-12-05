'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3

Tin tức giải trí 05/12/2021 14:06

Vừa thử sức với vai trò HLV, Rhymastic đã thể hiện tài “dụng binh” rất gì và này nọ tại vòng Đối Đầu “Rap Việt – Mùa 2” .

Có lẽ quyết định ghép cặp B-Wine và Vsoul của Rhymastic sẽ là điều khiến nhiều người phải ngỡ ngàng nhất. Cứ tưởng nam HLV sẽ “ôm khư khư 2 con quái vật này” của team đến tận cuối, thì 1 lần nữa Rhymastic lại đưa ra 1 quyết định đầy mạo hiểm là để cả 2 giao đấu 1 trận ra trò ngay tại vòng Đối Đầu và thậm chí đây còn là cặp anh quyết định ghép đầu tiên.

'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 1

Càng nghiệt ngã hơn khi Vsoul và B-Wine ngoài đời còn là 2 người bạn vô cùng thân thiết. Tuy nhiên cả hai lại tỏ ra vô cùng hào hứng vì màn kết hợp sắp tới. Và đề tài lần này Rhymastic đưa ra chính là đồng tiền cùng lời hứa hẹn sẽ cho cả hai lên sân khấu tiêu tiền xả ga. Với yêu câu cả 2 sẽ chơi melody, B-Wine trở nên vô cùng phấn khích khi lần đầu trải nghiệm sử dụng melody kết hợp với Vsoul. Với đề tài lần này, Rhymastic đưa ra kì vọng: “Rhymastic muốn tác phẩm lần này hai bạn thể hiện có câu chuyện rõ ràng. Nó phải thể hiện được 2 mặt của đồng tiền làm cho khán giả cảm thấy giống như đang được xem 1 bộ phim ở trên sân khấu vậy”.

'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 2

Đối diện với màn trình diễn mãn nhãn mãn nhĩ khiến quyết định cũa BGK vô cùng khó khăn. Đưa ra ý kiến cá nhân, nếu được chọn 1 trong 2 thì Karik và Binz chọn B-Wine còn Wowy chọn Vsoul. Và 2 giám khảo đã đưa ra quyết định cuối cùng, người đi tiếp chính là B-Wine và Vsoul sẽ bước vòng vòng Giải Cứu 8Bar).

'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 3

Sự kết hợp của 3 chàng trai Hà Nội: Dlow- T.C- TDO Kwan đã thổi bùng sân khấu Tập 8 vòng Đối Đầu bằng giai điệu tươi trẻ đậm chất đường phố. HLV Rhymastic đưa ra nhận xét về màn đấu ba này, anh nói: “Mỗi người sẽ có phong cách hơi khác biệt một chút. Ví dụ TDO Kwan có được những góc nhìn chiều sâu mà nó rất là đặc biệt trong âm nhạc. Ở T.C mình cảm nhận được sự lạc quan yêu đời, hướng ngoại hơn và năng nổ hơn. Dlow ẩn giấu bên ngoài vẻ lầm lì nhưng mà bên trong thì Dlow lại mang màu sắc âm nhạc rất bùng nổ và dồn dập”. Và chủ đề mà anh giao cho 3 anh chàng đó là góc nhìn của những đôi giày. Với con beat đậm màu Hà Nội càng khiến cả 3 tăng thêm sự tự tin để mang những gì tinh túy nhất của H-town lên sân khấu.

'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 4'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 5

Bản rap “Dấu Chân” mà cả 3 thể hiện đã khiến Rhymastic vô cùng tự hào. Các vị HLV còn lại cũng không tiếc lời khen ngợi, Wowy nói: “Theo Wowy đây là 1 cái club bouncing banger nhưng mà các bạn đã đưa vào đó cái nội dung rất là phù hợp. Cách truyền tải rất tốt”. HLV Binz thì cho rằng: “Đây là 1 bước đi khá khéo của Rhymastic. Mặc dù âm nhạc nó hiện đại nhưng mà tụi em vẫn mang được cái vibe Old School vào trong bài hát này..., đây là sự pha trộn rất hoàn hảo, tụi em đã tỏa sáng rất tốt ở trên nền nhạc hiện đại này”. Karik cũng có cùng quan điểm, anh nói: “Đây sẽ là 1 cặp đấu 3 khó đưa ra quyết định tại vì bản thân Karik thấy cả 3 đều vượt bậc so với vòng Chinh Phục kia rất là nhiều. Đặc biệt, Karik lưu tâm đến Dlow về những cái điểm rơi và cả thái độ của bạn biểu diễn trong âm nhạc nó làm Karik liên tưởng đến rapper Machine Gun Kelly”.

'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 6

DLow là người tiếp nhận phần cuối cùng của bản rap và cú "bắn flow" cực kỳ "bánh cuốn" và nghệ thuật "fast flow" như nuốt chữ đã giúp anh ghi điểm trong mắt các Rap Fan

Là 1 người con Hà Nội, giám khảo JustaTee cũng có những cảm xúc đặc biệt khi nghe bản rap này, anh chia sẻ: “Anh rất thích cách mở đầu của TDO Kwan, em dùng lời khá mộc mạc, bình tĩnh, nền nã nhưng sắt đá. Anh rất bất ngờ với T.C trong lyric lần này, nó mang đến khát khao rất lớn, thật sự là em viết tốt hơn vòng 1 rất nhiều. Còn flow của Dlow nói thật là nó bắn ra 1 phát phải nói như Karik là Machine Gun Kelly”. Nam Giám khảo LK thì lại vô cùng nể phục tài “dụng binh” của HLV Rhymasitc, anh nhận xét: “Anh xin gửi lời cảm ơn đến thầy Thiện Âm Thanh vì tất cả chiến thuật của thầy lúc nào cũng sâu và tròn trịa. Anh nhìn thấy ở tiết mục của bọn em có những sự hy sinh và đoàn kết”.

'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 7'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 8

Tình huống bất ngờ xảy ra khi 2 GK không có cùng kết quả. Trong khi JustaTee chọn T.C thì LK lại chọn Dlow đi tiếp và lần này 2 GK nhường quyết định cho Rhymastic. Rhymastic lựa chọn người đi tiếp theo là T.C. Tuy nhiên trước khả năng sale tận tâm của Rhymastic, Karik đã quyết tung Nón Vàng cứu Dlow cùng câu nói: “Như Karik có chia sẻ lúc nãy thì Karik đặc biệt có thiện cảm với 1 bạn trong nhóm 3 này. Vị trí dừng lại của em không phải ở đây và anh muốn đi tiếp cùng anh Dlow”.

 

'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 9'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 10'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 11

'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3 - Ảnh 12
Kết quà cuối cùng DLow thuộc về team Karik với nón vàng từ vị HLV nhà "hàng xóm" này

Khép lại tập 8, đội hình các team Rhymastic sẽ bước vào vòng Bứt Phá với Lil’ Wuyn, 16 BRT, B-Wine, T.C và Vsoul. Rap Việt – Mùa 2 tập 9 Vòng Đối Đầu sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 11/12 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch

Phương Thanh: Vác một lúc 20-30kg gạo là chuyện rất bình thường, nhịn ăn, nhịn uống vì không muốn làm phí 1 bộ đồ bảo hộ lúc chống dịch

Đến với “Hát cho ngày mai” , ca sĩ Phương Thanh đã có những chia sẻ xúc động về chương trình lẫn quãng thời gian tham gia chống dịch khiến người hâm mộ cảm phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Dlow Karik rap việt mùa 2

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 40 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43