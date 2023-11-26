Cuộc gọi cuối của nữ ca sĩ Thái Trân trước khi rời xa cõi tạm: Dặn dò chồng con sống tốt, vẫn canh cánh nỗi lo cho đứa cháu nhỏ

Hậu trường 26/11/2023 09:43

Phía gia đình nữ ca sĩ Thái Trân đã chia sẻ thông tin lễ tang để bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả có thể tiễn đưa Thái Trân đoạn đường cuối.

Ca sĩ Thái Trân - 1 trong những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh, mất lúc 5h48 sáng 25/11 tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM), hưởng dương 44 tuổi. Trong ký ức người ở lại, chị đã sống rất tình cảm, kiên cường suốt cuộc đời bất hạnh.

Người nhà ca sĩ Thái Trân cho biết nữ ca sĩ mắc bệnh hơn 10 năm nay. Thái Trân từng trải qua phẫu thuật gắn máy trợ tim vào người và phải lọc thận mỗi ngày.

Có thời điểm, nữ ca sĩ chuyên hát nhạc Trịnh phải truyền thuốc 4 lần trong một ngày, ra vào bệnh viện liên tục để truyền đạm, chích thuốc tạo máu.

Năm 2021, Thái Trân nhập viện chữa nhiễm trùng màng bụng nhưng vì sức khỏe yếu nên dẫn đến đột quỵ, nửa cơ thể của Thái Trân gần như bị liệt.

Cuộc gọi cuối của nữ ca sĩ Thái Trân trước khi rời xa cõi tạm: Dặn dò chồng con sống tốt, vẫn canh cánh nỗi lo cho đứa cháu nhỏ - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Thái Trân 

Chiều 24/11, Thái Trân gọi chồng và vợ chồng con trai vào dặn dò ở lại sống tốt. Chị lo nhất cháu nội còn nhỏ, dặn gia đình nuôi dạy bé khi mình không còn trên đời.

Phía gia đình nữ ca sĩ đã chia sẻ thông tin lễ tang để bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả có thể tiễn đưa Thái Trân đoạn đường cuối.

Theo đó, tang lễ con nuôi NSƯT Hoài Linh sẽ được diễn ra tại nhà riêng ở quận 2, TP HCM. Lễ viếng nữ ca sĩ sẽ bắt đầu vào lúc 14h 25/11. Lễ động quan diễn ra vào lúc 10h sáng 27/11. Sau đó, linh cữu ca sĩ Thái Trân sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang ở TP Thủ Đức, TP HCM. 

Ca sĩ Thái Trân sinh năm 1979. Năm 2014, chị đăng ký thi Tôi là người chiến thắng khi đang điều trị suy thận khiến nghệ sĩ Hoài Linh xúc động, nhận làm con nuôi.

Cuộc gọi cuối của nữ ca sĩ Thái Trân trước khi rời xa cõi tạm: Dặn dò chồng con sống tốt, vẫn canh cánh nỗi lo cho đứa cháu nhỏ - Ảnh 2
 Thái Trân được Hoài Linh nhận làm con nuôi 

Năm 2019, Thái Trân tham gia chương trình Lời chưa nói, hát và khóc cảm ơn ông xã Trung Thành luôn bên mình những lúc khó khăn nhất. Một năm sau, chị xuất hiện trên sân khấu Ca sĩ bí ẩn, trải lòng về hành trình chống chọi bệnh tật.

Suốt thời gian đó, Thái Trân vài lần đối diện cửa tử. Âm nhạc và sự động viên của khán giả tiếp thêm động lực để chị trở lại sân khấu.

Năm 2021, Thái Trân bị đột quỵ, liệt nửa người, ngã vỡ xương háng còn màng bụng nhiễm trùng do mổ hở để đặt ống lọc thận. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, chị không có người túc trực chăm sóc, con trai Duy Thanh chỉ có thể thăm mẹ ban đêm. Gia đình ca sĩ khó khăn, kiệt quệ tài chính.

Nữ ca sĩ Thái Trân - con nuôi Hoài Linh qua đời ở tuổi 43

Nữ ca sĩ Thái Trân - con nuôi Hoài Linh qua đời ở tuổi 43

Ca sĩ Thái Trân qua đời vào sáng 25.11, sau thời gian dài điều trị bạo bệnh.

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