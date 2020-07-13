Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, khoe mặt mộc 'không phải dạng vừa' bên tri kỷ

Hậu trường 13/07/2020 16:53

Sau thời gian vắng bóng, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga khoe ảnh mặt mộc bên cạnh bạn thân Thùy Dung kèm lời chúc mừng sinh nhật.

Ít giờ trước, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vừa chia sẻ lên trang cá nhân dòng status chúc mừng sinh nhật bạn thân Thùy Dung. Kèm theo đó, chân dài này còn đăng kèm loạt ảnh cười vui vẻ bên cô bạn luôn đồng hành cùng mình lúc hoạn nạn, vui buồn.

hoa hau truong ho phuong nga
Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga gây chú ý - Ảnh: FB
hoa hau truong ho phuong nga 1
Ở góc chụp vội, nàng hậu được khen mặt mộc quá xinh - Ảnh: FB

Trương Hồ Phương Nga viết: "21/6 là ngày may mắn nhất cuộc đời của Nga, vì ngày đó có một thiên thần xinh đẹp rực rỡ, tốt bụng nhân hậu đã đến cuộc đời này. Năm nay chúng mình mừng sanh thần Dung muộn gần cả tháng, vì Dung mới xin được việc làm mới. Mừng sanh thần cũng là mừng một bước chuyển biến mới trong cuộc sống. Khó khăn, thử thách và áp lực sẽ không bao giờ hết, nhưng mình may mắn vì có một người ở bên cạnh, cùng mình đi qua gập ghềnh và nhìn về những điều tươi sáng.

Mình học được ở Dung rất nhiều điều: lòng vị tha, trắc ẩn, niềm tin vào tình nghĩa không dễ phai nhạt và niềm vui trưởng thành hơn mỗi ngày. Mãi nắm tay nhau Lu nhé. Chỉ cần có một người tri kỷ san sẻ thì mọi điều giản dị cũng hóa lung linh".

hoa hau truong ho phuong nga 2

hoa hau truong ho phuong nga 3
Lâu không xuất hiện, cô nàng được khen ngày càng nhuận sắc - Ảnh: FB

Bài viết của Hoa hậu Phương Nga nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Có thể thấy, cô đã trở lại với cuộc sống bình thường sau vụ lùm xùm với đại gia Cao Toàn Mỹ.

hoa hau truong ho phuong nga 4
2 năm sau vụ kiện với đại gia Cao Toàn Mỹ, tình bạn giữa Phương Nga và Thùy Dung càng gắn kết - Ảnh: FB

Dưới bài viết, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc trẻ trung của Phương Nga, nhiều người khuyên cô nên tăng cân.

Hoa hậu Phương Nga tố giác cơ quan điều tra, viện kiểm sát ban hành quyết định trái luật

Hoa hậu Phương Nga tố giác cơ quan điều tra, viện kiểm sát ban hành quyết định trái luật

Hoa hậu Phương Nga tố giác cơ quan điều tra, viện kiểm sát ban hành quyết định trái luật

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Hồ Phương Nga Hoa hậu Phương Nga Phương Nga và Thùy Dung

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026