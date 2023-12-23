Hé lộ thêm video làm rõ hành động hất tay của Trấn Thành đối với khán giả hâm mộ, thực hư ra sao?

Đoạn video được netizen chia sẻ khắp MXH và nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.
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Những ngày qua, mạng xã hội bàn tán xôn xao khoảnh khắc MC Trấn Thành tham dự tại sự kiện của ca sĩ Hoàng Hải. Đáng nói, trong lúc đang đứng trò chuyện với người quen thì một người phụ nữ được cho là khán giả hâm mộ (mặc trang phục màu vàng) tiến tới kéo tay Trấn Thành ra hiệu xin chụp hình chung.
Thế nhưng, ngay lập tức, nam MC đã tỏ thái độ bất ngờ là rụt cánh tay lại và lắc đầu. Hành động của Trấn Thành rơi vào ống kính của “team qua đường” và khiến cư dân mạng tranh cãi cho rằng anh có thái độ ngôi sao, khó gần. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bênh vực Trấn Trành rằng đây chỉ là hành động phản kháng bất ngờ khi bị người lạ đến kéo tay.
Sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây nhất, mạng xã hội lại tiếp tục chia sẻ một đoạn video hé lộ thêm khoảnh khắc Trấn Thành vui vẻ chụp hình bên vị khán giả áo vàng đã hất tay ở clip trước. Sau khi chụp xong, nam nghệ sĩ còn gật đầu cảm ơn khán giả. Khoảnh khắc này phần nào làm rõ việc Trấn Thành có ngôi sao với người hâm mộ ở sự kiện.
Trong năm 2023 này, Trấn Thành liên tiếp vướng nhiều thị phi, tai bay vạ gió. Không chỉ phát ngôn gây tranh cãi mà giờ đây lại là hành động. Trước đó, nhờ sự duyên dáng và hoạt ngôn, Trấn Thành là một trong những ngôi sao tài năng của làng giải trí Việt. Anh gặt hái nhiều thành công với loạt vai trò như diễn viên hài, diễn viên điện ảnh, MC... Ngoài ra, ông xã Hari Won còn chứng minh sự "mát tay" của mình khi trở thành đạo diễn phim của loạt phim gây tiếng vang như Bố Già, Nhà Bà Nữ.