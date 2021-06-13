Hồ Văn Cường là 'quân cờ' để ‘gài’ Nhâm Hoàng Khang vào ‘thế khó’ mà biết đường rút lui khỏi ‘dĩ vãng dơ dáy’?

Hậu trường 13/06/2021 12:07

Những ngày gần đây, vụ lùm xùm giữa IT Nhâm Hoàng Khang và Hồ Văn Cường đang trở nên cực kỳ căng thẳng, nhất là khi Hồ Văn Cường đăng clip xin lỗi, gần như mọi động thái của 2 bên đều được dư luận chú ý.

Gần đây, dân tình được dịp dậy sóng trước vụ lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung, con nuôi Hồ Văn Cường và Nhâm Hoàng Khang - IT nhận được 1 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, nam IT đã đứng ra đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cương khi cho rằng nam ca sĩ bị bóc lột, chiếm cát xê. Tuy nhiên, Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi, tố ngược IT Nhâm Hoàng Khang và một fan lâu năm cấu kết khiến nhiều người hoang mang. 

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Bài đăng 'tố' Hồ Văn Cường 'trở mặt' của Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, ngày 9/6, Hồ Văn Cường xác nhận nội dung tin nhắn "tố xấu" Phi Nhung là do mình trò chuyện với một khán giả. Nam ca sĩ cho biết cuộc hội thoại này xảy ra cách đây vài tháng trước.

"Hình như em bị một hacker nào đó hack tin nhắn giữa em và một khán giả. Hacker đe dọa người nhắn tin với em và yêu cầu cung cấp thông tin. Dọa là có thông tin rò rỉ trên mạng là nhà mẹ Nhung sẽ bán thận em. Một người nào đó dựa vào đây để đe dọa khán giả của em phải cung cấp thông tin, còn nói là muốn giúp em có được tự do sớm hơn, nếu không nhà mẹ Nhung sẽ bán thận của em rồi làm hại gia đình em. Sau đó chị fan kia sợ quá nên đã cung cấp thông tin" - Hồ Văn Cường chia sẻ với Thanh Niên.

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Mẹ con ca sĩ Phi Nhung và IT Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet

Ngay sai đó, nam ca sĩ đã nhận rất nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng - những người ủng hộ IT Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng. Tuy nhiên, qua nhiều lần soi xét từ thái độ đơ cứng của anh và gia đình cùng các chi tiết đáng nghi khác trong đoạn clip xin lỗi, nhiều cư dân mạng đã không loại trừ khả năng Hồ Văn Cường chỉ là một "quân cờ" được tung ra để "gài" nam IT "vào thế". Bởi lẽ, Nhâm Hoàng Khang là cánh tay đắc lực của bà Phương Hằng. Anh đã giúp bà "bóc mẽ" nhiều sự thật lớn của giới showbiz.

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Hàng loạt ý kiến cho rằng nam It đã bị 'gài' - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi giả thiết này được dấy lên, nhiều người đã đưa ra ý kiến của cá nhân mình. Bên cạnh một số người khuyên Nhâm Hoàng Khang nên rút lui vì quá nguy hiểm thì cũng có người cho rằng nam IT vốn đã có chuẩn bị từ lâu, đến khi anh tung bằng chứng ra thì người "có chuyện" phải là bên khác mới đúng.

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Nhiều người khuyên Nhâm Hoàng Khang nên từ bỏ - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhưng cũng có ý kiến cho rằng anh đã có sự chuẩn bị từ trước -  Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng, chưa hề có thông tin xác thực. Cả Nhâm Hoàng Khang và phía Hồ Văn Cường cũng không hề có phản hồi gì về tin đồn này.

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Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung Hồ Văn Cường Cậu IT Nhâm Hoàng Khang

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