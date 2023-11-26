Cuộc gọi cuối của nữ ca sĩ Thái Trân trước khi rời xa cõi tạm: Dặn dò chồng con sống tốt, vẫn canh cánh nỗi lo cho đứa cháu nhỏ

Người nhà ca sĩ Thái Trân cho biết nữ ca sĩ mắc bệnh hơn 10 năm nay. Thái Trân từng trải qua phẫu thuật gắn máy trợ tim vào người và phải lọc thận mỗi ngày.

Ca sĩ Thái Trân - 1 trong những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh, mất lúc 5h48 sáng 25/11 tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM), hưởng dương 44 tuổi. Trong ký ức người ở lại, chị đã sống rất tình cảm, kiên cường suốt cuộc đời bất hạnh.

Năm 2021, Thái Trân nhập viện chữa nhiễm trùng màng bụng nhưng vì sức khỏe yếu nên dẫn đến đột quỵ, nửa cơ thể của Thái Trân gần như bị liệt.

Có thời điểm, nữ ca sĩ chuyên hát nhạc Trịnh phải truyền thuốc 4 lần trong một ngày, ra vào bệnh viện liên tục để truyền đạm, chích thuốc tạo máu.

Nữ ca sĩ Thái Trân

Chiều 24/11, Thái Trân gọi chồng và vợ chồng con trai vào dặn dò ở lại sống tốt. Chị lo nhất cháu nội còn nhỏ, dặn gia đình nuôi dạy bé khi mình không còn trên đời.

Phía gia đình nữ ca sĩ đã chia sẻ thông tin lễ tang để bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả có thể tiễn đưa Thái Trân đoạn đường cuối.

Theo đó, tang lễ con nuôi NSƯT Hoài Linh sẽ được diễn ra tại nhà riêng ở quận 2, TP HCM. Lễ viếng nữ ca sĩ sẽ bắt đầu vào lúc 14h 25/11. Lễ động quan diễn ra vào lúc 10h sáng 27/11. Sau đó, linh cữu ca sĩ Thái Trân sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang ở TP Thủ Đức, TP HCM.