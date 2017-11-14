Hoa hậu Đại dương 2017: Ngoài Ngân Anh phẫu thuật thẩm mỹ thì hàng loạt thí sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 vẫn vào chung kết

Hậu trường 14/11/2017 11:26

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 thừa nhận sai phạm khi để nhiều thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, chưa tốt nghiệp cấp 3 dự thi vòng chung kết.

Liên quan đến việc tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bị công chúng phản đối khi đăng quang do phẫu thuật thẩm mỹ, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi văn bản báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc vào ngày 10/11, nêu rõ những sai phạm của ban tổ chức cuộc thi này.

Thanh tra Bộ cho biết, theo nghị định 158 thì những chân dài đã phẫu thuật thẩm mỹ, chưa tốt nghiệp THPT sẽ không được tham dự các đấu trường nhan sắc lớn mang tầm cỡ quốc gia. 

Hoa hậu Đại dương 2017: Ngoài Ngân Anh phẫu thuật thẩm mỹ thì hàng loạt thí sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 vẫn vào chung kết - Ảnh 1
Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương thừa nhận sai phạm khi để Ngân Anh tham dự cuộc thi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số thí sinh cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vi phạm cả hai điều lệ này nhưng vẫn được Ban tổ chức thông qua, thậm chí còn được lựa chọn vào vòng chung kết.

Cụ thể, ngoài trường hợp Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã nâng mũi thì nhiều thí sinh khác còn bị phát hiện có lý lịch học vấn mập mờ: Thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1999) và Nguyễn Thị Huỳnh Như (sinh năm 1994) có bằng tốt nghiệp không minh bạch (không có xác nhận của cơ quan chức năng), thí sinh Trần Thị Tuyết Nhi (sinh năm 1995) chưa có bằng tốt nghiệp THPT mà chỉ nộp "Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời", theo Ngoisao.net.

Trưởng ban tổ chức là nhà thiết kế Võ Việt Chung đã thừa nhận việc cho phép thí sinh dự thi không đạt yêu cầu và tự nguyện đóng phạt 2 triệu đồng, trong khung hình phạt từ 2 đến 6 triệu đồng theo quy định. 

Hoa hậu Đại dương 2017: Ngoài Ngân Anh phẫu thuật thẩm mỹ thì hàng loạt thí sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 vẫn vào chung kết - Ảnh 2
 Thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1999) có bằng tốt nghiệp cấp 3 không minh bạch - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đại dương 2017: Ngoài Ngân Anh phẫu thuật thẩm mỹ thì hàng loạt thí sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 vẫn vào chung kết - Ảnh 3
Thí sinh Trần Thị Tuyết Nhi (sinh năm 1995) chỉ nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời - Ảnh: Internet

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