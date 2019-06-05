Kêu gọi mọi người làm từ thiện, Trấn Thành bất ngờ bị cư dân mạng ‘ném đá’

Bài đăng kêu gọi giúp đỡ cho một hoàn cảnh khó khăn của Trấn Thành bất ngờ gây ra phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Là một trong những ngôi sao quyền lực nhất Vbiz, Trấn Thành luôn bận rộn với các dự án phim ảnh, dẫn chương trình, chụp hình quảng cáo, tham dự sự kiện… Tất bật chạy show, thu nhập của Trấn Thành không hề nhỏ. Cách đây không lâu, Trường Giang từng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ vợ chồng A Xìn vừa sắm nhà mới tại quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) với giá 20 tỷ đồng. Trấn Thành đang là ngôi sao có mức cát-sê thuộc hàng cao nhất hiện nay - Ảnh: Internet Vốn là một người đa cảm và có tiếng nói trước công chúng, nam MC thường xuyên kêu gọi những nhà hảo tâm cùng chung tay làm từ thiện. Mới đây, trên trang fanpage của mình, Trấn Thành đã chia sẻ một bài viết nhằm giúp đỡ cho một nhân vật khó khăn mà anh vừa gặp trong chương trình Hát mãi ước mơ 3.

Ngay lập tức, bài đăng của nam MC nhận được sự hưởng ứng của nhiều nhà hảo tâm. Bên cạnh đó là những lời khen ngợi mà người hâm mộ dành cho Trấn Thành. “Tôi ngưỡng mộ Trấn Thành vô cùng vì bạn là người luôn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Bất cứ ở chương trình nào có người khó khăn bạn đều giúp đỡ. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, con người” – một bình luận của cư dân mạng.

Tấm lòng của Trấn Thành khiến nhiều người xúc động – Ảnh: Internet Nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ sau khi Trấn Thành kêu gọi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, vẫn có một số cư dân mạng “ném đá” Trấn Thành vì cho rằng nam MC không cần phải kêu gọi giúp đỡ từ người khác bởi lẽ anh dư sức ủng hộ hết 300 triệu. Thậm chí có người còn khuyên Trấn Thành nên làm phước để có con trai. Những bình luận không mấy tích cực dưới bài đăng của Trấn Thành - Ảnh: Internet Dưới những bình luận khiếm nhã này, người hâm mộ đã nhanh chóng lên tiếng phản bác để bảo vệ Trấn Thành. Họ cho rằng việc anh kêu gọi giúp đỡ là để lan tỏa yêu thương, bản thân nam MC cũng phải lao động cực khổ để kiếm tiền và anh cũng đã giúp đỡ rất nhiều người. “Có nhiều bạn nói tiền người giàu vài trăm triệu chỉ là con muỗi. Nhưng người ta cũng lao động cực khổ, cũng ăn, cũng sống, cũng làm các bạn ạ. Trấn Thành đã giúp rất nhiều người, anh ấy đã làm rất nhiều điều rồi… Anh kêu gọi mọi người cùng chia sẻ, chúng ta đừng nói lời không hay hay nói những lời khó nghe” - một người hâm mộ chia sẻ. Trong mắt khán giả, Trấn Thành là một nghệ sĩ vừa có đức vừa có tài - Ảnh: Internet Có thể nói, việc làm từ thiện của nghệ sĩ Việt đã không ít lần gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Với một người nổi tiếng như Trấn Thành, nhất cử nhất động của anh càng khiến công chúng chú ý và dễ vướng phải những thị phi không đáng có.

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