Tin buồn: Nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng Xuân Thu qua đời

Hậu trường 18/12/2023 08:46

Nghệ sĩ Công Minh cho biết người em gái út trong gia đình là nghệ sĩ Xuân Thu đã trút hơi thở cuối cùng lúc 3 giờ 45 ngày 18-12.

Nghệ sĩ Xuân Thu là con của cố nghệ sĩ Minh Tơ. Bà là em gái nghệ sĩ Xuân Yến, Thanh Tòng, Thanh Loan, Công Minh, chị gái nghệ sĩ Thanh Sơn…

Nghệ sĩ Công Minh cho biết bà Xuân Thu tên thật Nguyễn Thị Thu Nguyệt, sinh năm 1957 tại Sài Gòn.

Từ nhỏ nghệ sĩ Xuân Thu đã được cha đào tạo trong đoàn Minh Tơ hát phục vụ thiếu nhi cùng các chị em trong gia tộc như Bạch Lê, Bạch Long…

Ông Minh Tơ muốn các con diễn đa dạng nên vai nào ông cũng dạy vì vậy Xuân Thu có thể diễn cả bi lẫn hài. Bà đã thể hiện qua các vai như Ngô Quốc Thái, A Phò…

Tin buồn: Nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng Xuân Thu qua đời - Ảnh 1
Nghệ sĩ Xuân Thu. Ảnh: Internet

Ngoài đoàn gia đình, bà cũng thỉnh thoảng đi hát chầu, lưu diễn theo một số đoàn về miền Tây, miền Trung. Tham gia đoàn đồng ấu Minh Tơ từ nhỏ, bà là cô đào đa dạng, diễn nhiều loại vai trên sân khấu tuồng cổ.

"Em tôi bị bệnh tiểu đường nhiều năm, gần đây có triệu chứng mệt mỏi, tuy có bệnh mà luôn giấu mọi người, ngại làm phiền mọi người. Đến khi phát bệnh nặng đưa vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì đã quá nguy kịch. Tối hôm qua đưa em về nhà, em tôi đã ra đi tại nhà. Thọ 67 tuổi" –Nnghệ sĩ Công Minh xúc động nói trên Báo Người Lao Động.

Tin buồn: Nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng Xuân Thu qua đời - Ảnh 2

Nghệ sĩ Xuân Thu là con của cố nghệ sĩ Minh Tơ. Bà là em gái nghệ sĩ Xuân Yến, Thanh Tòng, Thanh Loan, Công Minh, chị gái nghệ sĩ Thanh Sơn… Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Tin buồn: Nghệ sĩ tuồng cổ nổi tiếng Xuân Thu qua đời - Ảnh 3

Nghệ sĩ Xuân Thu và NSƯT Trường Sơn trong vở "Lưu Bị cầu hôn giang tả". Ảnh: Người Lao Động

Nghệ sĩ Xuân Thu còn là người cháu gắn bó với cố nghệ sĩ Huỳnh Mai (em của nghệ nhân Minh Tơ, mẹ của NSƯT Thành Lộc). Những năm tháng cuối đời, bà hàng ngày đến nhà chăm sóc cô ruột.

Nét diễn được đúc kết từ những suất diễn mà bà đứng bên cánh gà sân khấu để xem hai chị của mình diễn xuất, từ đó tự tin đảm nhận các vai diễn trên sân khấu Minh Tơ.

Bà đã từng diễn trong các vở: "Phàn Lê Huê", "Câu thơ yên ngựa", "Bức ngôn đồ Đại Việt", "Lưu Bị cầu hôn giang tả"…

Những năm đầu khi đất nước thống nhất, đoàn Minh Tơ đã từng tổ chức chương trình cải lương dành cho khán giả thiếu nhi do nghệ sĩ Bạch Lê, Bạch Lựu phục trách.

Sự ra đi của bà để lại nhiều thương tiếc cho các nghệ sĩ đồng nghiệp và khán giả đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho gia đình nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Minh Tơ.

 

3 nam diễn viên nổi tiếng trong danh sách phong tặng NSND lần thứ 10: Không chỉ tài hoa, đa phong cách mà còn có màu sắc riêng

3 nam diễn viên nổi tiếng trong danh sách phong tặng NSND lần thứ 10: Không chỉ tài hoa, đa phong cách mà còn có màu sắc riêng

Là những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, 3 nam diễn viên gạo cội sắp được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghệ sĩ Xuân Thu Thanh Tòng nghệ sĩ cải lương

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 43 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 46 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 48 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?