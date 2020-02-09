Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ thông tin hiếm hoi về người mới, trả lời tin đồn bạn trai là đại gia

Trong một đoạn clip mới đây, vợ cũ Bằng Kiều – ca sĩ Trizzie Phương Trinh bất ngờ trải lòng về người mới và chuyện tình yêu hiện tại.

Cuối tháng 10/2019, vợ cũ Bằng Kiều – Trizzie Phương Trinh bất ngờ tuyên bố đã tìm được tình yêu mới sau 6 năm ly hôn. Tuy nhiên, những thông tin về bạn trai đều được nữ ca sĩ giấu kín.

Hình ảnh hiếm hoi về bạn trai Trizzie Phương Trinh - Ảnh: FB

Mới đây, trong một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, Trizzie Phương Trinh đã trải lòng về chuyện tình cảm đến người hâm mộ. Theo đó, cô cho biết bạn trai kém cô 1 tuổi và đang sống ở miền Bắc California (Mỹ). Vì sang Mỹ định cư từ nhỏ nên anh không rành tiếng Việt.

Chia sẻ về tin đồn bạn trai là đại gia, Trizzie Phương Trinh phủ nhận và cho biết anh chỉ là người bình thường. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn tiết lộ bạn trai là fan ruột của cô.

Trizzie Phương Trinh và bạn thân tiết lộ thông tin về bạn trai - Ảnh: Internet

Trizzie Phương Trinh quyết định chia sẻ thêm về người mới vì muốn khẳng định sự nghiêm túc của bản thân trong mối quan hệ này. Khoảng thời gian nữ ca sĩ gặp biến cố lớn là bố qua đời, bạn trai luôn ở bên cạnh động viên và giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Chính sự quan tâm chân thành anh dành cho Trizzie Phương Trinh đã khiến các thành viên trong gia đình ủng hộ cả hai đến với nhau.

Bạn trai Trizzie Phương Trinh đã giúp cô vượt qua biến cố gia đình - Ảnh: FB

Chia sẻ về bạn trai, Trizzie Phương Trinh muốn cho mọi người biết rằng cô không còn độc thân – Ảnh: Internet

Cuối đoạn clip, Trizzie Phương Trinh nói rằng mọi người đừng hỏi cô chuyện tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu bởi bản thân cô cũng không thể biết trước. Tuy nhiên, cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc ở hiện tại và sẽ trân trọng từng phút giây này trong cuộc đời.

Phản ứng của mẹ Bằng Kiều khi biết con dâu cũ - Trizzie Phương Trinh tìm được bến đỗ mới Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về phản ứng của mẹ chồng cũ khi cô tìm được hạnh phúc mới.

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