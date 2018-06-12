Hoa hậu Hà Kiều Anh: ‘Hoa hậu không thể chân vòng kiềng, lưng dài, chân đi cà kheo...’

Trong sự kiện mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về nét đẹp của một hoa hậu.

Tham gia buổi họp báo chào mừng vòng Chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 - Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam tại TP.HCM sáng 12/6, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã có những nhận định riêng về các cuộc thi nhan sắc hiện nay. Nói về vấn đề có nên bỏ phần thi bikini hay không, Hoa hậu Hà Kiều Anh thẳng thắn: “Ngoài vấn đề có trí tuệ, tâm hồn, trái tim nhân ái thì phải có cả sắc đẹp. Sắc đẹp ở đây là phải sở hữu cả gương mặt khả ái và hình thể. Chúng ta không thể nào chọn một hoa hậu đại diện cho hình thể của một đất nước nhưng chân vòng kiềng, lưng dài, chân ngắn, chân đi cà kheo hoặc bị mông lép ngực lép hoặc khiếm khuyết gì đó như vết sẹo to...

Hà Kiều Anh cho rằng bikini là một phần thi rất cần thiết của cuộc thi hoa hậu - Ảnh: NN Và chỉ có phần thi áo tắm mới giúp ban giám khảo nhìn rõ được những khiếm khuyết này. Ban giám khảo không thể lúc nào cũng nhìn vào hình thể của thí sinh mà chỉ khi các bạn trình diễn chúng tôi mới có thể nhìn một cách khách quan và tổng nhất để đánh giá. Do đó, tôi nghĩ phần thi áo tắm cũng rất quan trọng, tất nhiên cũng không thể đặt nặng quá vấn đề hình thể và sắc đẹp nhưng một người đại diện cho nhan sắc của phụ nữ Việt Nam nếu không có sắc đẹp và hình thể cân đối thì cũng không thành hoa hậu một cách trọn vẹn được”. Ngoài ra, Hà Kiều Anh cũng nhận xét về việc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ là một trong những thành viên ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018.

Hoa hậu Việt Nam 1992 là một trong những thành viên ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: NN "Nói về tuổi đời thì Mỹ Linh có lẽ là người trẻ tuổi nhất trong ban giám khảo nhưng ngược lại cô ấy có sự nhiệt huyết và năng động của sức trẻ để lan tỏa đến các thành viên “già cỗi” này. Có thể những thành viên ban giám khảo sẽ có cách nhận xét về độ chỉn chu của một người con gái hơi khắc khe, hay những nhận xét hơi cũ. Tuy nhiên với một người trẻ thì khi nhìn giới trẻ nó lại có gì đó mới và khách quan hơn. Nàng hậu tin rằng Đỗ Mỹ Linh sẽ tạo thêm nhiều bất ngờ cho cuộc thi năm nay - Ảnh: NN Tất nhiên sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau vì có nhiều độ tuổi khác nhau trong ban giám khảo, tuy nhiên Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi rất tầm cỡ nên không ai muốn có sai sót và mỗi thành viên sẽ phải làm việc hết sức mình. Đỗ Mỹ Linh là một người rất trẻ, cô ấy vừa là sinh viên và vừa trải qua cuộc thi nhan sắc nên sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn thí sinh”. Cùng điểm qua các tên tuổi đình đám có mặt tại buổi họp báo: Ca sĩ Lam Trường - Ảnh: NN Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh: NN Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh lưu niệm cùng người đẹp Diệp Hồng Đào - Ảnh: NN Á hậu Thanh Tú - Ảnh: NN Á hậu Thùy Dung - Ảnh: NN Á hậu Huyền My - Ảnh: NN

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