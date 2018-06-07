Bị chê như đàn ông, Hoa hậu H'Hen Niê quyết thay đổi kiểu tóc mới, nhìn là thích ngay

Ít tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê khiến công chúng đi hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Thường xuyên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, người đẹp Tây Nguyên gây tranh cãi khi khoe thân hình nóng bỏng cùng làn da bánh mật với trang phục bikini bốc lửa.

Diện bikini 2 mảnh, H'Hen Niê khoe thân hình bốc lửa - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ với phong cách mới. Diện tà áo dài trắng truyền thống, H’Hen Niê khoe trọn vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của người con gái Á đông.