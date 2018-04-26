Hoa hậu Đại dương và trưởng ban tổ chức bị fan vô tình bắt gặp ở Nhật Bản

Nhiều người bất ngờ khi thấy Lê Âu Ngân Anh xuất hiện bên cạnh trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương tại đất nước Nhật Bản.

Dù Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch không còn công nhận danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017 nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn đồng hành cùng trưởng ban tổ chức cuộc thi này trong nhiều sự kiện. Mới đây, nhiều người bắt gặp họ xuất hiện tại một địa điểm trên đất nước Nhật Bản. Trong khi mỹ nhân Tiền Giang ngồi trên xe xích lô chụp ảnh cùng một bé gái thì ông Võ Việt Chung lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát xung quanh.

Một cư dân mạng bắt gặp Lê Âu Ngân Anh và ông Võ Việt Chung xuất hiện ở Nhật Bản - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh cũng check in tại đất nước mặt trời mọc và tiết lộ với bạn bè rằng mình đang đi công tác. Tuy không nói rõ về công việc đang làm nhưng dường như tân Hoa hậu Đại dương rất tự hào với nhiệm vụ mới.

Sáu tháng sau ngày đăng quang, Lê Âu Ngân Anh vẫn đắt show dù bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề nghị trả vương miện. Thời gian gần đây, mỹ nhân này tham gia rất nhiều hoạt động trong showbiz như đi sự kiện, chụp ảnh thời trang và làm đại sứ thương hiệu. Nhiều người cho rằng, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh có phần cải thiện so với trước đây nhưng vẫn chưa xứng tầm làm hoa hậu.

Sau khi đăng quang, Lê Âu Ngân Anh được trưởng ban tổ chức tháp tùng ở nhiều sự kiện - Ảnh: Internet

Nhan sắc Lê Âu Ngân Anh ngày càng khác biệt so với trước đây - Ảnh: Internet

Lê Âu Ngân Anh check in ở Nhật Bản cách đây ít giờ - Ảnh: Internet

Dù Cục NTBD đã gửi công văn nhưng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương vẫn không tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Internet

Không im lặng như mọi khi, Lê Âu Ngân Anh bất ngờ lên tiếng khi Bộ VHTTDL tiếp tục 'sờ gáy' Trước quyết định không công nhận danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017 và từ chối cấp phép thi nhan sắc quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Lê Âu Ngân Anh vừa chính thức lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-hau-dai-duong-va-truong-ban-to-chuc-bi-fan-vo-tinh-bat-gap-o-nhat-ban-280325.html