Với trang phục đời thường cùng đôi dép tổ ong giản dị, MC Quyền Linh lặng lẽ đến viếng hai hiệp sĩ đường phố tử nạn khi bắt đối tượng trộm xe SH.

Ngoài tài năng, chính lối sống bình dị và chân thành, thường xuyên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đã giúp MC Quyền Linh được công chúng yêu mến nhiều hơn.

Mới đây, khi biết tin hai hiệp sĩ đường phố tử nạn khi làm việc nghĩa, nam nghệ sĩ vội vàng đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Không ồn ào, Quyền Linh có mặt tại đám tang một cách lặng lẽ. Với quần jean, áo sơ mi cùng đôi dép tổ ong giản dị, nghệ sĩ thắp nén hương vĩnh biệt hai anh hùng xấu số. Dù đây không phải là lần đầu nam MC làm việc nghĩa nhưng nhìn thấy hành động chân chất của anh, công chúng vẫn vô cùng cảm phục.

Nam nghệ sĩ diện đồ bình dị đến viếng lễ tang hiệp sĩ tử nạn khi bắt trộm - Ảnh: Nhi Nguyễn

Quyền Linh khiến nhiều người cảm phục trước sự chân chất và bình dị của mình - Ảnh: Nhi Nguyễn

Trên trang cá nhân, Quyền Linh xúc động chia sẻ cảm xúc sau khi đến viếng hai hiệp sĩ tử nạn - Ảnh: FBNV

Dù đang kẹt lịch quay nhưng nam nghệ sĩ cũng tranh thủ thời gian đến chia buồn cùng gia đình hiệp sĩ - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc đầy xúc động này được ống kính truyền thông ghi lại - Ảnh: FBNV

MC Quyền Linh, Tuấn Hưng bắt đầu hành động giúp đỡ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn Liên quan đến vụ nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn sau cuộc hỗn chiến với băng cướp xe máy ở Sài Gòn, MC Quyền Linh và ca sĩ Tuấn Hưng đã liên tục phát đi lời kêu gọi giúp đỡ trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-quyen-linh-mac-gian-di-mang-dep-to-ong-den-vieng-hai-hiep-si-tu-nan-khien-nhieu-nguoi-cam-phuc-282746.html