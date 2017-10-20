Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây

Sinh năm 2003, Hồ Văn Cường trở nên nổi tiếng khi đoạt quán quân Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên 2016. Cậu bé được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, hỗ trợ ăn học cũng như phát triển con đường ca hát. Cậu bé quê Tiền Giang có bố làm thợ hồ, mẹ làm rẫy mướn. Trước khi đoạt giải thưởng âm nhạc, em đi hát đám cưới từ năm lớp 6 để có tiền đóng học phí.

Nổi tiếng sau màn tỏa sáng tại cuộc thi, cát-sê của Hồ Văn Cường tăng lên chóng mặt, nhờ vậy em có thể giúp bố mẹ chi trả những khoản nợ nần.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội nhiều người đồng loạt chia sẻ hình ảnh mới nhất của ca sĩ nhí Hồ Văn Cường. Từ cậu bé xấu hổ, ngại ngùng khi đứng trên sân khấu Thần tượng âm nhạc nhí, hiện giờ Văn Cường đã thay đổi rõ rệt từ ngoại hình cho tới giọng hát khiến cho người khác không khỏi bất ngờ.

Khoác trên người bộ vest, Hồ Văn Cường nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Ngoài ra, giọng hát của cậu bé cũng trở nên già dặn, trưởng thành hơn.