'Hoàng tử nhạc Rap’ Dlow được Karik tung nón Vàng ‘trở về nơi cần đến’ vì cú 'fast flow' cực đỉnh trong màn đấu tay 3

Có lẽ quyết định ghép cặp B-Wine và Vsoul của Rhymastic sẽ là điều khiến nhiều người phải ngỡ ngàng nhất. Cứ tưởng nam HLV sẽ “ôm khư khư 2 con quái vật này” của team đến tận cuối, thì 1 lần nữa Rhymastic lại đưa ra 1 quyết định đầy mạo hiểm là để cả 2 giao đấu 1 trận ra trò ngay tại vòng Đối Đầu và thậm chí đây còn là cặp anh quyết định ghép đầu tiên.

Càng nghiệt ngã hơn khi Vsoul và B-Wine ngoài đời còn là 2 người bạn vô cùng thân thiết. Tuy nhiên cả hai lại tỏ ra vô cùng hào hứng vì màn kết hợp sắp tới. Và đề tài lần này Rhymastic đưa ra chính là đồng tiền cùng lời hứa hẹn sẽ cho cả hai lên sân khấu tiêu tiền xả ga. Với yêu câu cả 2 sẽ chơi melody, B-Wine trở nên vô cùng phấn khích khi lần đầu trải nghiệm sử dụng melody kết hợp với Vsoul. Với đề tài lần này, Rhymastic đưa ra kì vọng: “Rhymastic muốn tác phẩm lần này hai bạn thể hiện có câu chuyện rõ ràng. Nó phải thể hiện được 2 mặt của đồng tiền làm cho khán giả cảm thấy giống như đang được xem 1 bộ phim ở trên sân khấu vậy”.

Đối diện với màn trình diễn mãn nhãn mãn nhĩ khiến quyết định cũa BGK vô cùng khó khăn. Đưa ra ý kiến cá nhân, nếu được chọn 1 trong 2 thì Karik và Binz chọn B-Wine còn Wowy chọn Vsoul. Và 2 giám khảo đã đưa ra quyết định cuối cùng, người đi tiếp chính là B-Wine và Vsoul sẽ bước vòng vòng Giải Cứu 8Bar).

Sự kết hợp của 3 chàng trai Hà Nội: Dlow- T.C- TDO Kwan đã thổi bùng sân khấu Tập 8 vòng Đối Đầu bằng giai điệu tươi trẻ đậm chất đường phố. HLV Rhymastic đưa ra nhận xét về màn đấu ba này, anh nói: “Mỗi người sẽ có phong cách hơi khác biệt một chút. Ví dụ TDO Kwan có được những góc nhìn chiều sâu mà nó rất là đặc biệt trong âm nhạc. Ở T.C mình cảm nhận được sự lạc quan yêu đời, hướng ngoại hơn và năng nổ hơn. Dlow ẩn giấu bên ngoài vẻ lầm lì nhưng mà bên trong thì Dlow lại mang màu sắc âm nhạc rất bùng nổ và dồn dập”. Và chủ đề mà anh giao cho 3 anh chàng đó là góc nhìn của những đôi giày. Với con beat đậm màu Hà Nội càng khiến cả 3 tăng thêm sự tự tin để mang những gì tinh túy nhất của H-town lên sân khấu.

Bản rap “Dấu Chân” mà cả 3 thể hiện đã khiến Rhymastic vô cùng tự hào. Các vị HLV còn lại cũng không tiếc lời khen ngợi, Wowy nói: “Theo Wowy đây là 1 cái club bouncing banger nhưng mà các bạn đã đưa vào đó cái nội dung rất là phù hợp. Cách truyền tải rất tốt”. HLV Binz thì cho rằng: “Đây là 1 bước đi khá khéo của Rhymastic. Mặc dù âm nhạc nó hiện đại nhưng mà tụi em vẫn mang được cái vibe Old School vào trong bài hát này..., đây là sự pha trộn rất hoàn hảo, tụi em đã tỏa sáng rất tốt ở trên nền nhạc hiện đại này”. Karik cũng có cùng quan điểm, anh nói: “Đây sẽ là 1 cặp đấu 3 khó đưa ra quyết định tại vì bản thân Karik thấy cả 3 đều vượt bậc so với vòng Chinh Phục kia rất là nhiều. Đặc biệt, Karik lưu tâm đến Dlow về những cái điểm rơi và cả thái độ của bạn biểu diễn trong âm nhạc nó làm Karik liên tưởng đến rapper Machine Gun Kelly”.

DLow là người tiếp nhận phần cuối cùng của bản rap và cú "bắn flow" cực kỳ "bánh cuốn" và nghệ thuật "fast flow" như nuốt chữ đã giúp anh ghi điểm trong mắt các Rap Fan

Là 1 người con Hà Nội, giám khảo JustaTee cũng có những cảm xúc đặc biệt khi nghe bản rap này, anh chia sẻ: “Anh rất thích cách mở đầu của TDO Kwan, em dùng lời khá mộc mạc, bình tĩnh, nền nã nhưng sắt đá. Anh rất bất ngờ với T.C trong lyric lần này, nó mang đến khát khao rất lớn, thật sự là em viết tốt hơn vòng 1 rất nhiều. Còn flow của Dlow nói thật là nó bắn ra 1 phát phải nói như Karik là Machine Gun Kelly”. Nam Giám khảo LK thì lại vô cùng nể phục tài “dụng binh” của HLV Rhymasitc, anh nhận xét: “Anh xin gửi lời cảm ơn đến thầy Thiện Âm Thanh vì tất cả chiến thuật của thầy lúc nào cũng sâu và tròn trịa. Anh nhìn thấy ở tiết mục của bọn em có những sự hy sinh và đoàn kết”.

Tình huống bất ngờ xảy ra khi 2 GK không có cùng kết quả. Trong khi JustaTee chọn T.C thì LK lại chọn Dlow đi tiếp và lần này 2 GK nhường quyết định cho Rhymastic. Rhymastic lựa chọn người đi tiếp theo là T.C. Tuy nhiên trước khả năng sale tận tâm của Rhymastic, Karik đã quyết tung Nón Vàng cứu Dlow cùng câu nói: “Như Karik có chia sẻ lúc nãy thì Karik đặc biệt có thiện cảm với 1 bạn trong nhóm 3 này. Vị trí dừng lại của em không phải ở đây và anh muốn đi tiếp cùng anh Dlow”.

Kết quà cuối cùng DLow thuộc về team Karik với nón vàng từ vị HLV nhà "hàng xóm" này

Khép lại tập 8, đội hình các team Rhymastic sẽ bước vào vòng Bứt Phá với Lil’ Wuyn, 16 BRT, B-Wine, T.C và Vsoul. “Rap Việt – Mùa 2” tập 9 Vòng Đối Đầu sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 11/12 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC