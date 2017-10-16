Không ngờ Phi Nhung chưa lấy chồng đã có tới 18 đứa con, sống cuộc đời bình thường hết cỡ như thế này

Ngoài những lúc đi hát và tham gia sự kiện, Phi Nhung dành tất cả thời gian rảnh để ở bên cạnh chăm sóc 18 đứa con do cô nhận nuôi. Nữ ca sĩ không ngại tự tay tắm rửa, cho ăn và đưa các con đến trường để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm những lúc mẹ đi làm xa.
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Cách đây 5 năm, Phi Nhung nhận nuôi 18 em nhỏ thiếu may mắn đến từ nhiều nơi trên khắp đất nước. Cô xem các con như con ruột và đưa về nuôi trong mái nhà chung tại môt ngôi chùa ở Bình Phước.
Do công việc bận rộn nên Phi Nhung phải nhờ đến sự giúp đỡ của các sư thầy và ni cô. Tuy nhiên, cứ hễ có thời gian rảnh rỗi là nữ ca sĩ lại trở về chùa để tự tay chăm sóc và dạy dỗ 18 em nhỏ.
“May mắn là bên cạnh Phi Nhung còn có sư phụ trong chùa và 3 vị sư cô thay nhau chăm sóc các con rất chu đáo. Hằng ngày có việc gì xảy ra, từ chuyện các con mọc răng, học giỏi được điểm 10 hay bị bệnh… sư cô đều quay video lại và gửi qua điện thoại nên dù Phi Nhung đi diễn xa vẫn biết được tình hình của các con. Còn ngươc lại, Phi Nhung muốn dặn dò, dạy gì các con thì chỉ việc quay video gửi lại để sư cô cho các con xem” - Phi Nhung tâm sự khi được hỏi về cách cân bằng giữa công việc và thời gian chăm sóc các con, trong một chương trình ca nhạc.
Dù đã ngấp nghé tuổi 40 nhưng Phi Nhung chưa có ý định lập gia đình. Niềm vui của cô giờ đây chỉ đơn giản là được ngắm những nụ cười rạng rỡ của các con, nhìn các con khỏe mạnh, ăn ngoan và liên tục nhận bằng khen ở trường lớp.
Phi Nhung yêu các con nuôi đến nỗi mỗi lúc nghe tin có đứa ốm đau là cô lại sẵn sàng gác công việc sang một bên để lập tức chạy về chùa. Nhiều năm liền đi thế, nữ ca sĩ cứ ngày ngày đi lại giữa Sài Gòn - Bình Phước để cân bằng thời gian cho công việc và nuôi dưỡng 18 em nhỏ tuổi xấp xỉ nhau.
Có lẽ, cuộc đời này hiếm một người phụ nữ nào có đủ tấm lòng bao dung, rộng lượng như Phi Nhung khi sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân để bao bọc cho những mảnh đời không may mắn. Dù không chung máu mủ nhưng qua cách Phi Nhung ân cần chăm sóc 18 đứa con, có thể thấy nữ ca sĩ yêu các bé không khác gì ruột thịt của mình.