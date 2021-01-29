Hình ảnh mới nhất về em bé ‘Bay bé bỏng’ của cặp đôi đồng tính An Nguy - Alex Nguyễn , hé lộ thời gian em bé chào đời

Trên trang Instagram cá nhân của mình, Alex Nguyễn vừa chia sẻ bức ảnh của thai nhi kèm một dòng trạng thái đầy âu yếm dành cho nhóc tì còn đang trong bụng mẹ. Người tình đồng giới của An Nguy tỏ ra rất háo hức, hồi hộp từng ngày để chào đón Bay bé bỏng của cả hai: “Chúng tôi của hiện tại, chúng tôi dành cả 8 tháng để chăm em. Em dành cả 8 tháng để bay nhảy trong bụng chúng tôi. Chúng tôi có nhau suốt 8 tháng mà không hề nghĩ suy”.

Dòng trạng thái đầy âu yếm mà Alex Nguyễn dành cho em bé của mình

Không những thế, Alex còn tỏ ra cực kì mong mỏi sự xuất hiện của đứa con bé bỏng sau khoảng thời gian dài đằng đẵng em bé “tung tăng” trong bụng mẹ: “Gặp nhau là do bác sĩ đặt hẹn, xa nhau cũng là 2 từ đặt hẹn. Chẳng ai biết tuần sau em có cho xem mặt hay không. Dù tuần sau em có vui vẻ cho xem mặt hay quay đít làm ngơ như hôm nay thì em cũng đừng quên rằng, chúng ta chỉ còn một tháng nữa là sẽ nhìn thấy nhau moah moah. Mong em”.