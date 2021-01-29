Hình ảnh mới nhất về em bé ‘Bay bé bỏng’ của cặp đôi đồng tính An Nguy - Alex Nguyễn , hé lộ thời gian em bé chào đời

Hậu trường 29/01/2021 10:48

Mới đây, Alex Nguyễn đã đăng tải bức ảnh mới nhất về em bé Bay khi đưa An Nguy đi khám thai. Người tình đồng giới của vlogger tiết lộ đã sắp đến lúc chào đón thành viên mới này. Nhân vật nhí nhà Alex Nguyễn và An Nguy chưa ra đời nhưng đã có hơn 8 nghìn lượt theo dõi. Bao nhiêu đấy thôi cũng đủ thấy em ý hot cỡ nào rồi.

Trên trang Instagram cá nhân của mình, Alex Nguyễn vừa chia sẻ bức ảnh của thai nhi kèm một dòng trạng thái đầy âu yếm dành cho nhóc tì còn đang trong bụng mẹ. Người tình đồng giới của An Nguy tỏ ra rất háo hức, hồi hộp từng ngày để chào đón Bay bé bỏng của cả hai: “Chúng tôi của hiện tại, chúng tôi dành cả 8 tháng để chăm em. Em dành cả 8 tháng để bay nhảy trong bụng chúng tôi. Chúng tôi có nhau suốt 8 tháng mà không hề nghĩ suy”.

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Dòng trạng thái đầy âu yếm mà Alex Nguyễn dành cho em bé của mình

Không những thế, Alex còn tỏ ra cực kì mong mỏi sự xuất hiện của đứa con bé bỏng sau khoảng thời gian dài đằng đẵng em bé “tung tăng” trong bụng mẹ: “Gặp nhau là do bác sĩ đặt hẹn, xa nhau cũng là 2 từ đặt hẹn. Chẳng ai biết tuần sau em có cho xem mặt hay không. Dù tuần sau em có vui vẻ cho xem mặt hay quay đít làm ngơ như hôm nay thì em cũng đừng quên rằng, chúng ta chỉ còn một tháng nữa là sẽ nhìn thấy nhau moah moah. Mong em”.

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Người tình đồng giới của An Nguy có vẻ ‘nôn nóng’ được nhìn thấy con yêu lắm rồi

Cặp đôi cũng rất “chịu khó” đầu tư cho em bé của mình khi chuẩn bị vô cùng tươm tất từ giày dép, quần áo, phụ kiện xinh xắn… để chào đón con yêu đời. Em bé được cặp đôi âu yếm gọi bằng cái tên “Bay bé bỏng”. Mặc dù chưa ra đời nhưng Instagram cá nhân của Bay đã có hơn 8 nghìn lượt theo dõi, chỉ bao nhiêu đấy đã thấy được Bay “hot” cỡ nào rồi.

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An Nguy 'nghiện' sắm sửa đồ cho Bay đến nỗi Alex phải thốt lên: 'Bữa mẹ con mới nói thôi nhiều rồi không mua nữa đâu các cô chú ạ'

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Hình ảnh mẹ Bầu An Nguy cực dí dỏm và ‘lầy lội’ dù 'vác' theo chiếc bụng vượt mặt

Như vậy, Alex Nguyễn và An Nguy sẽ cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng sau 1 tháng nữa. Chắc chắn không chỉ riêng cặp đôi mà cư dân mạng cũng cực kì “hóng” sự ra đời của Bay bé bỏng.

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