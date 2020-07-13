Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, khoe mặt mộc 'không phải dạng vừa' bên tri kỷ

Sau thời gian vắng bóng, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga khoe ảnh mặt mộc bên cạnh bạn thân Thùy Dung kèm lời chúc mừng sinh nhật.
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Ít giờ trước, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vừa chia sẻ lên trang cá nhân dòng status chúc mừng sinh nhật bạn thân Thùy Dung. Kèm theo đó, chân dài này còn đăng kèm loạt ảnh cười vui vẻ bên cô bạn luôn đồng hành cùng mình lúc hoạn nạn, vui buồn.
Trương Hồ Phương Nga viết: "21/6 là ngày may mắn nhất cuộc đời của Nga, vì ngày đó có một thiên thần xinh đẹp rực rỡ, tốt bụng nhân hậu đã đến cuộc đời này. Năm nay chúng mình mừng sanh thần Dung muộn gần cả tháng, vì Dung mới xin được việc làm mới. Mừng sanh thần cũng là mừng một bước chuyển biến mới trong cuộc sống. Khó khăn, thử thách và áp lực sẽ không bao giờ hết, nhưng mình may mắn vì có một người ở bên cạnh, cùng mình đi qua gập ghềnh và nhìn về những điều tươi sáng.
Mình học được ở Dung rất nhiều điều: lòng vị tha, trắc ẩn, niềm tin vào tình nghĩa không dễ phai nhạt và niềm vui trưởng thành hơn mỗi ngày. Mãi nắm tay nhau Lu nhé. Chỉ cần có một người tri kỷ san sẻ thì mọi điều giản dị cũng hóa lung linh".
Bài viết của Hoa hậu Phương Nga nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Có thể thấy, cô đã trở lại với cuộc sống bình thường sau vụ lùm xùm với đại gia Cao Toàn Mỹ.
Dưới bài viết, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc trẻ trung của Phương Nga, nhiều người khuyên cô nên tăng cân.