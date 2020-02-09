Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ thông tin hiếm hoi về người mới, trả lời tin đồn bạn trai là đại gia

Hậu trường 09/02/2020 11:45

Trong một đoạn clip mới đây, vợ cũ Bằng Kiều – ca sĩ Trizzie Phương Trinh bất ngờ trải lòng về người mới và chuyện tình yêu hiện tại.

Cuối tháng 10/2019, vợ cũ Bằng KiềuTrizzie Phương Trinh bất ngờ tuyên bố đã tìm được tình yêu mới sau 6 năm ly hôn. Tuy nhiên, những thông tin về bạn trai đều được nữ ca sĩ giấu kín.

vo cu bang kieu 1
Hình ảnh hiếm hoi về bạn trai Trizzie Phương Trinh - Ảnh: FB

Mới đây, trong một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, Trizzie Phương Trinh đã trải lòng về chuyện tình cảm đến người hâm mộ. Theo đó, cô cho biết bạn trai kém cô 1 tuổi và đang sống ở miền Bắc California (Mỹ). Vì sang Mỹ định cư từ nhỏ nên anh không rành tiếng Việt.

Chia sẻ về tin đồn bạn trai là đại gia, Trizzie Phương Trinh phủ nhận và cho biết anh chỉ là người bình thường. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn tiết lộ bạn trai là fan ruột của cô.

vo cu bang kieu 2

Trizzie Phương Trinh và bạn thân tiết lộ thông tin về bạn trai - Ảnh: Internet

Trizzie Phương Trinh quyết định chia sẻ thêm về người mới vì muốn khẳng định sự nghiêm túc của bản thân trong mối quan hệ này. Khoảng thời gian nữ ca sĩ gặp biến cố lớn là bố qua đời, bạn trai luôn ở bên cạnh động viên và giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Chính sự quan tâm chân thành anh dành cho Trizzie Phương Trinh đã khiến các thành viên trong gia đình ủng hộ cả hai đến với nhau.

vo cu bang kieu 3
Bạn trai Trizzie Phương Trinh đã giúp cô vượt qua biến cố gia đình - Ảnh: FB
vo cu bang kieu 4

Chia sẻ về bạn trai, Trizzie Phương Trinh muốn cho mọi người biết rằng cô không còn độc thân – Ảnh: Internet

Cuối đoạn clip, Trizzie Phương Trinh nói rằng mọi người đừng hỏi cô chuyện tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu bởi bản thân cô cũng không thể biết trước. Tuy nhiên, cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc ở hiện tại và sẽ trân trọng từng phút giây này trong cuộc đời.

Phản ứng của mẹ Bằng Kiều khi biết con dâu cũ - Trizzie Phương Trinh tìm được bến đỗ mới

Phản ứng của mẹ Bằng Kiều khi biết con dâu cũ - Trizzie Phương Trinh tìm được bến đỗ mới

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về phản ứng của mẹ chồng cũ khi cô tìm được hạnh phúc mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Trizzie Phương Trinh Bằng Kiều sao Việt hậu ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 6 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 21 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026