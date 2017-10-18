Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ

Hậu trường 18/10/2017 10:45

Dù rất xinh đẹp nhưng những sao Việt này vẫn có lần trở thành 'thảm họa' chỉ vì mắc lỗi trang điểm. Việc bôi trét quá đà khiến những người đẹp Vbiz rơi vào tình cảnh 'dở khóc dở cười'.

Makeup luôn là vũ khí lợi hại giúp sao Việt xinh đẹp và tự tin hơn khi xuất hiện. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lưỡi nếu họ không biết điểm mạnh, điểm yếu của khuôn mặt mình. Lớp phấn, son "phản chủ" khiến cho các người đẹp trở nên già dặn và kém xinh hơn, có người bị so sánh với hề, có người lại 'hù dọa' khán giả.

Điểm lại những lần trang điểm quá tay đến độ các mỹ nhân showbiz Việt này không muốn nhìn lại.

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 1
Lối trang điểm được cho là 'làm quá', không phù hợp của diva Hồng Nhung - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ Hồng Nhung trong một lần xuất hiện tại sự kiện đã khiến nhiều người cười chê vì phong cách trang điểm không ăn nhập này. Hàng mi giả tạo hình khá độc đáo không hề khớp với đôi môi son hồng hình trái tim kiểu geisha. 

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 2
Ngọc Hân có vẻ đã quá tay cho lớp phấn mắt - Ảnh: Internet

Lạm dụng phấn, son và phần tạo khối vùng mắt hơi sáng khiến khuôn mặt Ngọc Hân nhìn khá hài hước. 

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà với gương mặt tươi tắn như "đóng hề" - Ảnh: Internet

Gương mặt loang lổ vì lớp trang điểm quá dày, có lẽ Hà Hồ chỉ chú trọng đến khuôn mặt mà quên makeup cho vùng cổ. Dưới ánh đèn flash, giọng ca 'Cả một trời thương nhớ' thực sự khiến khán giả sốc vì lỗi trang điểm phổ biến này.

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 4
Gương mặt trắng bệch khiến Lã Thanh Huyền kém xinh - Ảnh: Internet

Thật tiếc vì khuôn mặt xinh đẹp, hài hòa này lại vì cách trang điểm sai lầm mà trở nên kém hoàn hảo. Việc đánh quá nhiều phấn khiến gương mặt của cô trắng như bạch tạng.

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 5
Lối trang điểm như "hề" của Bảo Thanh - Ảnh: Internet

Nàng dâu của "Sống chung với mẹ chồng" bị 'dìm hàng' bởi chính phong cách trang điểm lạ đời này. Mặt trắng và má quá hồng khiến nữ diễn viên nhìn già nua, lộ gò má cao kém xinh. 

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 6
Đông Nhi gắn mi giả quá đà khiến gương mặt kém tự nhiên - Ảnh: Internet

Gắn mi giả giúp đôi mắt phụ nữ trở nên sâu hơn, to hơn và long lanh hơn nhưng có vẻ phản tác dụng với Đông Nhi lần này. Lông mi giả quá dày và dài khiến khuôn mặt của cô trông kém tự nhiên.

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 7
Không phải lần nào Phạm Hương cũng trang điểm xinh xắn như lúc lên TV - Ảnh: Internet

Trong một lần xuất hiện trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”, Phạm Hương đã mắc lỗi trang điểm khi nhấn vào đôi mắt quá đậm. Trong bộ đầm nhảy này nàng hoa hậu trông có phần hơi đáng sợ.

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 8
Lý Nhã Kỳ mắc lỗi trang điểm tương tự - Ảnh: Internet

Có lẽ nhìn vào bức ảnh này, không ít người giật mình vì khuôn mặt cứng đơ của Lý Nhã Kỳ. Lỗi trang điểm của người đẹp khiến nhiều khán giả phát hoảng.

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 9
Võ Hoàng Yến khiến nhiều người bàng hoàng vì phong cách trang điểm đáng sợ - Ảnh: Internet

Không sang trọng như những lần xuất hiện trên các show truyền hình, Võ Hoàng Yến không ít lần mắc lỗi trang điểm đáng sợ như thế này. Khuôn mặt cô trở nên khô cứng với đường kẻ mắt đậm, thấy rõ từng lớp phấn. 

Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ - Ảnh 10
Diễm Hương xuất hiện với gương mặt son phấn dày, thiếu tinh tế - Ảnh: Internet

Ngay cả hoa hậu Diễm Hương cũng bị lỗi makeup 'dìm hàng' nặng nề. Việc sử dụng kính áp tròng hay việc tạo khối và highlight quá đà tạo vệt loang lổ khiến gương mặt cô nàng trông cứng như tượng sáp.

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