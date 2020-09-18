Đây là một trong những lần hiếm hoi Ngọc Trinh lên tiếng đáp trả gay gắt trước những lời chê bai từ dân mạng. Trước đó, cô tỏ ra không mấy để tâm đến ý kiến của anti-fan.
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Ngọc Trinh được mệnh danh là chân dài nóng bỏng nhất nhì làng giải trí Việt. Sở hữu số đo 3 vòng chuẩn, "nữ hoàng nội y" thường khoác lên mình những bộ cánh nóng bỏng, gợi cảm nhất. Mỗi khi xuất hiện, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp luôn chiếm trọn mọi sự chú ý bởi phong cách thời trang khoe da thịt táo bạo.
Ít ngày qua, Ngọc Trinh khiến mạng xã hội dậy sóng khi liên tục chia sẻ nhiều khoảnh khắc nóng bỏng lên trang cá nhân, từ diện bikini ra sân bay đến mặc váy ngắn nhún nhảy. Thậm chí ít giờ trước, chân dài "Vòng eo 56" còn tung clip mặc nội y "có như không" phô trọn vòng 3 trước ống kính.
Bên cạnh những lời khen "có cánh" trước nhan sắc và vóc dáng nuột nà của Ngọc Trinh ở tuổi 31, cô cũng nhận về không ít lời chỉ trích. Gu thời trang đứng giữa mức "gợi cảm và phản cảm" của chân dài Trà Vinh tạo ra nhiều ý kiến trái chiều: "Mặc quần thế thì mặc làm gì cho hở luôn đi", "Không có nổi bộ quần áo tử tế mà đắp lên người”, "Mặc thế thì khỏi mặc luôn đi"...
Trước phản ứng của dân mạng, Ngọc Trinh không trả lời từng người mà đăng bài viết phản bác. Cô nêu lên quan điểm cá nhân về việc phụ nữ mặc hở và dùng nhiều lời lẽ gay gắt, có nhiều từ nhạy cảm đáp trả. “Phụ nữ mặc hở vì họ thấy đẹp, không phải mặc hở vì họ muốn tìm bạn”, Ngọc Trinh viết.
Thường không mấy để tâm đến những nhận xét của dư luận, nhưng phản ứng lần này cho thấy cô nàng đã thực sự tức giận.