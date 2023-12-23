Hé lộ thêm video làm rõ hành động hất tay của Trấn Thành đối với khán giả hâm mộ, thực hư ra sao?

Những ngày qua, mạng xã hội bàn tán xôn xao khoảnh khắc MC Trấn Thành tham dự tại sự kiện của ca sĩ Hoàng Hải. Đáng nói, trong lúc đang đứng trò chuyện với người quen thì một người phụ nữ được cho là khán giả hâm mộ (mặc trang phục màu vàng) tiến tới kéo tay Trấn Thành ra hiệu xin chụp hình chung.

Thái độ của Trấn Thành gây tranh cãi khi hất tay khán giả hâm mộ xin chụp hình chung

Thế nhưng, ngay lập tức, nam MC đã tỏ thái độ bất ngờ là rụt cánh tay lại và lắc đầu. Hành động của Trấn Thành rơi vào ống kính của “team qua đường” và khiến cư dân mạng tranh cãi cho rằng anh có thái độ ngôi sao, khó gần. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bênh vực Trấn Trành rằng đây chỉ là hành động phản kháng bất ngờ khi bị người lạ đến kéo tay.