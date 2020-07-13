Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, khoe mặt mộc 'không phải dạng vừa' bên tri kỷ

Ít giờ trước, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vừa chia sẻ lên trang cá nhân dòng status chúc mừng sinh nhật bạn thân Thùy Dung. Kèm theo đó, chân dài này còn đăng kèm loạt ảnh cười vui vẻ bên cô bạn luôn đồng hành cùng mình lúc hoạn nạn, vui buồn.

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga gây chú ý - Ảnh: FB

Ở góc chụp vội, nàng hậu được khen mặt mộc quá xinh - Ảnh: FB

Trương Hồ Phương Nga viết: "21/6 là ngày may mắn nhất cuộc đời của Nga, vì ngày đó có một thiên thần xinh đẹp rực rỡ, tốt bụng nhân hậu đã đến cuộc đời này. Năm nay chúng mình mừng sanh thần Dung muộn gần cả tháng, vì Dung mới xin được việc làm mới. Mừng sanh thần cũng là mừng một bước chuyển biến mới trong cuộc sống. Khó khăn, thử thách và áp lực sẽ không bao giờ hết, nhưng mình may mắn vì có một người ở bên cạnh, cùng mình đi qua gập ghềnh và nhìn về những điều tươi sáng.