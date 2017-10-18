Khi sao Việt mắc lỗi trang điểm: Người như đóng hề, người bôi trét quá đà đến phát sợ

Điểm lại những lần trang điểm quá tay đến độ các mỹ nhân showbiz Việt này không muốn nhìn lại.

Makeup luôn là vũ khí lợi hại giúp sao Việt xinh đẹp và tự tin hơn khi xuất hiện. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lưỡi nếu họ không biết điểm mạnh, điểm yếu của khuôn mặt mình. Lớp phấn, son "phản chủ" khiến cho các người đẹp trở nên già dặn và kém xinh hơn, có người bị so sánh với hề, có người lại 'hù dọa' khán giả.

Nữ ca sĩ Hồng Nhung trong một lần xuất hiện tại sự kiện đã khiến nhiều người cười chê vì phong cách trang điểm không ăn nhập này. Hàng mi giả tạo hình khá độc đáo không hề khớp với đôi môi son hồng hình trái tim kiểu geisha.

Lạm dụng phấn, son và phần tạo khối vùng mắt hơi sáng khiến khuôn mặt Ngọc Hân nhìn khá hài hước.

Gương mặt loang lổ vì lớp trang điểm quá dày, có lẽ Hà Hồ chỉ chú trọng đến khuôn mặt mà quên makeup cho vùng cổ. Dưới ánh đèn flash, giọng ca 'Cả một trời thương nhớ' thực sự khiến khán giả sốc vì lỗi trang điểm phổ biến này.

Thật tiếc vì khuôn mặt xinh đẹp, hài hòa này lại vì cách trang điểm sai lầm mà trở nên kém hoàn hảo. Việc đánh quá nhiều phấn khiến gương mặt của cô trắng như bạch tạng.

Nàng dâu của "Sống chung với mẹ chồng" bị 'dìm hàng' bởi chính phong cách trang điểm lạ đời này. Mặt trắng và má quá hồng khiến nữ diễn viên nhìn già nua, lộ gò má cao kém xinh.

Gắn mi giả giúp đôi mắt phụ nữ trở nên sâu hơn, to hơn và long lanh hơn nhưng có vẻ phản tác dụng với Đông Nhi lần này. Lông mi giả quá dày và dài khiến khuôn mặt của cô trông kém tự nhiên.

Trong một lần xuất hiện trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”, Phạm Hương đã mắc lỗi trang điểm khi nhấn vào đôi mắt quá đậm. Trong bộ đầm nhảy này nàng hoa hậu trông có phần hơi đáng sợ.

Có lẽ nhìn vào bức ảnh này, không ít người giật mình vì khuôn mặt cứng đơ của Lý Nhã Kỳ. Lỗi trang điểm của người đẹp khiến nhiều khán giả phát hoảng.

Không sang trọng như những lần xuất hiện trên các show truyền hình, Võ Hoàng Yến không ít lần mắc lỗi trang điểm đáng sợ như thế này. Khuôn mặt cô trở nên khô cứng với đường kẻ mắt đậm, thấy rõ từng lớp phấn.

Ngay cả hoa hậu Diễm Hương cũng bị lỗi makeup 'dìm hàng' nặng nề. Việc sử dụng kính áp tròng hay việc tạo khối và highlight quá đà tạo vệt loang lổ khiến gương mặt cô nàng trông cứng như tượng sáp.