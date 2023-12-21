Chụp chung khung ảnh với Lý Hùng: Diễn viên Lê Tuấn Anh gây 'sốc' vì vẻ ngoài lột xác ngỡ ngàng tuổi U60

Hậu trường 21/12/2023 10:45

Nam diễn viên mới đây đã có cuộc hội ngộ với Lý Hùng, hai tài tử danh tiếng một thời. Đặc biệt, vẻ ngoài của hai nam diễn viên tuổi U60 khiến nhiều người ngỡ ngàng vì 'lột xác' đầy bất ngờ.

Lê Tuấn Anh - chồng NSND Hồng Vân, là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Gặp và yêu nhau khi còn là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu (nay là đại học Sân khấu TP HCM). Do hiểu lầm nên họ chia tay. Sau nhiều năm gặp lại nhau, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh cảm thấy vẫn còn tình cảm và quyết định nối lại tình xưa. Hơn 20 năm sau ngày cưới, diễn viên Lê Tuấn Anh và NSND Hồng Vân vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu đẹp trước mọi gian truân cuộc đời.  

Mới đây, Lý Hùng đăng tải những hình ảnh thú vị khi sang Mỹ. Tại đây, anh đã hội ngộ Lê Tuấn Anh. Hình ảnh của 2 sao nam đình đám một thời khiến khán giả thích thú.

Chụp chung khung ảnh với Lý Hùng: Diễn viên Lê Tuấn Anh gây 'sốc' vì vẻ ngoài lột xác ngỡ ngàng tuổi U60 - Ảnh 1
 

 

Chụp chung khung ảnh với Lý Hùng: Diễn viên Lê Tuấn Anh gây 'sốc' vì vẻ ngoài lột xác ngỡ ngàng tuổi U60 - Ảnh 2
Lý Hùng và Lê Tuấn Anh hội ngộ tại Mỹ. Phong độ nhan sắc của bộ đội tài tử màn ảnh Việt một thời khiến khán giả choáng ngợp. Ảnh: Internet

Trong khung ảnh, 2 nam tài tử đình đám một thời nay đã ở độ tuổi U60 nhưng vẫn phong độ ngời ngời. Lê Tuấn Anh sau khi giảm 42kg đã lấy lại vẻ điển trai ngày nào. Lý Hùng nhờ chăm rèn luyện thể thao nên lúc nào cũng rắn rỏi. Đây là lần hiếm hoi hai mĩ nam màn ảnh một thời hội ngộ nên nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú.

Đặc biệt, Lê Tuấn Anh xuất hiện với hình ảnh khác lạ khiến cư dân mạng trầm trồ: "Nay nhìn dáng chú Lê Tuấn Anh chuẩn quá!"; "Anh Lê Tuấn Anh mà nhuộm lại tóc đen là y chang như hồi xưa"...

Chụp chung khung ảnh với Lý Hùng: Diễn viên Lê Tuấn Anh gây 'sốc' vì vẻ ngoài lột xác ngỡ ngàng tuổi U60 - Ảnh 3

 

Chụp chung khung ảnh với Lý Hùng: Diễn viên Lê Tuấn Anh gây 'sốc' vì vẻ ngoài lột xác ngỡ ngàng tuổi U60 - Ảnh 4

Lê Tuấn Anh sau khi giảm cân và hôn nhân hạnh phúc cùng NSND Hồng Vân. Ảnh: FBNV.

Diễn viên Lê Tuấn Anh trước khi giảm cân có vóc dáng quá khổ khiến người hâm mộ không nhận ra anh. Thời điểm này, anh đối diện nhiều bệnh nền như tim mạch, mỡ máu, đường huyết và đau khớp gối. Dù từ lâu không quan tâm vấn đề nhan sắc, anh vẫn khó chịu cảnh 'bụng như bầu 9 tháng, thở thôi cũng mệt'.

Sau khi vợ NSND Hồng Vân giảm 14kg, anh quyết tâm siết lại cân nặng. Chỉ số giảm của anh đã gây ấn tượng với khán giả khi giảm từ 126kg còn 84kg. Hiện tại, vóc dáng của nam tài tử điện ảnh một thời đã cân đối và năng động hơn.

Chụp chung khung ảnh với Lý Hùng: Diễn viên Lê Tuấn Anh gây 'sốc' vì vẻ ngoài lột xác ngỡ ngàng tuổi U60 - Ảnh 5

 

Chụp chung khung ảnh với Lý Hùng: Diễn viên Lê Tuấn Anh gây 'sốc' vì vẻ ngoài lột xác ngỡ ngàng tuổi U60 - Ảnh 6
Hồng Vân và chồng trước khi giảm cân (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Chất lượng cuộc sống của gia đình tôi hoàn toàn thay đổi. Không còn các nỗi lo về sức khoẻ, nhất là các nỗi sợ về bệnh tim mạch, tiểu đường. Chúng tôi có thể du lịch, bay đến Mỹ, thăm gia đình, phụ giúp con cái, chăm sóc nhà cửa nhẹ nhàng thoải mái", nam nghệ sĩ nói thêm trên VTC.

Nhiều khán giả đã bất ngờ trước vóc dáng gọn gàng của diễn viên Lê Tuấn Anh. Trên trang cá nhân, nam tài tử thập niên 90 thoải mái khoe thành quả giảm cân bằng những hình ảnh đẹp của mình.

Lê Tuấn Anh từng là thần tượng được nhiều khán giả nữ ái mộ nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong trần. Nam nghệ sĩ được xếp vào một trong ba tài tử nổi tiếng nhất của dòng phim "mì ăn liền" thập niên 90, cùng với Lý Hùng và Lê Công Tuấn Anh.

Sau nhiều năm miệt mài lao động nghệ thuật và kinh doanh, cặp đôi hiện sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Ngoài căn biệt thự rộng rãi ở trung tâm Tp.Hồ Chí Minh, họ còn làm chủ một nhà vườn tại Vũng Tàu.

Là người nổi tiếng nên NSND Hồng Vân bận rộn với các công việc tại sân khấu nhưng may mắn khi về gia đình chị luôn được Lê Tuấn Anh lo lắng chu toàn mọi việc để không gặp quá nhiều áp lực. Nhờ có chồng yêu chiều, giỏi kinh doanh mà NSND Hồng Vân luôn được bạn bè trong giới nghệ sĩ ngưỡng mộ.

 

 

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Từ khóa:   Lý Hùng Lê Tuấn Anh NSND Hồng Vân

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