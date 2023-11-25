Thủy Tiên bị xúc phạm khi livestream bán hàng, Công Vinh lập tức chuyển 2 tỉ an ủi, khuyên vợ ngừng bán hàng online

Cụ thể, Thủy Tiên cho biết Công Vinh đã chuyển khoản cho cô 2 tỷ đồng để mừng sinh nhật. Đặc biệt, ông xã nổi tiếng còn khuyên Thủy Tiên bỏ livestream bán hàng online vì không muốn cô vất vả.

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy hạnh phúc, chứng minh tình cảm mặn nồng giữa cô và ông xã.

Đó là món quà mà Công Vinh tặng Thủy Tiên nhân dịp sinh nhật lần 38 của cô. Công Vinh đã chuyển khoản nóng 2 tỷ đồng để làm quà chúc mừng cho bà xã xinh đẹp của mình. Nữ ca sĩ còn công khai luôn uỷ nhiệm chi và tin nhắn của ông xã lên mạng xã hội để làm bằng chứng cho thấy mình không nói xạo.

Cụ thể, Thủy Tiên chia sẻ: "Hôm qua đang trong lúc đang livestream bán hàng online, nhận được món quà sinh nhật bất ngờ của chồng kèm những dòng tin nhắn làm em cực kỳ xúc động. Nếu không phải là đang bận live stream thì đã chạy ngay về nhà ôm chồng và nói: "Hông ấy mình tặng quà thôi bớt khuyên lại đi ba, có bao giờ khuyên mà tui nghe đâu sao khuyên chi hoài cho cực vậy?".

Trong tin nhắn đính kèm gửi đến Thủy Tiên, Công Vinh an ủi vợ rằng: "Ba mong mẹ yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc, nên ba muốn tặng món quà này cho mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi chơi ở nhà lo cho gia đình con cái thôi. Đừng làm gì nữa, mọi chuyện để ba lo. Ba nói này có gì không phải mẹ bỏ qua cho ba nhé, hay mẹ đừng bán hàng online nữa, vừa cực mà ba cũng lo mẹ sẽ bị tổn thương".

Nội dung tin nhắn cuộc trò chuyện của 2 vợ chồng được Thủy Tiên chia sẻ. Ảnh: FBNV.

Sau khi vướng scandal từ thiện, Thủy Tiên gần như không làm bất kì điều gì cũng gây "ngứa mắt" cư dân mạng. Điển hình như mới đây, nữ ca sĩ livestream bán hàng và nhận về phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Người đẹp gặp nhiều công kích từ phía cư dân mạng, có người còn cho rằng cô đã "hết thời" nên phải chuyển sang bán hàng online.

Đáp lại, nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi thấy bán hàng online có gì xấu đâu, thay vì thời gian nghỉ ngơi đi chơi vui vẻ với gia đình thì bỏ ít thời gian ra mình bán hàng tốt lại có tiền giúp được bao người đỡ khổ.

Gần đây Thủy Tiên gây chú ý khi tham gia livestream bán hàng.

Đồng tiền mình kiếm từ việc mua bán chân chính không lấy của ai, không xin của ai, không vi phạm pháp luật hay đạo đức gì. Mà không hiểu sao mình livestream bán hàng online mà mọi người mỉa mai nặng nhẹ như vậy nữa".

Thủy Tiên cũng nhấn mạnh cô sẽ không vì những lời công kích này mà từ bỏ công việc: "Trên vai tôi mỗi tháng phải cưu mang bao nhiêu là hoàn cảnh khó khăn nên tuần sau tôi vẫn sẽ livestream bán online tiếp, tôi mong mọi người hoan hỷ cho việc làm này".

Công Vinh và Thủy Tiên được coi là “Beck-Vic Việt Nam” của Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện họ luôn khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ vì tình yêu luôn nồng nàn, hạnh phúc luôn vây quanh.

Thủy Tiên và Công Vinh hẹn hò từ cuối năm 2008, chính thức kết hôn năm 2011 và đã cùng nhau có chung một cô con gái. Ảnh: Internet

Hẹn hò từ cuối năm 2008, chính thức kết hôn năm 2011 và đã cùng nhau có chung một cô con gái nhỏ bé, chàng tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam và giọng ca ấm áp, trong veo của làng nhạc Việt luôn được coi là biểu tượng đẹp cho tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Năm 2021, Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ lao đao nhất vì làn sóng "tẩy chay" của khán giả liên quan đến ồn ào từ thiện miền Trung năm 2020. Thời điểm đó, nữ ca sĩ bị nghi ngờ thiếu minh bạch trong việc sử dụng và giải ngân tiền quyên góp từ thiện lên đến 177 tỷ đồng.

Năm 2021, Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ lao đao nhất vì làn sóng "tẩy chay" của khán giả liên quan đến ồn ào từ thiện miền Trung năm 2020. Ảnh: FBNV.

Dù nhiều lần livestream đến ngân hàng lấy sao kê, công bố toàn bộ giấy tờ ghi chép hoạt động làm từ thiện và phía cơ quan điều tra cũng công bố kết quả Thủy Tiên không ăn chặn tiền từ thiện, nhưng sự việc này cũng đã gây ảnh hưởng cực lớn đến danh tiếng và sự nghiệp của nữ ca sĩ.