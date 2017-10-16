'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ

Hậu trường 16/10/2017 16:39

Người hâm mộ chỉ có thể thốt lên rằng ‘giỏ nhà ai, quai nhà ấy’ khi chiêm ngưỡng những bức ảnh giống nhau như hai giọt nước giữa sao Việt và các nhóc tì của mình.

Khi nhìn 2 bức ảnh được đặt cạnh nhau như thế này, có thể nhận ra trái ngọt tình yêu giữa ‘Nữ hoàng giải trí’ Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La có ngoại hình giống ai. Bé Subeo và Cường Đô La trông không khác gì anh em song sinh trong bức hình dưới đây.

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 1
Bé Subeo và Cường Đô La trông không khác gì anh em song sinh - Ảnh Internet

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 2

Có thể thấy hai cha con ‘đại gia phố núi’ giống nhau từ ánh mắt tới đôi môi, còn đôi chân dài chắc chắn là được thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng của mình – nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 3
Đâu là ‘Phan Hiển bố’, đâu là “Phan Hiển con”? - Ảnh: Internet

Kiện tướng dancesport Phan Hiển mới đây đăng tải những bức ảnh ngày bé lên trang cá nhân. Nếu không chú thích cho các tấm ảnh, người hâm mộ có lẽ không nhận ra đâu là ‘Phan Hiển bố’ đâu là “Phan Hiển con”.

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 4

Càng lớn, bé Kubi càng giống bố. Có lẽ lên chức bố khi tuổi đời còn khá trẻ nên trông hai bố con không khác gì hai anh em khi đi với nhau.

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 5

Ca sĩ, đạo diễn Lý Hải cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi ghép ảnh mình hồi nhỏ với bé Rio lúc 2 tuổi. Ngạc nhiên là Rio rất giống bố, đặc biệt là ở nụ cười tít mắt. 

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 6
Giọng ca “Trọn đời bên em” rất chăm cùng con đi chơi mỗi khi rảnh rỗi - Ảnh: Internet

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 7

Ca sĩ Lam Trường trong một lần ‘hứng chí’ đã đăng bức ảnh của mình cùng với con trai Kiến Văn hiện tại. Bức ảnh đã nhận được hàng ngàn like với vô số comment hưởng ứng của cư dân mạng. Có thể thấy ngoài màu ảnh khác nhau ra thì hai bố con nhà ‘anh Hai’ giống nhau như hai giọt nước.

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 8
Tuy không sống với con trai từ khi ly hôn người vợ đầu nhưng nam ca sĩ vẫn thường xuyên ghé thăm con trai - Ảnh: Internet

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 9

Bé Kim Bảo – con trai nam diễn viên Hùng Thuận sở hữu những nét đặc trưng của bố như: khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn trong sáng. Có lẽ với ngoại hình như thế này, trong tương lai không xa, cậu bé sẽ trở thành một hotboy không kém người bố nổi tiếng.

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 10

Nam MC Thành Trung phấn khích khoe với người hâm mộ bức ảnh anh với cô con gái rượu Vi An. Qua tấm hình mà nam MC chia sẻ có thể thấy nhiều nét tương đồng giữa hai cha con: nụ cười híp mắt, khuôn mặt nhỏ và cằm V-line.

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 11
Dù đã tái hôn nhưng Thành Trung vẫn không bỏ bê con gái mà rất quan tâm, chăm sóc tới Vi An - Ảnh: Internet

'Giỏ nhà ai, quai nhà ấy': Giật mình trước những nhóc tì nhà sao Việt giống hệt bố mẹ thời nhỏ - Ảnh 12

Gần đây, cựu người mẫu Xuân Lan update bức ảnh ghép giữa mình và bé Thỏ lên trang cá nhân để khoe độ giống nhau bất ngờ giữa hai mẹ con khiến nhiều khán giả phải trầm trồ.

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