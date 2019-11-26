Tối 25/11, Á hậu Hoàng Thùy đã có mặt tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để lên đường sang Mỹ tham dự Miss Universe 2019.

Ngày hôm nay, Hoàng Thùy đã chính thức lên đường sang Mỹ tham dự Miss Universe 2019, sớm hơn lịch trình chính thức 3 ngày. Khi đến nơi, cô sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi cũng như làm quen với khí hậu trước khi bước vào cuộc chiến chính thức. Diện chiếc đầm hồng nữ tính, nhẹ nhàng tôn lên làn da nâu khỏe khoắn cùng thân hình quyến rũ, Hoàng Thùy đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để gửi lời chào đến bạn bè, đồng nghiệp và các fan hâm mộ.

Vẻ tươi tắn của Hoàng Thùy trước ngày thi Gia đình của Hoàng Thùy bao gồm cha mẹ và em gái cũng đã có mặt từ rất sớm để tiễn cô. Đặc biệt là sự xuất hiện của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê. Diện áo phông đen cùng quần jeans đơn giản nhưng H’Hen Niê vẫn toát lên vẻ đẹp cá tính đầy năng lượng. “Bất kỳ ai đi thi cũng đều rất cần sự yêu thương và ủng hộ của gia đình, bạn bè, khán giả… Vì đã trải qua cảm giác này nên Hen rất hiểu và muốn đến đây bên cạnh chị Thuỳ, tiếp thêm cho chị sự tự tin và thật nhiều năng lượng. Hi vọng với sự quan tâm hiện nay của mọi người, của khán giả trong nước và quốc tế, chị Thuỳ sẽ vững tin và thành công trong hành trình sắp tới” - H’Hen Niê chia sẻ. Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê đến chia tay Hoàng Thùy Khán giả nhận xét phong cách trang điểm của Thùy đã tiến bộ lên rất nhiều, cộng với phong thái tự tin trong ngày đầu chinh chiến khiến cô luôn nổi bật. Hoàng Thùy còn tiết lộ thêm cô mang theo 12 kiện hành lý gồm 9 vali đựng trang phục, phụ kiện, thực phẩm... và 3 kiện hành lý gói trang phục dân tộc để đáp ứng thuận lợi các yêu cầu và hoạt động những ngày tham gia thi Miss Universe.

Hoàng Thùy mang khá nhiều trang phục để chuẩn bị cho cuộc thi Trong chuyến đi lần này Hoàng Thùy mang theo rất nhiều quà tặng gửi đến Hoa hậu các nước khác. Đặc biệt trong số đó là ống hút tre, cô hi vọng rằng với món quà này sẽ mang đến thông điệp giảm thiểu nhựa thải ra môi trường để mang lại một môi trường sống xanh - sạch - đẹp hơn. Không những vậy, đồng hành cùng bộ trang phục dân tộc “Café phin sữa đá” Hoàng Thùy còn mang theo hẳn phin cà phê thật ở Việt Nam và cả cà phê để dành tặng các nước bạn. Với món quà này, Thùy muốn bạn bè quốc tế hiểu về văn hóa uống cà phê bằng phin đã có từ rất lâu trong đời sống của người dân Việt Nam. Đó cũng chính là nét văn hóa đặc trưng mà Hoàng Thùy muốn đem đến Miss Universe cùng trang phục dân tộc của mình. Ba mẹ và em gái Hoàng Linh cũng đến chia tay chị Cuộc thi Miss Universe 2019 sẽ diễn ra trong 10 ngày từ 28/11 - 08/12 tại Atlanta, Georgia (Mỹ). Hơn 90 cô gái xinh đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ tranh tài để tìm ra người chiến thắng. Đêm chung kết được tổ chức vào sáng ngày 8/12.

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