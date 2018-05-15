Với trang phục đời thường cùng đôi dép tổ ong giản dị, MC Quyền Linh lặng lẽ đến viếng hai hiệp sĩ đường phố tử nạn khi bắt đối tượng trộm xe SH.
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Ngoài tài năng, chính lối sống bình dị và chân thành, thường xuyên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đã giúp MC Quyền Linh được công chúng yêu mến nhiều hơn.
Mới đây, khi biết tin hai hiệp sĩ đường phố tử nạn khi làm việc nghĩa, nam nghệ sĩ vội vàng đến viếng và chia buồn cùng gia đình.
Không ồn ào, Quyền Linh có mặt tại đám tang một cách lặng lẽ. Với quần jean, áo sơ mi cùng đôi dép tổ ong giản dị, nghệ sĩ thắp nén hương vĩnh biệt hai anh hùng xấu số. Dù đây không phải là lần đầu nam MC làm việc nghĩa nhưng nhìn thấy hành động chân chất của anh, công chúng vẫn vô cùng cảm phục.