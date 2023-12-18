Nghệ sĩ Công Minh cho biết bà Xuân Thu tên thật Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh năm 1957 tại Sài Gòn.

Nghệ sĩ Xuân Thu là con của cố nghệ sĩ Minh Tơ. Bà là em gái nghệ sĩ Xuân Yến, Thanh Tòng , Thanh Loan, Công Minh, chị gái nghệ sĩ Thanh Sơn…

Ông Minh Tơ muốn các con diễn đa dạng nên vai nào ông cũng dạy vì vậy Xuân Thu có thể diễn cả bi lẫn hài. Bà đã thể hiện qua các vai như Ngô Quốc Thái, A Phò…

Từ nhỏ nghệ sĩ Xuân Thu đã được cha đào tạo trong đoàn Minh Tơ hát phục vụ thiếu nhi cùng các chị em trong gia tộc như Bạch Lê, Bạch Long…

Nghệ sĩ Xuân Thu. Ảnh: Internet

Ngoài đoàn gia đình, bà cũng thỉnh thoảng đi hát chầu, lưu diễn theo một số đoàn về miền Tây, miền Trung. Tham gia đoàn đồng ấu Minh Tơ từ nhỏ, bà là cô đào đa dạng, diễn nhiều loại vai trên sân khấu tuồng cổ.

"Em tôi bị bệnh tiểu đường nhiều năm, gần đây có triệu chứng mệt mỏi, tuy có bệnh mà luôn giấu mọi người, ngại làm phiền mọi người. Đến khi phát bệnh nặng đưa vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì đã quá nguy kịch. Tối hôm qua đưa em về nhà, em tôi đã ra đi tại nhà. Thọ 67 tuổi" –Nnghệ sĩ Công Minh xúc động nói trên Báo Người Lao Động.

Nghệ sĩ Xuân Thu là con của cố nghệ sĩ Minh Tơ. Bà là em gái nghệ sĩ Xuân Yến, Thanh Tòng, Thanh Loan, Công Minh, chị gái nghệ sĩ Thanh Sơn… Ảnh: Tuổi Trẻ

Nghệ sĩ Xuân Thu và NSƯT Trường Sơn trong vở "Lưu Bị cầu hôn giang tả". Ảnh: Người Lao Động

Nghệ sĩ Xuân Thu còn là người cháu gắn bó với cố nghệ sĩ Huỳnh Mai (em của nghệ nhân Minh Tơ, mẹ của NSƯT Thành Lộc). Những năm tháng cuối đời, bà hàng ngày đến nhà chăm sóc cô ruột.

Nét diễn được đúc kết từ những suất diễn mà bà đứng bên cánh gà sân khấu để xem hai chị của mình diễn xuất, từ đó tự tin đảm nhận các vai diễn trên sân khấu Minh Tơ.

Bà đã từng diễn trong các vở: "Phàn Lê Huê", "Câu thơ yên ngựa", "Bức ngôn đồ Đại Việt", "Lưu Bị cầu hôn giang tả"…

Những năm đầu khi đất nước thống nhất, đoàn Minh Tơ đã từng tổ chức chương trình cải lương dành cho khán giả thiếu nhi do nghệ sĩ Bạch Lê, Bạch Lựu phục trách.

Sự ra đi của bà để lại nhiều thương tiếc cho các nghệ sĩ đồng nghiệp và khán giả đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho gia đình nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Minh Tơ.