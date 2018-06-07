Bị chê như đàn ông, Hoa hậu H'Hen Niê quyết thay đổi kiểu tóc mới, nhìn là thích ngay

Hậu trường 07/06/2018 17:00

Xuất hiện trong tà áo dài thướt tha, Hoa hậu H’Hen Niê nhận được nhiều lời khen với kiểu tóc uốn nhẹ, nữ tính.

Ít tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê khiến công chúng đi hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Thường xuyên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, người đẹp Tây Nguyên gây tranh cãi khi khoe thân hình nóng bỏng cùng làn da bánh mật với trang phục bikini bốc lửa.

Bị chê như đàn ông, Hoa hậu H'Hen Niê quyết thay đổi kiểu tóc mới, nhìn là thích ngay - Ảnh 1
Diện bikini 2 mảnh, H'Hen Niê khoe thân hình bốc lửa - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ với phong cách mới. Diện tà áo dài trắng truyền thống, H’Hen Niê khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của người con gái Á đông.

Bị chê như đàn ông, Hoa hậu H'Hen Niê quyết thay đổi kiểu tóc mới, nhìn là thích ngay - Ảnh 2
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thùy mị trong tà áo dài truyền thống - Ảnh: FBNV

Đặt biệt, H’Hen Niê gây ấn tượng với sự thay đổi về kiểu tóc. Mái tóc dài hơn trước và được tạo kiểu uốn phồng nhẹ giúp cô nhận được nhiều lời khen của công chúng.

Bị chê như đàn ông, Hoa hậu H'Hen Niê quyết thay đổi kiểu tóc mới, nhìn là thích ngay - Ảnh 3
Không chỉ khoe được lợi thế về chiều cao...
Bị chê như đàn ông, Hoa hậu H'Hen Niê quyết thay đổi kiểu tóc mới, nhìn là thích ngay - Ảnh 4
...tà áo dài còn tôn lên thân hình chuẩn của nàng hậu - Ảnh: FBNV
Bị chê như đàn ông, Hoa hậu H'Hen Niê quyết thay đổi kiểu tóc mới, nhìn là thích ngay - Ảnh 5
Đặc biệt, với kiểu tóc uốn mới lạ, H'Hen Niê trở nên vô cùng trẻ trung và thời thượng - Ảnh: FBNV
Bị chê như đàn ông, Hoa hậu H'Hen Niê quyết thay đổi kiểu tóc mới, nhìn là thích ngay - Ảnh 6
Người đẹp Tây Nguyên gây bất ngờ với vẻ nữ tính trong tà áo dài trắng tinh khôi - Ảnh: FBNV

Hoa hậu H'Hen Niê mặc bikini khoe ngực "khủng", vòng 3 gần 1m ở bể bơi

Hoa hậu H'Hen Niê mặc bikini khoe ngực "khủng", vòng 3 gần 1m ở bể bơi

Sở hữu số đo ba vòng nóng bỏng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê "thiêu đốt" mọi ánh nhìn khi mặc bikini chào hè.

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