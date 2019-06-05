H’Hen Niê tung bộ ảnh bikini bốc lửa cùng Lệ Hằng

Hậu trường 05/06/2019 16:03

Mới đây, cặp đôi “Mẹ chồng nàng dâu” H’Hen Niê và Lệ Hằng đã gửi đến khán giả bộ ảnh bikini chào hè 2019, đồng thời bật mí một vài kế hoạch lớn hợp tác cùng nhau trong thời gian tới.

Dù rất thân thiết ở ngoài đời nhưng đây là lần đầu tiên H’Hen Niê và Lệ Hằng cùng diện bikini trong một bộ ảnh. Trước đó, cả hai thường xuyên xuất hiện chung trong những tấm ảnh đi chơi đời thường hoặc trong các sự kiện với áo đầm lộng lẫy.

H’Hen Niê tung bộ ảnh bikini bốc lửa cùng Lệ Hằng - Ảnh 1
Vẻ thần thái của Lệ Hằng và H'Hen Niê

Thời điểm H’Hen Niê sang Thái Lan tham gia Miss Universe 2018, Lệ Hằng là người luôn dõi theo hành trình của cô. Cô cố vấn về mặt hình ảnh, trình diễn, trang phục dân tộc trong series “Road To Miss Universe” và hỗ trợ trang phục, phụ kiện cho H’Hen Niê. Cô cũng có mặt trong đêm chung kết để cổ vũ tinh thần cho "nàng dâu". Chính những kinh nghiệm mà Lệ Hằng chia sẻ đã giúp H’Hen Niê có thêm “bí kíp” chiến đấu ở Miss Universe.

H’Hen Niê tung bộ ảnh bikini bốc lửa cùng Lệ Hằng - Ảnh 2
Lệ Hằng và H'Hen Niê trong bộ ảnh bikini

Nhân mùa hè 2019, H’Hen Niê và Lệ Hằng quyết định lưu giữ dấu ấn tuổi thanh xuân bằng bộ ảnh bikini cực chất. Không chỉ về vẻ đẹp hình thể, bộ ảnh còn tạo ấn tượng cho khán giả bởi loạt biểu cảm của cặp đôi, lúc thì sắc sảo lạnh lùng, khi thì đằm thắm, dịu dàng. Cả hai phối hợp ăn ý, nhịp nhàng cùng nhau trong từng shoot ảnh, thể hiện thần thái năng động, tự tin và quyến rũ của những người phụ nữ hiện đại. 

H’Hen Niê tung bộ ảnh bikini bốc lửa cùng Lệ Hằng - Ảnh 3
Lệ Hằng và H'Hen Niê tạo dáng trước ống kính

Bên cạnh đó, bộ ảnh cũng nằm trong chuỗi kế hoạch lớn hợp tác chung của cả hai, sẽ được công bố với khán giả trong thời gian tới. Cặp đôi muốn mang tới cho khán giả một góc nhìn khác về bản thân, đa chiều và thực tế hơn. Đây cũng là sự hợp tác mà H’Hen Niê vô cùng tâm đắc. Cô tiết lộ: “Hen muốn tạo cho mình một kỷ niệm đẹp và ý nghĩa về tuổi trẻ. Nếu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chắp cánh cho ước mơ của Hen thành sự thật thì lần này, Hen sẽ tận hưởng tuổi trẻ và thử thách bản thân bằng những điều chưa từng trải qua bao giờ”.

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