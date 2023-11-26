3 nam diễn viên nổi tiếng trong danh sách phong tặng NSND lần thứ 10: Không chỉ tài hoa, đa phong cách mà còn có màu sắc riêng

Vấn đề xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân luôn nhận được sự quan tâm của những người hoạt động văn học nghệ thuật và cả dư luận.

Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT), Nghệ sỹ Nhân dân ( NSND ) là danh hiệu cao nhất mà Nhà nước trao tặng cho những người hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2022 được Quốc Hội thông qua ngày 15/6/2022 quy định ngoài những đối tượng được xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT theo quy định hiện hành. Luật đã bổ sung đối tượng xét tặng là "người sáng tạo tác phẩm văn hóa - nghệ thuật" trong 9 lĩnh vực âm nhạc , điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học, văn nghệ dân gian.

- NSƯT Đức Trung nguyên là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, một trong những gương mặt gạo cội của Nhà hát này thời kỳ đầu.

Theo VietNamNet, NSƯT Quốc Khánh , Đức Trung và Trần Lực là 3 nghệ sĩ có tên trong danh sách trao tặng NSND lần thứ 10.

Thành công trên sân khấu cũng như phim truyền hình, NSƯT Đức Trung luôn đóng vai chính diện. Ông nổi tiếng với vai diễn trong các phim: Tội và tình, Kẻ tử tù tuổi 17, 12A và 4H, Vệt sáng ngược, Phóng viên thử việc, Hướng dương ngược nắng... Ở phim Hướng dương ngược nắng với hình ảnh mái tóc bạc phơ, hiền hậu, NSƯT Đức Trung được khán giả ưu ái gọi là "ông nội quốc dân".

- Đạo diễn Trần Lực sinh năm 1963 tại Hà Nội, khởi nghiệp là một diễn viên nhưng anh lại nổi tiếng và được nhiều người yêu thích hơn khi trở thành đạo diễn điện ảnh. Nam đạo diễn tài hoa được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật. Gia đình anh có rất nhiều người làm nghệ thuật và là nghệ sĩ nổi tiếng tại Hà Nội. Bố Trần Lực là cố NSND Trần Bảng, mẹ là NSƯT chèo Trần Thị Xuân, ông nội là nhà văn Trần Tiêu (em trai nhà văn Khái Hưng).

Đạo diễn Trần Lực. Ảnh: Internet

Trước khi nổi tiếng, Trần Lực từng làm diễn viên trong đoàn Tổng cục Hậu cần nhưng đa phần là vai quần chúng. Năm 1983, anh tham gia học lớp đạo diễn sân khấu và tu nghiệp 7 năm ở Bulgaria.Trần Lực còn thành lập sân khấu riêng mang tên Luc Team. Ra mắt từ cuối năm 2017, cho đến nay sân khấu tư nhân của anh đã dàn dựng và công diễn nhiều vở kịch như: Quẫn, Cơn ghen của lọ lem, Nữ ca sĩ hói đầu, Kiều và Bạch đàn liễu. Đây đều là những tác phẩm mang phong cách riêng, chứa đựng nhiều yếu tố sáng tạo.

- NSƯT Quốc Khánh sinh năm 1962, từng là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam, hiện đã nghỉ hưu.

Ở thời phim truyền hình mới phát triển, Quốc Khánh là một trong những nghệ sĩ quen mặt trên màn ảnh nhỏ. Anh làm nên thương hiệu đàn ông nhu nhược, bị đè nén trong một số bộ phim, nổi bật có Ghen (1998). Trong phim này, Quốc Khánh - Minh Hằng đóng vợ chồng.

NSƯT Quốc Khánh. Ảnh: Internet

Sở dĩ Quốc Khánh được giao nhiều vai dạng này là nhờ gương mặt có phần khắc khổ, nét diễn mộc mạc. Quốc Khánh không phải gồng lên, không cần cố gắng làm quá. Nét thâm trầm cả trong tác phẩm bi lẫn hài kịch tạo nên một màu sắc riêng.

Theo thông tin trước đó, NSƯT Ngọc Huyền Nhà hát Tuổi trẻ, Thu Huyền, vợ ca sĩ Tấn Minh và Hương Dung, nổi tiếng với vai diễn vợ thứ trưởng trong phim Chạy án và Săn bắt cướp, đóng cặp cùng Thương Tín... là 3 nữ nghệ sĩ tài sắc có tên trong danh sách trao tặng NSND năm 2023.

Theo Dân Trí, nhiều nghệ sĩ có tên trong danh sách trình lên Hội đồng cấp Nhà nước nhưng không có tên trong danh sách được Chủ tịch nước ký phong tặng như: NSƯT Chí Trung, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Nguyễn Tiến Quang (Quang Tèo), NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Thanh Loan…

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng, đây mới chỉ là danh sách 77 nghệ sĩ được Chủ tịch nước ký phong tặng danh hiệu NSND đợt 1. Danh hiệu được trao cho những nghệ sĩ đã rõ ràng về thành tích, lý lịch và đủ điều kiện xét tặng NSND.

Danh sách nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu NSND sẽ được "nối dài" sau khi Chủ tịch nước xem xét ở đợt 2. Vì vậy những nghệ sĩ không có tên trong danh sách 77 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND tháng 6/2023 có thể sẽ được bổ sung vào đợt sau.