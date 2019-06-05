"Ca sĩ Lệ Rơi" nổi đình nổi đám một thời giờ ra sao?

Hậu trường 05/06/2019 15:31

Lệ Rơi từng là một hiện tượng gây sốt mạng xã hội hiện nay đã về lại quê nhà Hải Dương làm công nhân ở ẩn. Nhiều người quan tâm vẫn tò mò, cuộc sống Lệ Rơi giờ ra sao?

Lệ Rơi từng làm dậy sóng mạng xã hội với các bản Cover nhạc up trên Facebook và Youtube. Trải qua nhiều thị phi khi gia nhập showbiz cũng như gặp thất bại trong kinh doanh, mọi thông tin về anh lắng dần, đến cuối năm 2017, tin Lệ Rơi phẫu thuật thẩm mỹ lại khiến mọi người chú ý. Vào tháng 3/2019, hình ảnh Lệ Rơi đang học nội quy công ty khiến nhiều người tò mò không biết đến nay, hiện tượng mạng hot nhất một thời, Lệ Rơi giờ ra sao?

Suốt một thời gian dài, Lệ Rơi là nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội, vô số cuộc tranh cãi của cư dân mạng xung quanh anh chàng, mặc dù anh sở hữu giọng hát "cực dở" và ngoại hình không mấy bắt mắt.

Tiểu sử Lệ Rơi

Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, quê Thanh Hà, Hải Dương, sinh sống trong gia đình nông dân bình thường, lớn lên, Lệ Rơi cùng gia đình chăm sóc và bán ổi. Lệ Rơi là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội và học thêm văn bằng 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Vào giữa năm 2014, cái tên Lệ Rơi nổi như cồn với những video cover các bài hát được up trên Youtube và Facebook do chính anh hát tại nhà. Thông kê, có khoảng gần 200 bài nhiều thể loại từ nhạc tiếng Anh, nhạc trẻ, nhạc vàng,.. như Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Để em rời xa,... Với chất giọng lệch tông nhưng phong cách trình bày đầy tự tin, có phần ngây ngô chân thật thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Nhiều người bình luận rằng vào xem anh hát hồn nhiên khá buồn cười, thấy vui vẻ và xả stress đi nhiều. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít bình luận ném đá, chê Lệ Rơi có vấn đề thần kinh, là thảm họa, cố tình lố lăng, kệch cỡm,...

Hình ảnh Lệ Rơi gây sốt cộng đồng mạng với những bài cover nổi tiếng
Hình ảnh Lệ Rơi gây sốt cộng đồng mạng với những bài cover nổi tiếng

Sau sự nổi tiếng bất ngờ, cuộc sống của Lệ Rơi cũng có nhiều thay đổi, rời khỏi quê nhà, Lệ Rơi bỏ vườn ổi, chuyển sang làm thủy thủ tàu viễn dương, rồi lên Hà Nội đi hát, tham gia sự kiện, diễn hài Tết giải trí, vào Nam lập nghiệp mở quán bún đậu mắm tôm kinh doanh, sang Quảng Tây kinh doanh cùng bạn nhưng do không có tài năng và duyên với nghệ thuật, không giỏi quản lí kinh doanh nên hầu như đều thất bại. Đến năm 2016, Lệ Rơi tuyên bố rút lui về lại quê nhà tập trung trồng và bán ổi.

Anh cho biết sự nổi tiếng đến hết sức tình cờ và tự nhiên, không đặt nặng việc duy trì hình ảnh hay tên tuổi, tham gia showbiz với anh chỉ là một cuộc chơi và giờ đã đến lúc phải dừng lại. Lệ Rơi từ chối cát xê 80 triệu vì 'không muốn làm con khỉ mua vui.

Mọi thông tin về Lệ Rơi lắng dần, tuy nhiên đến năm 2017, anh lại gây chú ý một lần nữa khi hình ảnh sau phẫu thuật thẩm mỹ lan truyền rộng rãi trên mạng, Lệ Rơi cho biết, quyết định phẫu thuật vì 'không muốn mọi người nhận ra mình'. Nói về sự thay đổi ngoại hình của Lệ Rơi, mọi người đều nhận xét là đẹp hơn nhưng đường nét thiếu tự nhiên.

Hình ảnh so sánh Lệ Rơi trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ
Hình ảnh so sánh Lệ Rơi trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Lệ Rơi cũng làm một bộ ảnh chia sẻ hình ảnh với người quan tâm
Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Lệ Rơi cũng làm một bộ ảnh chia sẻ hình ảnh với mọi người

Đến tháng 3/2019, hình ảnh Lệ Rơi tập trung học nội quy công nhân ở khu công nghiệp An Phát (Hải Dương) không khỏi khiến mọi người bất ngờ. Lệ Rơi cho biết, mục tiêu đi làm công nhân để được đào tạo kỷ luật và để...lấy vợ, lương với anh không phải là vấn đề quá quan trọng.


"Ca sĩ Lệ Rơi" bất ngờ đi làm công nhân sau thời gian "ở ẩn"

Lệ Rơi giờ ra sao? Hình ảnh Lệ Rơi bây giờ

Hiện nay, Lệ Rơi vẫn đang làm việc tại Tập đoàn An Phát Holdings, Hải Dương. 

Hình ảnh Lệ Rơi chụp tại công ty
Hình ảnh Lệ Rơi chụp tại công ty

Trên facebook, anh vẫn chia sẻ những hình ảnh đời thường, thông tin tuyển dụng của công ty, làm thơ, share những thông tin vui vẻ, hình ảnh vui trên mạng cũng như các hoạt động trong cuộc sống thường ngày như cuối tuần đi lao động giúp gia đình. 

Tranh thủ cuối tuần Lệ Rơi lao động giúp gia đình. (Ảnh nhân vật chia sẻ ngày 27/5/2019)
Tranh thủ cuối tuần Lệ Rơi lao động giúp gia đình. (Ảnh nhân vật chia sẻ ngày 27/5/2019)

Hay những hình ảnh đi tham dự đám cưới:

Hình ảnh Lệ Rơi đi ăn cưới. (Ảnh nhân vật chia sẻ 14/05/2019)
Hình ảnh Lệ Rơi đi ăn cưới. (Ảnh nhân vật chia sẻ 14/05/2019)

Vẫn đó niềm vui ca hát, Lệ Rơi thỉnh thoảng livestream giao lưu cùng mọi người và ca hát như ngày xưa. Bạn bè và những người quan tâm đều gửi những lời động viên Lệ Rơi cố gắng làm ăn, cứ sống vui như bây giờ, không nên tham gia vào showbiz phức tạp nữa.

Mọi người để lại bình luận khen Lệ Rơi đẹp trai và hát hay khi anh livestream
Mọi người để lại bình luận khen Lệ Rơi đẹp trai và hát hay khi anh livestream

Bên cạnh cập nhật cuộc sống, Lệ Rơi cũng vui vẻ share lại những video ca hát đã khiến mình nổi tiếng ngày xưa, anh còn nói vui rằng: "Hehe lâu lâu xem lại vẫn thấy mình làm được nhiều thứ."

Thi thoảng, Lệ Rơi vẫn share lại những clip vui cũ của mình với mọi người
Thi thoảng, Lệ Rơi vẫn share lại những clip vui cũ của mình với mọi người

Nhìn lại chặng đường nổi tiếng của Lệ Rơi chính là một hiện tượng mạng sớm nở tối tàn, 'ôm mộng" một thời dấn sân vào showbiz rồi lại bị đào thải và lãng quên nhanh chóng. Lệ Rơi cho biết giờ đây thấy vui vẻ và bằng lòng với cuộc sống đơn giản như hiện nay.

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Từ khóa:   Lệ Rơi hiện tượng mạng Nguyễn Đức Hậu

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