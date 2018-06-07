Bị chê như đàn ông, Hoa hậu H'Hen Niê quyết thay đổi kiểu tóc mới, nhìn là thích ngay

Xuất hiện trong tà áo dài thướt tha, Hoa hậu H’Hen Niê nhận được nhiều lời khen với kiểu tóc uốn nhẹ, nữ tính.
- Clip Hoa hậu H'Hen Niê hài hước than thở: "Đừng khen đẹp trai nữa, ế 26 năm mệt lắm rồi"
- H'Hen Niê phản ứng sốc khi Trang Trần tuyên bố 'Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh'
Ít tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê khiến công chúng đi hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Thường xuyên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, người đẹp Tây Nguyên gây tranh cãi khi khoe thân hình nóng bỏng cùng làn da bánh mật với trang phục bikini bốc lửa.
Tuy nhiên, mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ với phong cách mới. Diện tà áo dài trắng truyền thống, H’Hen Niê khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của người con gái Á đông.
Đặt biệt, H’Hen Niê gây ấn tượng với sự thay đổi về kiểu tóc. Mái tóc dài hơn trước và được tạo kiểu uốn phồng nhẹ giúp cô nhận được nhiều lời khen của công chúng.