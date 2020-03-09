Hẹn hò cùng bạn trai mới và các con, Trizzie Phương Trinh không quên rủ chồng cũ Bằng Kiều đến góp vui

Nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe khoảnh khắc ăn tối đầy vui vẻ với chồng cũ Bằng Kiều, bạn trai mới và các con.

Từ sau khi công khai người yêu mới, nhất cử nhất động của nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh luôn nhận được quan tâm của công chúng. Được biết, bạn trai Trizzie Phương Trinh kém cô 1 tuổi và đang sống ở Bắc California (Mỹ). Trước khi hẹn hò với vợ cũ Bằng Kiều, anh từng là fan của cô.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh và bạn trai mới - Ảnh: Internet

Chia sẻ về mối quan hệ này, Trizzie Phương Trinh khẳng định cả hai đang rất nghiêm túc. Sự chân thành của bạn trai đã khiến gia đình nữ ca sĩ cảm động. Đặc biệt, Trizzie Phương Trinh còn nhận được sự ủng hộ từ Bằng Kiều và mẹ chồng cũ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ hải ngoại chia sẻ khoảnh khắc tụ họp cùng Bằng Kiều, bạn trai mới và các con: “Cả nhà đi ăn tối vui vẻ, các con vui, người lớn cũng vui. Các con có hạnh phúc hay không tất cả là do chúng ta. Family dinner time”.

Bài đăng của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Bằng Kiều không chỉ giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với vợ cũ mà còn rất thoải mái khi gặp người yêu mới của cô. Cách hành xử văn minh của những người trong cuộc khiến nhiều khán giả phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Trizzie Phương Trinh bên người cũ và tình mới - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi xem hình ảnh gia đình của Trizzie Phương Trinh và đồng loạt để lại bình luận khen ngợi: “Ngưỡng mộ chị”, “Chị Trinh xứng đáng được đối xử tốt”, “Sao mà thích gia đình này quá vậy”, “Cách cư xử quá văn minh”, “Ngưỡng mộ anh chị này ghê, ly hôn mà tình nghĩa đậm đà”…

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