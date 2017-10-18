Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng

Hậu trường 18/10/2017 14:01

Trước khi trở thành người nổi tiếng và kiếm được rất nhiều tiền, nhiều sao Việt phải trải qua cuộc sống rất vất vả.

Sao Việt luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ khi ở sự kiện, trên sân khấu hay trước ống kính. Nhưng ít ai biết rằng trước khi đạt được những vị trí như hiện tại, nhiều người phải vô cùng vất vả với nỗi lo ‘cơm áo gạo tiền’, chạy ăn từng bữa.

Đặng Thu Thảo       

‘Thần tiên tỷ tỷ’ Đặng Thu Thảo là một trong những mỹ nhân xinh đẹp cùng với lối sống nói không với scandal nhận được sự yêu thích của hàng triệu người hâm mộ. Trước khi nổi tiếng, người đẹp cũng như những người bình thường khác, phải sớm bươn chải để phụ giúp gia đình. Cô nàng đã từng làm qua rất nhiều nghề như: nhân viên pha chế đồ uống, nhân viên bán quần áo, mỹ phẩm, thời trang, PG...

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 1
Người đẹp họ Đặng đã trải qua nhiều công việc để bớt đi gánh nặng kinh tế cho gia đình - Ảnh: Internet

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 2
Mới đây, ‘thần tiên tỷ tỷ’ đã có đám cưới như trong chuyện cổ tích với 'bạch mã hoàng tử' Trung Tín - Ảnh: Internet

Đan Trường

‘Anh Bo’ Đan Trường là một trong những ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Nhờ ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào cùng với nhiều ca khúc hit: Kiếp ve sầu, Tình Khúc Vàng, Mãi mãi một tình yêu… nam ca sĩ đã chiếm được tình cảm của rất nhiều người. Tuy nhiên, trước khi gặp ông bầu Hoàng Tuấn và trở nên nổi tiếng Đan Trường đã trải qua hàng loạt những công việc tay chân: thợ tiện, thợ làm bút bi… để có thể phụ giúp cha mẹ nuôi 3 em ăn học.

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 3
Anh Bo đã từng làm thợ tiện, thợ làm bút bi và nhiều việc tay chân khác - Ảnh: Internet

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 4
Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, giờ đây Đan Trường là một trong những ca sĩ hàng đầu trong làng giải trí - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Việt. Mỗi liveshow của ‘ông hoàng nhạc Việt’ đều tiêu tốn hàng tỉ đồng và luôn trong tình trạng cháy vé. Dù đang đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng mỗi lần ôn lại kỉ niệm xưa, nam ca sĩ ‘Bình minh sẽ mang em đi’ vẫn luôn kể lại thời đi làm thợ cắt tóc.

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 5
Anh vẫn luôn tự hào khi nói về thời đi cắt tóc và gặp được nhiều ca sĩ nổi tiếng - Ảnh: Internet

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 6
Đàm Vĩnh Hương luôn nhớ về thời gian khổ đã qua - Ảnh: Internet

Lý Hải

Lý Hải đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm. Nam ca sĩ ‘Trọn đời bên em’ không chỉ có sự nghiệp vững chắc mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với tổ ấm của mình. Tuy nhiên nếu không có cơ duyên đến với nghệ thuật thì có lẽ giờ nam ca sĩ đang làm một thợ may ở đâu đó.

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 7
Giọng ca ‘Khi người đàn ông khóc’ có lẽ đã là một thợ may nếu không bén duyên với nghệ thuật - Ảnh: Internet

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 8
Giờ đây anh đã có danh tiếng trong nghề cùng với gia đình hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh

‘Nữ hoàng nội y’ Ngọc Trinh đã sản xuất phim điện ảnh ‘Vòng eo 56’ kể về cuộc đời vượt khó của mình. Lớn lên trong khó khăn nên người đẹp đã sớm biết đi làm thêm để gánh bớt phần nào nỗi lo kinh tế giúp cha mẹ. Ngọc Trinh cũng trải qua đủ nghề: PG, nhân viên pha chế... cho đến khi gặp ông bầu Vũ Khắc Tiệp như ngày nay.

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 9
Ngọc Trinh có một tuổi thơ trải qua nhiều khó khăn - Ảnh: Internet

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 10
Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Ngọc Trinh đã có cơ ngơi đồ sộ khiến cho nhiều người không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Bình Minh 

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 11
Bình Minh từng có thời đi làm lơ xe - Ảnh: Internet

Nam diễn viên, siêu mẫu nổi tiếng Bình Minh từng có thời gian dài kiếm sống bằng nghề lơ xe, bốc vác. Hiện nay, nam diễn viên ‘Cô gái xấu xí’ đã có vị trí vững chắc trong showbiz, gia đình hạnh phúc với hai bé xinh xắn cùng với người vợ xinh đẹp, đảm đang.

Tâm Tít

Bất ngờ trước công việc của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Thu Thảo và sao Việt trước khi nổi tiếng - Ảnh 12

Với vẻ ngoài xinh xắn, thời gian đầu cô nàng hotgirl Tâm Tít làm PG cho các trò chơi online. Tuy nhiên giờ đây cô nàng đã tạm rút lui khỏi showbiz để chăm sóc cho tổ ấm của mình.

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ

Dù rất xinh đẹp nhưng những sao Việt này vẫn có lần trở thành 'thảm họa' chỉ vì mắc lỗi trang điểm. Việc bôi trét quá đà khiến những người đẹp Vbiz rơi vào tình cảnh 'dở khóc dở cười'.

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