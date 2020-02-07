Phản ứng của mẹ Bằng Kiều khi biết con dâu cũ - Trizzie Phương Trinh tìm được bến đỗ mới

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về phản ứng của mẹ chồng cũ khi cô tìm được hạnh phúc mới.

Hậu ly hôn, ca sĩ Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những bữa tiệc gia đình và hỗ trợ nhau trong công việc.

Cách đây vài ngày, Trizzie Phương Trinh gây chú ý khi chia sẻ ảnh chụp cùng người cũ và tình mới. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết hai người đàn ông cô tin tưởng đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Bằng Kiều cũng chia sẻ lại hình ảnh này và nhắn nhủ đến vợ cũ: “Người yêu mới của người yêu cũ đây chứ đâu. Bà bạn nói chuẩn, cứ tử tế là mọi thứ cứ tốt đẹp, chả đi đâu mà thiệt”.

Trizzie Phương Trinh bên người cũ và tình mới - Ảnh: FB

Không chỉ nhận được sự chúc phúc của chồng cũ, mới đây Trizzie Phương Trinh còn khoe được mẹ chồng cũ chúc mừng trên trang cá nhân.

Cụ thể, cô viết: “Chuyện khó tin nhưng có thật. Không những chồng cũ chúc phúc khi vợ cũ có tình yêu mới mà mẹ chồng cũ cũng vui mừng cho con dâu cũ của mình. Mẹ nói, ‘Mẹ mong con lúc nào cũng hạnh phúc, mẹ mừng cho con. Phải thật vui, thật hạnh phúc con nhé’.

Cám ơn những lời chúc của mẹ, con là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong lúc này nhưng không phải với tình yêu mà con đang có, mà do sự tử tế và sự quan tâm của gia đình chúng ta dành cho nhau”.

Trizzie Phương Trinh và mẹ chồng cũ có quan hệ tốt đẹp - Ảnh: FB

Theo đó, mẹ Bằng Kiều vô cùng vui mừng khi con dâu cũ tìm được một bến đỗ mới. Được biết, sau khi ly hôn Bằng Kiều, Trizzie Phương Trinh vẫn dành sự quan tâm cho mẹ chồng cũ. Chính vì vậy mà mối quan hệ của cả hai vô cùng thân thiết.

Dưới bài đăng của vợ cũ Bằng Kiều, người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách hành xử đầy văn minh giữa Trizzie Phương Trinh và gia đình chồng cũ: “Sống tử tế cho nên chị luôn nhận được sự tử tế”, “Em chúc chị yêu của em mãi mãi hạnh phúc và xinh đẹp”, “Tuyệt vời! Không phải ai cũng có thể giữ được tình cảm như vậy, chúc mừng chị”…

Sánh bước bên tình mới và chạm mặt chồng cũ, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ bất ngờ Ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung nhưng quan hệ giữa ca sĩ Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh vẫn tốt đẹp đến khó tin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-me-bang-kieu-khi-biet-con-dau-cu-trizzie-phuong-trinh-tim-duoc-ben-do-moi-350337.html