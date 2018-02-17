Hoa hậu Đại dương diện váy đỏ rực, đón Tết hạnh phúc bên ba mẹ

Ngày mùng 1 Tết, Lê Âu Ngân Anh diện nguyên đỏ từ trên xuống dưới để hy vọng đón một năm mới nhiều niềm vui.
- Lê Âu Ngân Anh thấy mình đáng thương vì không có ai tặng quà Valentine
- Nhan sắc cô gái được dự đoán sẽ thay thế Lê Âu Ngân Anh, đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017
Năm 2017 có lẽ là năm khó quên nhất trong cuộc đời Lê Âu Ngân Anh với sự kiện đáng nhớ là đăng quang Hoa hậu Đại dương. Mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời nếu như cô không vướng phải ồn ào liên quan đến bờ môi sưng quá đà trong đêm chung kết và hàng loạt nghi án phẫu thuật thẩm mỹ được đặt ra sau đó.
Dù liên tục phải hứng chịu những "cơn mưa gạch đá" từ cộng đồng mạng nhưng mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả. 3 tháng sau ngày đăng quang, giờ đây Lê Âu Ngân Anh tự nhận mình đã trưởng thành. Cô cẩn trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói, cách ăn mặc lẫn trang điểm với hy vọng sẽ dần chiếm được cảm tình của khán giả.
Mới đây, Hoa hậu Đại dương hạnh phúc chia sẻ hình ảnh đón năm mới bên hai đấng sinh thành. Trong loạt ảnh chụp ngày mùng 1 Tết, mỹ nhân Tiền Giang diện bộ váy hai dây đỏ rực, kết hợp cùng túi đỏ và giày đỏ để mong năm mới sẽ gặp nhiều điều may.