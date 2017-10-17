Những cặp đôi sao Việt 'ăn cơm trước kẻng' rồi mới kết hôn

Thời gian gần đây có nhiều cặp đôi sao Việt thông báo có con mặc dù chưa chính thức tổ chức lễ cưới. Dù có 'lời ong tiếng ve' song không ít người cho đây là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất là họ sống hạnh phúc, yêu thương nhau như thế nào, chứ không quan trọng việc có tổ chức đám cưới hay không.

Cặp đôi “Victoria – Beckham” của Việt Nam có con gái đầu lòng là bé Bánh Gạo vào năm 2013 sau một thời gian yêu nhau. Ở thời điểm đó, cặp đôi này rất kín tiếng từ khi mang thai cho đến khi sinh con. Người hâm mộ cũng chưa bao giờ thấy mặt bé Bánh Gạo.

Đến cuối năm 2015, Thủy Tiên và Công Vinh mới tổ chức lễ cưới hoành tráng để chính thức thông báo trở thành vợ chồng. Nhưng tại đám cưới của bố mẹ, bé Bánh Gạo cũng không xuất hiện.

Có con trước khi kết hôn, cặp đôi trai tài gái sắc này chứng tỏ tình yêu của mình khi cùng nhau vượt qua sóng gió để xây dựng gia đình hạnh phúc và chăm sóc cho cô con gái nhỏ.

Trương Quỳnh Anh và Tim

Nhiều lần vướng vào lùm xùm chia tay nhưng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn khẳng định hạnh phúc bên cậu con trai đáng yêu là Cát Vũ (Sushi). Năm 2013, Trương Quỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với bụng bầu vượt mặt bên cạnh Tim. Tại thời điểm đó, cô từng chịu nhiều tai tiếng khi mang danh hot girl “chưa chồng mà chửa”.

Sau 4 năm, giờ đây bé Cát Vũ đã lớn và rất điển trai, đáng yêu. Nhiều người mong chờ một đám cưới giữa Tim và Trương Quỳnh Anh khi nam ca sĩ này đã cầu hôn bạn gái của mình trước đám đông. Nhưng có vẻ như những trục trặc gần đây khiến cho đám cưới này chưa thể diễn ra.

Vợ chồng Á hậu Diễm Hương

Vào cuối năm 2015, Á hậu Diễm Hương và chồng Quang Huy tổ chức lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong đám cưới này, cả hai đã cùng xuất hiện với cậu con trai Noah được sinh vào đầu năm 2015 tại Mỹ. Cậu bé thừa hưởng được nét đẹp từ cả bố và mẹ nên vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh.

Vợ chồng người mẫu Trang Nhung

Đám cưới của người mẫu Trang Nhung và ông xã Hoàng Duy có thêm một “người thứ ba” đó là cô bé Vani (tên thật là Khánh Linh) được sinh ra vào tháng 4/ 2015. Sau khi công khai con tại đám cưới, Trang Nhung và chồng thường xuyên đưa con đi du lịch và cho Vani xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.

Vợ chồng nam ca sĩ Đăng Khôi

Sau khi có với nhau cậu con trai 1 tuổi thì nam ca sĩ Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh mới tổ chức đám cưới. Đến nay cậu bé đã được 5 tuổi và đã có thêm em trai vào năm 2016. Hình ảnh gia đình hạnh phúc, mẫu mực của Đăng Khôi và vợ khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.