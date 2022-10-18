Hồ Ngọc Hà 'bất lực' nhìn hình chân dung mình bị phá nát, thủ phạm gây chuyện lại tỏ thái độ 'không biết gì'

Hậu trường 18/10/2022 11:55

Khoảnh khắc "đẻ con gái cho thùy mị nết na" của Hồ Ngọc Hà khiến khán giả không nhịn được cười khi theo dõi.

Từ khi đón cặp song sinh Lisa và Leon chào đời, Hồ Ngọc Hà càng khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn bên chồng Kim Lý và các con. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đầy ngọt ngào, hạnh phúc của gia đình nhỏ khiến người hâm mộ nhiều phen "tan chảy". Đặc biệt, mọi hoạt động của hai bé Lisa và Leon cũng được người hâm mộ quan tâm không kém.

Hồ Ngọc Hà 'bất lực' nhìn hình chân dung mình bị phá nát, thủ phạm gây chuyện lại tỏ thái độ 'không biết gì' - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà đang tận hưởng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Mới đây, Hà Hồ tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc "bất lực" trước những trò nghịch ngợm đáng yêu của ái nữ. Cụ thể, xuất hiện trong buổi livestream trò chuyện cùng khán giả tối qua, nữ ca sĩ cho biết, nhân lúc gia đình đông đủ nên cô phải bắt tất cả thành viên cùng lên sóng với mục đích "bán vé" phụ mình. 

Hồ Ngọc Hà 'bất lực' nhìn hình chân dung mình bị phá nát, thủ phạm gây chuyện lại tỏ thái độ 'không biết gì' - Ảnh 2
Cả gia đình lên sóng livestream giúp mẹ Hà bán vé cho liveshow sắp tới.

Theo đó bé Lisa đã giúp mẹ bán vé cho liveshow sắp tới tại Đà Lạt, tuy nhiên sau giây phút ấy, mọi chuyện lại khiến Hồ Ngọc Hà "khóc không thành tiếng". Chứng kiến "thành quả" của thiên thần nhỏ, nữ ca than thở: "Con với cái thế này đây ạ. Phút trước bán vé giúp mẹ phút sau vẽ nát tấm vé".

Hồ Ngọc Hà 'bất lực' nhìn hình chân dung mình bị phá nát, thủ phạm gây chuyện lại tỏ thái độ 'không biết gì' - Ảnh 3
Mới phút trước Lisa còn ngoan ngoãn kêu gọi khán giả mua vé ủng hộ đêm nhạc của mẹ.

 

Hồ Ngọc Hà 'bất lực' nhìn hình chân dung mình bị phá nát, thủ phạm gây chuyện lại tỏ thái độ 'không biết gì' - Ảnh 4
Biểu cảm "ai biết gì đâu" của bé Lisa trước "chiến tích" của mình khiến khán giả không nhịn được cười. 

Thế nhưng, nhờ sự đáng yêu của tiểu công chúa mà giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ đã nhanh chóng bán hết vé liveshow. Hồ Ngọc Hà đăng tải loạt ảnh đáng yêu của bé Lisa kèm caption hài hước: "Mẹ con bán hết vé rồi các cô chú ạ. May quá đỡ bị ăn chửi."

Bên cạnh Lisa, khán giả cũng chú ý đến chàng Leon cũng năng động không kém trong buổi livestream. Dù đã nhiều lần lên sóng cùng mẹ Hà, Leon vẫn tỏ ra cực phấn khích. Anh chàng hết trèo lên sofa lại tuột xuống và chạy đến bên điện thoại sờ mó khiến mẹ Hà một phen hú vía vì sợ con trai lỡ tay tắt luôn màn hình. Sau đó, cậu nhóc lại reo hò và chạy tung tăng khắp nơi dù bị ba Kim nhắc nhở là phải ngồi yên để nghe mẹ Hà nói. 

Hồ Ngọc Hà 'bất lực' nhìn hình chân dung mình bị phá nát, thủ phạm gây chuyện lại tỏ thái độ 'không biết gì' - Ảnh 5
Leon quậy tưng bừng buổi livestream của mẹ Hà.

Lisa và Leon là hai nhóc sinh đôi của gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sau hơn 3 năm bên nhau. Hai bé chào đời vào tháng 11/2020, nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau khi chào đón thêm hai thiên thần nhỏ, Hồ Ngọc Hà đã lập hẳn trang Instagram chuyên đăng hình ảnh, clip về con, thu hút lượng người theo dõi đông đảo. Cặp song sinh ấn tượng bởi tính cách trái ngược đáng yêu. Trong khi cậu út lém lỉnh ưa quậy phá thì cô ba lại dịu dàng, điềm đạm chuẩn tiểu thư.

Hồ Ngọc Hà 'bất lực' nhìn hình chân dung mình bị phá nát, thủ phạm gây chuyện lại tỏ thái độ 'không biết gì' - Ảnh 6
Lisa và Leon là một trong những nhóc tỳ Vbiz được quan tâm nhất nhì hiện nay.
Hồ Ngọc Hà chia sẻ lý do hai nhóc tỳ Leon - Lisa 'nói nhanh, quậy nhanh', mọi công sức nhờ vào Kim Lý

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Trên trang cá nhân của hai nhóc tỳ, Hồ Ngọc Hà đã tiết lộ lý do vì sao cặp song sinh nhà mình nói nhanh, hiểu nhanh và quậy nhanh.

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