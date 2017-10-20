Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây

Hậu trường 20/10/2017 11:10

Từ khi giành giải quán quân "Thần tượng âm nhạc nhí 2016", Hồ Văn Cường đã mang về nguồn thu nhập khủng cho gia đình. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ tỏ ra kinh ngạc khi thấy cách tiêu tiền của bố mẹ cậu bé.

Sinh năm 2003, Hồ Văn Cường trở nên nổi tiếng khi đoạt quán quân Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên 2016. Cậu bé được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, hỗ trợ ăn học cũng như phát triển con đường ca hát. Cậu bé quê Tiền Giang có bố làm thợ hồ, mẹ làm rẫy mướn. Trước khi đoạt giải thưởng âm nhạc, em đi hát đám cưới từ năm lớp 6 để có tiền đóng học phí.

Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây - Ảnh 1
Cuộc sống khó khăn, nghèo khó của Hồ Văn Cường từng khiến dư luận vô cùng xúc động - Ảnh: Internet

Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây - Ảnh 2
Ngôi nhà đơn sơ dưới quê của con nuôi ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Zing

Nổi tiếng sau màn tỏa sáng tại cuộc thi, cát-sê của Hồ Văn Cường tăng lên chóng mặt, nhờ vậy em có thể giúp bố mẹ chi trả những khoản nợ nần.

Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây - Ảnh 3
Sau khi thành sao, Hồ Văn Cường đã giúp bố mẹ chi trả những khoản nợ nần - Ảnh: Internet

Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây - Ảnh 4
Hiện tại, cả nhà Hồ Văn Cường đã chuyển vào TP.HCM sinh sống để tiện cho việc học tập và phát triển con đường âm nhạc - Ảnh: Internet

Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây - Ảnh 5
Bố Hồ Văn Cường hiện đang làm bảo vệ còn mẹ lo phụ bán ở quán chay của nữ ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây - Ảnh 6
Dù con kiếm được nhiều tiền nhưng bố mẹ Hồ Văn Cường vẫn ăn mặc rất giản dị và khiêm tốn. Cả hai cho biết chỉ muốn dành dụm tiền để dành cho tương lai của con - Ảnh: Internet

Mới đây, trên các trang mạng xã hội nhiều người đồng loạt chia sẻ hình ảnh mới nhất của ca sĩ nhí Hồ Văn Cường. Từ cậu bé xấu hổ, ngại ngùng khi đứng trên sân khấu Thần tượng âm nhạc nhí, hiện giờ Văn Cường đã thay đổi rõ rệt từ ngoại hình cho tới giọng hát khiến cho người khác không khỏi bất ngờ.

Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây - Ảnh 7
Rất nhiều khán giả cho rằng Hồ Văn Cường đẹp trai và chững chạc hơn - Ảnh: Internet

Khoác trên người bộ vest, Hồ Văn Cường nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Ngoài ra, giọng hát của cậu bé cũng trở nên già dặn, trưởng thành hơn.

Hồ Văn Cường có cát sê khủng nhưng bố mẹ lại có cách tiêu tiền khiến fan giật mình thế này đây - Ảnh 8
 Xuất hiện trên sân khấu với ca khúc Đêm mưa nhớ mẹ, Hồ Văn Cường đã chinh phục được nhiều khán giả tại trường quay - Ảnh: Internet

Không ngờ Phi Nhung chưa lấy chồng đã có tới 18 đứa con, sống cuộc đời bình thường hết cỡ như thế này

Không ngờ Phi Nhung chưa lấy chồng đã có tới 18 đứa con, sống cuộc đời bình thường hết cỡ như thế này

Ngoài những lúc đi hát và tham gia sự kiện, Phi Nhung dành tất cả thời gian rảnh để ở bên cạnh chăm sóc 18 đứa con do cô nhận nuôi. Nữ ca sĩ không ngại tự tay tắm rửa, cho ăn và đưa các con đến trường để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm những lúc mẹ đi làm xa.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường gia đình Hồ Văn Cường

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