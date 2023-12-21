Ca sĩ Tuấn Khang qua đời đột ngột: Bố hốt hoảng vì nửa đêm hàng xóm đập cửa báo con trai rơi từ sân thượng, mẹ nhập viện khi nghe tin dữ

Hậu trường 21/12/2023 09:47

"Tôi rụng rời tay chân, vội đưa con đi cấp cứu nhưng không còn kịp nữa", bố của nam ca sĩ Tuấn Khang cố gắng gác lại nỗi đau để chu toàn tang lễ, chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.

Những ngày gần đây, thông tin ca sĩ Tuấn Khang, cựu thành viên nhóm GMC đã qua đời vì ngã tại nhà riêng khiến cư dân mạng không khỏi xót xa. 

Được biết, ca sĩ Tuấn Khang sang Mỹ định cư vào năm 2017 và chủ yếu tập trung cho kinh doanh. Mới đây nam ca sĩ về Việt Nam thăm ba mẹ, dự kiến thực hiện một số sản phẩm âm nhạc cũng như đêm nhạc riêng thì bất ngờ gặp sự cố tại nhà.

Ca sĩ Tuấn Khang qua đời đột ngột: Bố hốt hoảng vì nửa đêm hàng xóm đập cửa báo con trai rơi từ sân thượng, mẹ nhập viện khi nghe tin dữ - Ảnh 1
Ca sĩ Tuấn Khang

Thông tin ca sĩ Tuấn Khang qua đời khiến cho bạn bè đồng nghiệp cũng như fan yêu mến anh không khỏi bất ngờ. Bởi trước đó việc nam ca sĩ bị ngã tử vong vẫn được gia đình giấu kín.

Nhiều nghệ sĩ như NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Bình Tinh, Lưu Ánh Loan… bày tỏ bất ngờ và tiếc thương khi nam ca sĩ đột ngột qua đời.

Chia sẻ với VietNamNet, bố của Tuấn Khang - nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng, cho biết, nửa đêm 15/12, ông đang ngủ thì nghe tiếng hàng xóm la hét, đập cửa, chạy ra thì phát hiện ca sĩ Tuấn Khang nằm trên đất do bị ngã từ sân thượng.

Anh còn ý thức, kêu đau và khó thở, sau đó được gia đình đưa vào Bệnh viện Nhân Dân 115 rồi qua đời tại đây do chấn thương nặng. Nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng ngậm ngùi đưa con về nhà lo hậu sự lúc 3h sáng 15/12.

Ông Tùng cùng con cháu tổ chức đám tang cho Tuấn Khang trong 3 ngày (15 - 17/12), chỉ thông tin đến người thân quen, không chia sẻ rộng rãi. Vợ ông ngất đi vài lần vì quá đau buồn, phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, gia đình gửi tro cốt anh tại chùa Huệ Đăng, TP.HCM. 

Nhạc sĩ 74 tuổi nói: "Tôi cũng đau nhưng phải cứng rắn để lo cho con. Còn gì đau hơn đầu bạc tiễn đầu xanh". 

Ca sĩ Tuấn Khang qua đời đột ngột: Bố hốt hoảng vì nửa đêm hàng xóm đập cửa báo con trai rơi từ sân thượng, mẹ nhập viện khi nghe tin dữ - Ảnh 2
Di ảnh của nam ca sĩ 

Theo ông Tùng, lần này ca sĩ Tuấn Khang về nước để chuẩn bị một số dự án tái xuất làng nhạc. Sau 7 năm định cư Mỹ làm nghề khác, anh muốn ở lại Việt Nam hoạt động lâu dài cũng như ở bên cha mẹ già yếu. Ca sĩ ấp ủ làm đêm nhạc kỷ niệm 20 năm hát và 1 album.

Nhạc sĩ gạo cội nghe vậy rất vui. "Tôi nghỉ hưu lâu nhưng vẫn có một số người quen, có thể giúp đỡ con", ông chia sẻ.

Ca sĩ Tuấn Khang qua đời đột ngột: Bố hốt hoảng vì nửa đêm hàng xóm đập cửa báo con trai rơi từ sân thượng, mẹ nhập viện khi nghe tin dữ - Ảnh 3
Bố của nam ca sĩ lật lại quyển album ảnh, ngắm người con trai bạc mệnh 

Trong ký ức người bố, Tuấn Khang ham học hỏi, luôn hướng về gia đình. Chia sẻ trên VnExpress, năm 2017, ca sĩ cùng vợ con sang bang Virginia, Mỹ lập nghiệp, gác lại đam mê ca hát. Nơi xứ người, anh phụ vợ làm nail, cuộc sống dần ổn định nhờ hòa nhập nhanh. Ca sĩ ôn luyện tiếng Anh mỗi ngày, "vào nhà vệ sinh cũng cầm sách theo học". Nhờ vậy, trình độ của anh ngày càng tiến bộ, giao tiếp lưu loát với người bản xứ. Ca sĩ cũng được khen sống tình cảm, thường mua quà tặng giáo viên dạy ngoại ngữ trong khóa anh theo học ở Mỹ.

Thỉnh thoảng, Tuấn Khang gọi cho người thân, tâm sự về nỗi nhớ nhà. Anh được khuyên nếu kinh tế gặp khó khăn, hãy về bên gia đình. "Đôi lần, con ngỏ lời mời chúng tôi qua Mỹ thăm cháu. Ngặt nỗi, sức khỏe vợ chồng tôi ngày càng kém, ngại cách trở địa lý, khí hậu khắc nghiệt", nhạc sĩ cho biết. Ngoài con trai bảy tuổi với vợ hiện tại, Tuấn Khang còn có một con gái 14 tuổi với vợ cũ, hiện sống ở TP HCM.

Làng giải trí Việt bàng hoàng nhận tin 1 nam ca sĩ đột ngột qua đời vì ngã từ sân thượng: Tang lễ trong âm thầm, bố mẹ chưa thể chấp nhận sự thật

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Theo người thân ca sĩ, sự việc đột ngột nên họ còn sốc, không thể chia sẻ với nhiều người để tránh ồn ào.

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Từ khóa:   ca sĩ Tuấn Khang Tuấn Khang Tin tức giải trí

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