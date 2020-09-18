Hoa hậu 6 con, được tặng nhà 100 tỷ gây sốc với ảnh xuề xòa, da sạm đen khó nhận ra

Lâu không xuất hiện, Hoa hậu Oanh Yến gây ngỡ ngàng với diện mạo thay đổi khác lạ. Bà mẹ 6 con ăn mặc xuề xòa, da sạm đi thấy rõ.

Hoa hậu Oanh Yến được mệnh danh là chân dài "càng đẻ càng đẹp" của làng giải trí Việt. Nhan sắc của cô sau 6 lần sinh nở được mọi người khen ngợi hết lời. Nhiều dân mạng còn nhắc đến cô như một hình mẫu của mẹ bỉm sữa xinh đẹp để các chị em cùng hướng đến. Nhan sắc của Hoa hậu Oanh Yến sau 6 lần làm mẹ - Ảnh: Internet Hiện nàng hậu đang có cuộc sống ấm êm hạnh phúc bên bạn trai đại gia. Dù chưa tổ chức hôn lễ chính thức nhưng cặp đôi đã có con chung. Chồng Oanh Yến là một doanh nhân giàu có và sở hữu khối tài sản "khủng". Không chỉ mạnh tay tặng vợ biệt thự 100 tỷ, Tân Long còn nổi tiếng là ông chồng tâm lý. Anh biết cách san sẻ với vợ trong chuyện chăm sóc các con.

Có cuộc sống giàu sang, Oanh Yến luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, trang điểm kỹ lưỡng. Cô từng lọt top những người đẹp không tuổi của showbiz Việt dù đã 6 lần làm mẹ. Trong mỗi khung hình, nàng hậu luôn xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tươm tất - Ảnh: Internet Thế nhưng thời gian gần đây, Oanh Yến khiến công chúng ngỡ ngàng vì thay đổi khó nhận ra. Không còn diện những "bộ cánh" lộng lẫy và trang điểm làm tóc cầu kỳ, nàng hậu đông con nhất Việt Nam xuống sắc thấy rõ.

Được biết, cô đang cùng bạn trai đại gia đưa các con về quê khám phá cuộc sống tại trang trại. Hình ảnh Oanh Yến đầu đội nón lá, quần áo bình dân khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Về quê làm vườn, Oanh Yến gây bất ngờ khi để mặt mộc - Ảnh: Internet Có lẽ cô phải chăm chỉ dưỡng da lại sau thời gian sống ở nông trại của gia đình - Ảnh: Internet Không biệt thự trăm tỷ hay xe hơi đắt tiền, Oanh Yến đưa các con về quê chạy xe đạp - Ảnh: Internet Trải nghiệm cuộc sống như một nông dân, Oanh Yến không trang điểm mà tự tin để mặt mộc. Nhưng có lẽ vì thường xuyên làm việc dưới trời nắng nên làn da của bà mẹ 6 con thô ráp và có chút sạm khiến nhiều người khó nhận ra.

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