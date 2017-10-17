Những cặp đôi sao Việt 'ăn cơm trước kẻng' rồi mới kết hôn

Hậu trường 17/10/2017 20:46

Xã hội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại nên chuyện có con trước khi kết hôn cũng không phải là vấn đề quá to tát, nhất là với giới nghệ sĩ.

Thời gian gần đây có nhiều cặp đôi sao Việt thông báo có con mặc dù chưa chính thức tổ chức lễ cưới. Dù có 'lời ong tiếng ve' song không ít người cho đây là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất là họ sống hạnh phúc, yêu thương nhau như thế nào, chứ không quan trọng việc có tổ chức đám cưới hay không.

Công Vinh và Thủy Tiên

Công Vinh và Thủy Tiên
Công Vinh và Thủy Tiên hạnh phúc nắm tay nhau đi vào lễ đường trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Cặp đôi “Victoria – Beckham” của Việt Nam có con gái đầu lòng là bé Bánh Gạo vào năm 2013 sau một thời gian yêu nhau. Ở thời điểm đó, cặp đôi này rất kín tiếng từ khi mang thai cho đến khi sinh con. Người hâm mộ cũng chưa bao giờ thấy mặt bé Bánh Gạo.

Công Vinh và Thủy Tiên

Công Vinh và Thủy Tiên
Cô bé Bánh Gạo chỉ được nhìn thấy trong những bức ảnh từ đằng sau - Ảnh: Internet

Đến cuối năm 2015, Thủy Tiên và Công Vinh mới tổ chức lễ cưới hoành tráng để chính thức thông báo trở thành vợ chồng. Nhưng tại đám cưới của bố mẹ, bé Bánh Gạo cũng không xuất hiện. 

Công Vinh và Thủy Tiên
Tổ ấm giản dị của Công Vinh và Thủy Tiên cùng cô con gái đầu lòng - Ảnh: Internet

Có con trước khi kết hôn, cặp đôi trai tài gái sắc này chứng tỏ tình yêu của mình khi cùng nhau vượt qua sóng gió để xây dựng gia đình hạnh phúc và chăm sóc cho cô con gái nhỏ.

Trương Quỳnh Anh và Tim

Trương Quỳnh Anh và Tim
Tim và Trương Quỳnh Anh rất đẹp đôi khi bên nhau - Ảnh: Internet

Nhiều lần vướng vào lùm xùm chia tay nhưng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn khẳng định hạnh phúc bên cậu con trai đáng yêu là Cát Vũ (Sushi). Năm 2013, Trương Quỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với bụng bầu vượt mặt bên cạnh Tim. Tại thời điểm đó, cô từng chịu nhiều tai tiếng khi mang danh hot girl “chưa chồng mà chửa”. 

Trương Quỳnh Anh và Tim
Hình ảnh bụng mang dạ chửa của Trương Quỳnh Anh bên cạnh Tim - Ảnh: Internet

Sau 4 năm, giờ đây bé Cát Vũ đã lớn và rất điển trai, đáng yêu. Nhiều người mong chờ một đám cưới giữa Tim và Trương Quỳnh Anh khi nam ca sĩ này đã cầu hôn bạn gái của mình trước đám đông. Nhưng có vẻ như những trục trặc gần đây khiến cho đám cưới này chưa thể diễn ra.

Trương Quỳnh Anh và Tim
“Quả ngọt” của cặp đôi này là cậu bé Sushi giờ đây đã lớn và rất đáng yêu - Ảnh: Internet

Trương Quỳnh Anh và Tim
Gia đình 3 người hạnh phúc của Tim và Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Vợ chồng Á hậu Diễm Hương

Vợ chồng Á hậu Diễm Hương
Cậu con trai Noah cùng vào lễ đường cùng bố mẹ - Ảnh: Internet

Vào cuối năm 2015, Á hậu Diễm Hương và chồng Quang Huy tổ chức lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong đám cưới này, cả hai đã cùng xuất hiện với cậu con trai Noah được sinh vào đầu năm 2015 tại Mỹ. Cậu bé thừa hưởng được nét đẹp từ cả bố và mẹ nên vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh.

Vợ chồng Á hậu Diễm Hương
Gia đình hạnh phúc của Á hậu Diễm Hương - Ảnh: Internet

Vợ chồng người mẫu Trang Nhung

Vợ chồng người mẫu Trang Nhung
Cô con gái Vani đáng yêu xuất hiện tại lễ cưới của bố mẹ. Ảnh: Zing

Đám cưới của người mẫu Trang Nhung và ông xã Hoàng Duy có thêm một “người thứ ba” đó là cô bé Vani (tên thật là Khánh Linh) được sinh ra vào tháng 4/ 2015. Sau khi công khai con tại đám cưới, Trang Nhung và chồng thường xuyên đưa con đi du lịch và cho Vani xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.

Vợ chồng người mẫu Trang Nhung

Vợ chồng người mẫu Trang Nhung
Trang Nhung hiện tại đang mang thai bé thứ hai được gần 6 tháng - Ảnh: Internet

Vợ chồng nam ca sĩ Đăng Khôi

Vợ chồng nam ca sĩ Đăng Khôi

Vợ chồng nam ca sĩ Đăng Khôi
Con trai của Đăng Khôi có mặt trong đám cưới để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ - Ảnh: Internet

Sau khi có với nhau cậu con trai 1 tuổi thì nam ca sĩ Đăng Khôi và bà xã Thủy Anh mới tổ chức đám cưới. Đến nay cậu bé đã được 5 tuổi và đã có thêm em trai vào năm 2016. Hình ảnh gia đình hạnh phúc, mẫu mực của Đăng Khôi và vợ khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

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