Không ngờ Phi Nhung chưa lấy chồng đã có tới 18 đứa con, sống cuộc đời bình thường hết cỡ như thế này

Cách đây 5 năm, Phi Nhung nhận nuôi 18 em nhỏ thiếu may mắn đến từ nhiều nơi trên khắp đất nước. Cô xem các con như con ruột và đưa về nuôi trong mái nhà chung tại môt ngôi chùa ở Bình Phước.

Do công việc bận rộn nên Phi Nhung phải nhờ đến sự giúp đỡ của các sư thầy và ni cô. Tuy nhiên, cứ hễ có thời gian rảnh rỗi là nữ ca sĩ lại trở về chùa để tự tay chăm sóc và dạy dỗ 18 em nhỏ.

“May mắn là bên cạnh Phi Nhung còn có sư phụ trong chùa và 3 vị sư cô thay nhau chăm sóc các con rất chu đáo. Hằng ngày có việc gì xảy ra, từ chuyện các con mọc răng, học giỏi được điểm 10 hay bị bệnh… sư cô đều quay video lại và gửi qua điện thoại nên dù Phi Nhung đi diễn xa vẫn biết được tình hình của các con. Còn ngươc lại, Phi Nhung muốn dặn dò, dạy gì các con thì chỉ việc quay video gửi lại để sư cô cho các con xem” - Phi Nhung tâm sự khi được hỏi về cách cân bằng giữa công việc và thời gian chăm sóc các con, trong một chương trình ca nhạc.