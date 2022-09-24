Hết đi du lịch bằng chuyên cơ riêng, check in sang chảnh, Minh Hằng lại được chồng đại gia tặng nhẫn 'size XL'

Màn tặng quà "khủng" của ông xã Minh Hằng khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ vì sự lãng mạn nhưng cũng phải bật cười thích thú với chiếc nhẫn có 1-0-2 này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng chia sẻ cảnh được ông xã đại gia tặng nhẫn trong buổi tối ấm cúng tại một nhà hàng đắt tiền. Trong ảnh được đăng tải, màn trao nhẫn giữa cô và chồng hệt như đang cầu hôn lần hai. Ông xã doanh nhân dắt tay Minh Hằng đi ăn "sơn hào hải vị". Tuy nhiên, điều khiến dân tình phải bật cười chính là chiếc nhẫn "size XL" hình sao biển cực hài hước. Cô nàng không quên trêu chồng khi đính kèm dòng caption than thở thay lời ông xã: "Kinh tế đang khó khăn vợ sài đỡ nha".

Cô được ông xã tặng cho chiếc nhẫn siêu khủng trong bữa ăn tối. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Minh Hằng cũng đang là một trong những cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất nhì Vbiz. Ông xã Minh Hằng luôn là người mang tới niềm vui và hạnh phúc bình dị cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ với việc tận dụng một món trang trí cho bàn ăn thêm sinh động thì chồng đại gia của nữ ca sĩ lại biến tấu thành một chiếc nhẫn khủng làm người đẹp không giấu được sự vui vẻ. Sau khi tổ chức hôn lễ như mơ, Minh Hằng có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào khi thường xuyên được ông xã chiều chuộng, quan tâm và hộ tống đi muôn nơi. Mỗi khoảnh khắc được cô đăng tải lên mạng xã hội cũng nhận được sự quan tâm lớn và làm bao người phải ghen tỵ.

Minh Hằng đã làm khuấy đảo showbiz sau đám cưới thế kỷ Cách đây không lâu, Minh Hằng từng khiến người hâm mộ phải trầm trồ, ngưỡng mộ khi cuộc sống hôn nhân sang chảnh đáng mơ ước. Mỹ nhân sinh năm 1987 được ông xã dắt đi du lịch bằng chuyên cơ riêng hay liên tục check in những địa điểm đậm mùi tiền như resort 5 sao hay du thuyền. Có thể thấy, hiện tại Minh Hằng viên mãn cả sự nghiệp lẫn hôn nhân. Minh Hằng sử dụng chuyên cơ để đi du lịch cùng chồng. Minh Hằng có cuộc sống sang chảnh sau khi kết hôn. Người đẹp thường xuyên thả dáng tại khung cảnh sang trọng.

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