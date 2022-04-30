Hết bị kéo vào ồn ào 'thèm của lạ' trước đám cưới, Lý Bình tiếp tục bị CĐM 'xóc xiểm' nuôi con người ta: Lần này chính chủ có màn 'trả đũa' cực cao tay

Mới đây, khi bị netizen mỉa mai chỉ là người 'đổ vỏ', nuôi con cho người ta, Lý Bình - ông xã Phương Trinh Jolie, đã có màn đáp trả vô cùng thâm thúy khiến CĐM được phen bái phục.

Sau đám cưới đình đám hôm 25/4, Lý Bình - Phương Trinh Jolie bất ngờ vướng họa từ trên trời rơi xuống khi mới đây đàng trai bị kéo vào ồn ào "ham của lạ" đi "ăn vụng" trước ngày tổ chức hôn lễ. Cặp đôi về chung một nhà hôm 25/4 - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, ngay sau đó, phía Lý Bình đã lên tiếng đính chính thông tin và khẳng định rằng bản thân trong sạch trước những đồn đoán của dân mạng.

Mới yên ổn chưa bao lâu thì nam diễn viên trẻ lại tiếp tục bị CĐM mỉa mai rất kém duyên trên MXH. Cụ thể, trên trang Tiktok cá nhân, Lý Bình đăng clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cùng bà xã và con gái riêng của vợ đi ăn tối tại một nhà hàng. Cặp 'ba - con' hot nhất nhìn showbiz Việt hiện tại dù không cùng huyết thống - Ảnh chụp màn hình Trong clip, nam diễn viên xưng hô "ba - con" đầy ngọt ngào với bé Mia. Điều này đã khiến khán giả thích thú và vô cùng ngưỡng mộ trước tình cảm tốt đẹp của gia đình nhỏ này. Dù vậy, vẫn có một số cư dân mạng kém duyên buông lời mỉa mai Lý Bình vì cho rằng anh "đổ vỏ", nuôi con hộ người khác.

Người này mỉa mai: "Tự nhiên đi nuôi con của người ta không phải con của mình trời". Bình luận kém duyên được Lý Bình ghim lên đầu - Ảnh chụp màn hình Trước lời lẽ khó nghe, ông xã Phương Trinh Jolie lập tức có động thái đáp trả được đánh giá là vô cùng cao tay. Theo đó, nam diễn viên không trực tiếp trả lời bình luận của anti-fan, mà ghim lên đầu bài viết để mọi người có thể dễ dàng đọc được. Rất nhanh chóng, nhiều người đã vào chỉ trích, lên án tài khoản mạng kia thay cho chính chủ. Bé Mia xuất hiện trong đám cưới - Ảnh: VnExpress Được biết, bé Mia là kết quả của mối tình trước đó của Phương Trinh Jolie. Song, từ trước đến nay, nữ ca sĩ không công khai con trước truyền thông. Sự xuất hiện của cô bé trong lễ cưới đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Cũng tại hôn lễ, nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến con gái riêng của Phương Trinh Jolie thân thiết với bố dượng và khẳng định "ba Bình rất thương con".

Phương Trinh Jolie chia sẻ clip mới về con gái riêng, tương tác với Lý Bình khiến dân tình ngưỡng mộ Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Trinh Jolie đã đăng tải khoảnh khắc mới về con gái riêng trên trang cá nhân và nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

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