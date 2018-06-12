Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 1 lép kẹp, chia sẻ hùng hồn: 'Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn'

Hậu trường 12/06/2018 15:46

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa lên tiếng về vấn đề có nên bỏ phần thi bikini trong các cuộc thi nhan sắc hay không.

Sáng nay (12/6), buổi họp báo chào mừng vòng Chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 - Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam đã diễn ra một một trung tâm hội nghị sang trọng ở TP.HCM. Đây là một trong những sự kiện lớn được nhiều khán giả mong đợi vào năm nay.

Buổi họp báo có sự xuất hiện của hàng loạt chân dài đình đám như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Lam Trường, Á hậu Huyền My, Thùy Dung

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 1 lép kẹp, chia sẻ hùng hồn: 'Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn' - Ảnh 1
Dàn người đẹp tham dự họp báo chào mừng vòng Chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: NN

Với cương vị là thành viên ban giám khảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có mặt từ khá sớm. Tại đây cô cũng có những chia sẻ đầy bất ngờ với phóng viên về vấn đề có nên bỏ phần thi bikini trong các cuộc thi nhan sắc hay không.

Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: “Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn của cuộc thi nhan sắc. Linh nghĩ rằng thi bikini không xấu mà còn tùy thuộc vào cách thức tổ chức chương trình và người biểu diễn như thế nào. Lần đầu tiên mình diện bikini trước nhiều người cũng rất ngại, tuy nhiên, khi được mọi người hướng dẫn cách trình diễn thì mình đã tự tin hơn với ngoại hình của bản thân và cảm giác đó đã không còn.

Đặc biệt, hoa hậu là người phải hội tụ đủ cả hình thể, nhan sắc và trí tuệ. Cá nhân Linh nghĩ rằng bikini là một khía cạnh để mọi người đánh giá rõ hơn về một hoa hậu”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 1 lép kẹp, chia sẻ hùng hồn: 'Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn' - Ảnh 2
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thùy Dung và Á hậu Thanh Tú (váy hoa) cùng có mặt tại buổi họp báo - Ảnh: NN

Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng nhắn gửi đến các bạn thí sinh là hãy bình tĩnh, tự tin và chuẩn bị tốt nhất về sức khỏe để hoàn thành các phần thi mà ban tổ chức đề ra. Chân dài này cũng cảnh báo các thí sinh hãy thận trọng với mạng xã hội vì đây là con dao hai lưỡi có thể khiến bạn phân tâm hoặc gặp nhiều rắc rối.

Cùng xem lại một số hình ảnh ấn tượng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại buổi họp báo.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 1 lép kẹp, chia sẻ hùng hồn: 'Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn' - Ảnh 3
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nổi bật tại sự kiện - Ảnh: NN
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 1 lép kẹp, chia sẻ hùng hồn: 'Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn' - Ảnh 4
Tuy nhiên với thiết kế lệch vai, chân dài này lộ khuyết điểm ngực lép - Ảnh: NN
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 1 lép kẹp, chia sẻ hùng hồn: 'Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn' - Ảnh 5
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cùng người đẹp Diệp Hồng Đào - Ảnh: NN

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 1 lép kẹp, chia sẻ hùng hồn: 'Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn' - Ảnh 6

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 1 lép kẹp, chia sẻ hùng hồn: 'Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn' - Ảnh 7

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 1 lép kẹp, chia sẻ hùng hồn: 'Bikini là một trong những phần thi rất hấp dẫn' - Ảnh 8
Vòng 1 khiêm tốn của cô lộ rõ ở hình ảnh này - Ảnh: NN

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