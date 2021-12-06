Tưởng Isaac mạnh thế nào, hóa ra là thua cả ‘anh già’ Trường Giang

Được mệnh danh là “nam thần không góc chết” nhưng Isaac đã bất chấp, đánh đổi hình tượng để lao mình vào cuộc chơi “Đồng hồ cúc cu”. Ở thử thách này, không ai còn có khả năng giữ được nhan sắc khi dùng mặt và hết sức nhằm làm rách lớp giấy bóng. Dàn Cast đã thu về vô số biểu cảm ‘hết hồn’ và Isaac không ngoại lệ. Đây cũng là thử thách ‘toang hình tượng’ nhất từ trước tới nay của “ Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy ”. Trải qua trò chơi này, Jun Phạm – Isaac – Thúy Ngân đã xuất sắc thành công và được quyền lựa chọn thành viên về đội của mình.

Không chỉ là team Nhan Sắc, đội của Isaac – Lan Ngọc – Liên Bỉnh Phát còn có chiến thuật… “không giống ai”. Trong thử thách tiếp theo, hai anh chàng “Song Lang” quyết định đem ‘nàng Nớt’ ra làm con mồi để các đội khác chỉ tập trung vào việc ‘hành’ Lan Ngọc. Nhờ chiêu trò này, đội Trắng đã giành chiến thắng trong thử thách trên bờ biển.

Mặc dù có lợi thế đội sở hữu một trong hai “kẻ mạnh”, Liên Bỉnh Phát và nữ hoàng chiêu trò Lan Ngọc nhưng Isaac dường như luôn mang trong mình tâm thế lo lắng bất an. Vừa nghe chuông báo hiệu “Cuộc chơi bắt đầu”, mặc dù chưa ai làm gì, nam thần cũng bất giác giật mình hoảng hốt thót tim. Hành động ôm ngực thở không ra hơi này khiến người xem bật cười nghĩ ngay tới Thỏ Đen Ngô Kiến Huy. Chưa dừng lại ở đó, Isaac dành cả thanh xuân để chạy trốn trong lo sợ.

Sau khi rời chỗ ẩn nấp, anh chàng vẫn không quên vừa di chuyển vừa tự vòng tay ra sau lưng cầm bảng tên của mình đề phòng bị đánh lén. Tuy vậy, Isaac có phần chủ quan khi một mình đối mặt với Trường Giang. Mặc dù Trường Giang không có lợi thế về sức mạnh nhưng anh già lại mang nhiều kinh nghiệm hơn “tấm chiếu mới” Isaac. Sự nhanh nhẹn của Trường Giang đã một nước tiễn “nam thần” rời khỏi cuộc chơi, khai trương phòng giam. Isaac cũng là khách mời giữ kỷ lục bị loại sớm nhất “Running Man Vietnam”. Sau giây phút bàng hoàng ngơ ngác không hiểu sao mình bị xé, Isaac tâm sự rằng anh cảm thấy rất tiếc nuối khi trước đó đã không luyện tập việc nắm bảng tên sau lưng người khác. “Có thể cho Isaac chơi lại được không?” – Nam thần ngậm ngùi hối hận.

Thấy “người tình màn ảnh” của mình bị loại trước mắt mà không thể ứng cứu kịp thời, Liên Bỉnh Phát mang trong lòng nỗi tiếc nuối. Anh chàng và Lan Ngọc quyết tâm lấy lại công bằng cho Isaac. Quả đúng như mong đợi, chỉ ít phút sau khi loại Isaac, anh già Trường Giang đã bay bảng tên dưới tay Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát.

Với trò chơi kéo co, Jun Phạm được một phen bối rối phân vân khi đứng giữa bên nghĩa – bên tình: Ngô Kiến Huy và Isaac. Cả hai đều là bạn thân của Thỏ Trắng, vì vậy anh chàng quyết định… mặc kệ tình nghĩa, chỉ lo cho mình. Thỏ Trắng lực điền đã xuất sắc giành chiến thắng trong thử thách này do thể lực của anh chàng có phần “nhỉnh” hơn 2 đối thủ.

Bên cạnh đó, Thúy Ngân và Lan Ngọc cũng hợp lực quyết tâm hạ gục Trường Giang bất chấp chiêu trò ăn gian. Mặc dù đã được anh già chấp một bước nhưng hai cô nàng vẫn không thắng được người anh. Có thể thấy, sau khóa huấn luyện đặc biệt tại Hàn Quốc, Trường Giang đã tiến bộ hơn về thể lực và sức bền.

Sở hữu vóc dáng nhỏ bé, Lăng LD gặp nhiều bất lợi khi phải kéo co với 2 kẻ mạnh: Liên Bỉnh Phát – Trương Thế Vinh. Voi Biển khá tự tin trong phần chơi này, anh thậm chí còn không cần tốn quá nhiều sức, hai đối thủ cũng không có cách nào di chuyển được. Ngược lại, Lăng LD rất vất vả trong việc trụ nguyên tại vị trí.

Khoảnh khắc anh chàng mếu máo lăn lóc khi bị hai kẻ mạnh kéo lê khiến cho đồng đội không đành lòng. Ngô Kiến Huy và Thúy Ngân phải nhào tới góp sức, động viên, tiếp năng lượng cho em út. Biết rằng cuộc chiến này 99% phần thắng thuộc về Voi Biển, Liên Bỉnh Phát bất ngờ đưa ra quyết định sẽ hợp sức cùng Lăng LD để hạ gục người mạnh nhất. Nhờ sự giúp đỡ của Bé Bỉnh, Lăng LD giành chiến thắng một cách kỳ diệu. Điều này cũng chứng tỏ rằng: sức mạnh cá nhân không thể đọ lại với sự liên minh quyết tâm.

Cuộc chiến xé bảng tên giành lại tuổi trẻ vẫn đang trên đà diễn biến gay cấn. Hãy cùng đón xem người thắng cuộc trong tập tiếp theo của “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” .

Chương trình được phát sóng lúc 20g30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV7, kênh YouTube Dong Tay Promotion và ứng dụng VieON.

Ảnh: BTC