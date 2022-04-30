Hết bị kéo vào ồn ào 'thèm của lạ' trước đám cưới, Lý Bình tiếp tục bị CĐM 'xóc xiểm' nuôi con người ta: Lần này chính chủ có màn 'trả đũa' cực cao tay

Hậu trường 30/04/2022 20:58

Mới đây, khi bị netizen mỉa mai chỉ là người 'đổ vỏ', nuôi con cho người ta, Lý Bình - ông xã Phương Trinh Jolie, đã có màn đáp trả vô cùng thâm thúy khiến CĐM được phen bái phục.

Sau đám cưới đình đám hôm 25/4, Lý Bình - Phương Trinh Jolie bất ngờ vướng họa từ trên trời rơi xuống khi mới đây đàng trai bị kéo vào ồn ào "ham của lạ" đi "ăn vụng" trước ngày tổ chức hôn lễ. 

Ly Binh 1
Cặp đôi về chung một nhà hôm 25/4 - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Lý Bình đã lên tiếng đính chính thông tin và khẳng định rằng bản thân trong sạch trước những đồn đoán của dân mạng.

Mới yên ổn chưa bao lâu thì nam diễn viên trẻ lại tiếp tục bị CĐM mỉa mai rất kém duyên trên MXH. Cụ thể, trên trang Tiktok cá nhân, Lý Bình đăng clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cùng bà xã và con gái riêng của vợ đi ăn tối tại một nhà hàng.

Ly Binh 2
Cặp 'ba - con' hot nhất nhìn showbiz Việt hiện tại dù không cùng huyết thống - Ảnh chụp màn hình

Trong clip, nam diễn viên xưng hô "ba - con" đầy ngọt ngào với bé Mia. Điều này đã khiến khán giả thích thú và vô cùng ngưỡng mộ trước tình cảm tốt đẹp của gia đình nhỏ này. Dù vậy, vẫn có một số cư dân mạng kém duyên buông lời mỉa mai Lý Bình vì cho rằng anh "đổ vỏ", nuôi con hộ người khác.

Người này mỉa mai: "Tự nhiên đi nuôi con của người ta không phải con của mình trời".

Ly Binh 3
Bình luận kém duyên được Lý Bình ghim lên đầu - Ảnh chụp màn hình

Trước lời lẽ khó nghe, ông xã Phương Trinh Jolie lập tức có động thái đáp trả được đánh giá là vô cùng cao tay. Theo đó, nam diễn viên không trực tiếp trả lời bình luận của anti-fan, mà ghim lên đầu bài viết để mọi người có thể dễ dàng đọc được.

Rất nhanh chóng, nhiều người đã vào chỉ trích, lên án tài khoản mạng kia thay cho chính chủ.

Ly Binh 4
Bé Mia xuất hiện trong đám cưới - Ảnh: VnExpress

Được biết, bé Mia là kết quả của mối tình trước đó của Phương Trinh Jolie. Song, từ trước đến nay, nữ ca sĩ không công khai con trước truyền thông. Sự xuất hiện của cô bé trong lễ cưới đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Cũng tại hôn lễ, nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến con gái riêng của Phương Trinh Jolie thân thiết với bố dượng và khẳng định "ba Bình rất thương con".

Phương Trinh Jolie chia sẻ clip mới về con gái riêng, tương tác với Lý Bình khiến dân tình ngưỡng mộ

Phương Trinh Jolie chia sẻ clip mới về con gái riêng, tương tác với Lý Bình khiến dân tình ngưỡng mộ

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã đăng tải khoảnh khắc mới về con gái riêng trên trang cá nhân và nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Bình Phương Trinh Jolie Con gái Phương Trinh Jolie

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 47 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 47 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?